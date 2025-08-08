ऐवो: सुदूर प्रशांत क्षेत्र के देश नाउरू ने जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाने के लिए गोल्डन पासपोर्ट बेचना शुरू कर दिया है. हालांकि अभी तक निचले इलाकों वाले, बड़े पैमाने पर बंजर द्वीप पर नए नागरिकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है.

दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक, प्रशांत महासागरीय छोटा देश नाउरू ने तथाकथित "गोल्डन पासपोर्ट" (golden passports) बेचकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए धन जुटाने की एक अनोखी योजना बनाई है.

इसके तहत 105,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पासपोर्ट की दर से बिक्री करते हुए नाउरू की योजना "जलवायु लचीलापन नागरिकता" कार्यक्रम के पहले वर्ष में 50 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक धन जुटाने की है.

फरवरी में इस योजना के शुरू होने के 6 महीने बाद नाउरू ने अब तक केवल 6 आवेदनों को मंजूरी दी है. इनमें दो परिवार और 4 व्यक्ति शामिल हैं.

धीमी शुरुआत के बावजूद, नाउरू को योजना के पहले वर्ष में 66 पासपोर्ट बेचने की उम्मीद है. पासपोर्ट बेचने की योजना को लेकर राष्ट्रपति डेविड एडियांग उत्साहित हैं.

उन्होंने गुरुवार को एएफपी को बताया, "हम अपने नए नागरिकों का स्वागत करते हैं, जिनके निवेश से नाउरू को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी."

नाउरू का मानना है कि पासपोर्ट कार्यक्रम अंततः 4.3 करोड़ डॉलर या लगभग 500 सफल आवेदकों से धन जुटा सकता है. इससे कुल सरकारी राजस्व का ये लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हो जाएगा.

वहीं ये आशंका है कि इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है. नाउरू के जलवायु पासपोर्ट कार्यक्रम का संचालन करने वाले एडवर्ड क्लार्क ने कहा कि पृष्ठभूमि जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा "प्रतिकूल निष्कर्षों" को चिह्नित करने के बाद एक आवेदन पहले ही वापस ले लिया गया है.

उन्होंने एएफपी को बताया, "अगर आवेदन वापस नहीं लिया जाता, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता." पासपोर्ट बेचने का नाउरू का एक पिछला प्रयास विफल रहा था.

बता दें कि साल 2003 में, नाउरू के अधिकारियों ने अल-कायदा के सदस्यों को नागरिकता बेच दी थी. इन लोगों को बाद में एशिया में गिरफ्तार कर लिया गया था. स्वीकृत जलवायु पासपोर्ट के पहले बैच में दुबई में रहने वाला 4 लोगों का एक अनाम जर्मन परिवार भी शामिल था. क्लार्क ने इसे "एक बड़ी उपलब्धि" बताया.

"वे मौजूदा वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए प्लान बी के लिए दूसरी नागरिकता की तलाश में थे." नाउरू पासपोर्ट यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग सहित 89 देशों में वीज़ा-मुक्त प्रवेश प्रदान करता है.

ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने पाया है कि 60 से ज़्यादा देश, निवेश योजनाओं के लिए किसी न किसी रूप में प्रवासन की सुविधा प्रदान करते हैं. वानुअतु, समोआ और टोंगा जैसे प्रशांत क्षेत्र के देशों ने भी पासपोर्ट बेचने में हाथ आजमाया है. नाउरू द्वीप गणराज्य, विरल आबादी वाले दक्षिण प्रशांत महासागर में फॉस्फेट चट्टान के एक छोटे से पठार पर स्थित है.

गौर करें तो 21 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ नवारू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है. असामान्य रूप से यहां शुद्ध फॉस्फेट भंडार हैं. यह उर्वरक का एक प्रमुख घटक है. उन्होंने कभी नाउरू को प्रति व्यक्ति, ग्रह पर सबसे धनी स्थानों में से एक बनाया था.

लेकिन ये फॉस्फेट भंडार लंबे समय से सूख चुके हैं. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि खनन के कारण नाउरू का 80 प्रतिशत हिस्सा रहने लायक नहीं रह गया है. नाउरू के पास जो थोड़ी-बहुत जमीन बची है, वह भी अतिक्रमणकारी ज्वार-भाटे के खतरे में है. वैज्ञानिकों ने समुद्र के स्तर में वैश्विक औसत से 1.5 गुना तेज़ी से वृद्धि दर्ज की है.

ऐसे में नाउरू को अंततः अपनी 90 प्रतिशत आबादी को स्थानांतरित करना होगा, क्योंकि धीरे-धीरे बढ़ता समुद्र उसके तटीय किनारों को निगलने लगेगा. इस बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के पहले चरण में 60 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत आने का अनुमान है.