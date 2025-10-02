ETV Bharat / international

शेख हसीना के करीबी हुमायूं ने हथकड़ी में ली अंतिम सांस! बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आक्रोश

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी नूरुल मजीद महमूद हुमायूं जेल में बंद थे. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Outrage over Bangladesh ex minister Humayun handcuffed to hospital bed before his death
बांग्लादेश के पूर्व उद्योग मंत्री नूरुल मजीद महमूद हुमायूं (X / @NorwayAmbBD)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 6:36 PM IST

ढाका: बांग्लादेश के पूर्व उद्योग मंत्री नूरुल मजीद महमूद हुमायूं का बीते 29 सितंबर को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) में इलाज के दौरान निधन हो गया था. लेकिन अब उनकी अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं और उनके हाथ में हथकड़ी लगी है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी 75 वर्षीय हुमायूं की इस तस्वीर ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों में व्यापक आक्रोश और निंदा पैदा कर दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अवामी लीग के वरिष्ठ नेता हुमायूं ढाका सेंट्रल जेल, केरानीगंज में बंद थे. उन्हें गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया था और 29 सितंबर को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद, बिस्तर पर हथकड़ी लगी उनकी तस्वीर सामने आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तीखी आलोचना हुई.

हालांकि जेल अधिकारियों का कहना है कि ये तस्वीरें हुमायूं के अस्पताल में भर्ती होने के शुरुआती दौर की हैं, लेकिन वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन बताया. मानवाधिकार कार्यकर्ता नूर खान लिटन ने बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "किसी मरते हुए या मृत व्यक्ति को हथकड़ी लगाना अमानवीय और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. यह गरिमा के सबसे गंभीर उल्लंघन का उदाहरण बना रहेगा."

रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद ने बांग्लादेश लीगल एड एंड सर्विसेज ट्रस्ट (BLAST) की एक याचिका के जवाब में 2018 में ढाका उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले पर भी चर्चा को फिर से जन्म दे दिया है. इस फैसले में अधिकारियों को बंदियों पर हथकड़ी के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचने और ऐसे मामलों में सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया था. उस मामले में BLAST का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अबू ओबैदुर रहमान ने कहा कि सामने आई तस्वीरें अदालत के निर्देश का साफ उल्लंघन है. उन्होंने सवाल किया, "एक 75 वर्षीय बीमार व्यक्ति को खतरनाक या भागने की आशंका वाला कैदी कैसे माना जा सकता है?"

इसी प्रकार, एक अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता अबू अहमद फैजुल कबीर ने भी इस घटना की आलोचना की और इसे सरकार की गंभीर विफलता बताया. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति, जो गंभीर रूप से बीमार है और मृत्यु के कगार पर है- के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार न सिर्फ मानव मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी की गंभीर विफलता भी है. उन्होंने कहा कि नूरुल मजीद महमूद हुमायूं एक स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व मंत्री हैं.

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्योतिर्मय बरुआ ने कहा कि यह कृत्य बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच की गारंटी देता है. उन्होंने कहा, "कानून का इस तरह से प्रयोग अस्वीकार्य है. न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए. एक बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार देखना सत्तावादी प्रथाओं की निरंतरता को दर्शाता है."

अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकर के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन किया. आरोप है कि अंतरिम सरकार के आने के बाद अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया है. आलोचकों का आरोप है कि कई नेताओं की हिरासत में मौत भी हो गई.

