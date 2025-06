ETV Bharat / international

ऑपरेशन मिडनाइट हैमर: ईरान के परमाणु ठिकानों पर 14 बंकर-बस्टर बम गिराए, 25 मिनट में पूरा हुआ मिशन, पढ़ें पूरी टाइमलाइन - US ATTACK ON IRAN

Published : June 22, 2025 at 10:35 PM IST

By ETV Bharat Hindi Team

इजराइल और ईरान के बीच नौ दिनों के संघर्ष के बाद शनिवार को अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अगले दो सप्ताह के भीतर तय करेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमलों में इजराइल का साथ देगा या नहीं. लेकिन, दो दिन बाद उन्होंने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से मिशन की निगरानी करते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइटों पर हमलों का आदेश दिया.

लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़े बी-2 बमवर्षक

अमेरिकी सैन्य अधिकारी केन ने बताया कि बी-2 बमवर्षक अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े. उन्होंने कहा, "शुक्रवार आधी रात से शनिवार सुबह तक अमेरिका से बमवर्षकों के साथ एक बड़ा बी-2 हमला पैकेज लॉन्च किया गया. गोपनीयता बनाए रखने की योजना के हिस्से के रूप में, धोखा देने के उद्देश्य से पैकेज का एक हिस्सा पश्चिम की ओर और दूसरा प्रशांत महासागर की ओर आगे बढ़ा, जिसके बारे में वाशिंगटन और टाम्पा में बहुत कम योजनाकारों और प्रमुख नेताओं को ही पता था."

केन ने कहा कि शाम 5 बजे (ET) के आसपास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल पर मुख्य सतही अवसंरचना लक्ष्यों के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें दागीं. प्रमुख B-2 बमवर्षक ने शाम 6.40 बजे (ET) पर फोर्डो परमाणु स्थल पर दो विशाल बंकर-बस्टर बम दागे, और अन्य बमवर्षकों ने फिर अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया. केन ने कहा कि अन्य लक्ष्यों को शाम 6.40 बजे से शाम 7.05 बजे (ET) के बीच निशाना बनाया गया. इसके बाद अमेरिकी सेना ने वापसी शुरू कर दी.

उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिकी विमानों पर अंदर या बाहर जाते समय कोई हमला नहीं किया. उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने विमानों को भांप नहीं पाया."

