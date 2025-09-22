ETV Bharat / international

एक दिन PoK कहेगा मैं भारत हूं, मोरक्को में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान

रक्षा मंत्री ने कहा, 'मैं पांच साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था, तब मैंने कहा था कि हमें पीओके पर हमला करने और कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह वैसे भी हमारा है. पीओके खुद कहेगा, 'मैं भी भारत हूं'. वह दिन आएगा.'

मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा, 'पीओके अपने आप हमारा होगा. पीओके में मांगें उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी.'" सिंह ने आगे कहा, 'पाँच साल पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी यही बात दोहराई थी.

रबात: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को विश्वास व्यक्त किया कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर नियंत्रण वापस पा लेगा, क्योंकि क्षेत्र के लोग वर्तमान प्रशासन से आजादी की मांग कर रहे हैं. रक्षा मंत्री यहां अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे.

मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके पर कब्जा करने का मौका गंवा दिया. विभिन्न विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी जेट विमानों को मार गिराए जाने के बाद भारत के बढ़त हासिल करने के बावजूद 'संघर्ष विराम' पर सहमत होने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की. साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र पर कब्जा करने का एक मौका था.

रक्षा मंत्री मोरक्को की दो दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे बेरेचिड में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफार्म (WhAP) 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे. इससे यह अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र बन जाएगा.

यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा है. मंत्री ने मोरक्को में नई सुविधा को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जो भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है. सिंह अपने मोरक्को समकक्ष अब्देलतीफ लौदियी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे.

राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत और मोरक्को के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. यह समझौता ज्ञापन आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंधों सहित द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तारित और गहन करने के लिए एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करेगा. हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से कैसाब्लांका बंदरगाह पर रुकते रहे हैं और यह समझौता इन संबंधों को और मजबूत करेगा.