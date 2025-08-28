ETV Bharat / international

अमेरिकी स्कूल में दो बच्चों की हत्या में भारत-पाकिस्तान-इजराइल का कनेक्शन! बंदूक पर लिखा था 'न्यूक इंडिया' - NUKE INDIA

मिनियापोलिस के कैथोलिक चर्च की खिड़कियों से एक शूटर ने गोलीबारी की. इसमें दो लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए.

Nuke India
मिनियापोलिस के एनानुंसिएशन कैथोलिक चर्च में हुई गोलीबारी के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारी आसपास के इलाके की तलाशी ले रहे हैं. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 11:47 AM IST

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: यूएसए के मिनियापोलिस के एक कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी करके दो बच्चों की हत्या करने वाले शूटर की एक बंदूक पर 'न्यूक इंडिया' लिखा था. ये सब उस समय दिखा, जब उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित हथियारों के वीडियो फुटेज अच्छी तरह से देखे गए.

इस हमले में भारत, पाकिस्तान और इजराइल से जुड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं. वहीं एफबीआई इस गोलीबारी की जांच घरेलू आतंकवाद और कैथोलिकों को निशाना बनाकर किए गए घृणा अपराध के रूप में कर रही है.

मिनेसोटा के 23 वर्षीय रॉबिन वेस्टमैन नाम के शूटर ने बुधवार को एनानुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी की. इस हमले में 8 और 10 साल के दो बच्चों की मौत हो गई. इसके साथ ही इस अटैक में 17 लोग घायल हो गए. इसके बाद हमलावर वेस्टमैन ने कथित तौर पर खुद को भी गोली मार ली.

ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो फुटेज में वेस्टमैन को कथित तौर पर अपने गोला-बारूद, राइफलें और बंदूकें दिखाते हुए दिखाया गया है. वहीं एक बंदूक पर सफेद रंग से 'न्यूक इंडिया' लिखा हुआ है.

पत्रकार लॉरा लूमर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मिनेसोटा के हमलावर ने अपनी बंदूक पर "माशाल्लाह" और "न्यूक इंडिया" लिखा था. उसने "इजराइल मस्ट फॉल" भी लिखा था.

लूमर ने कहा, "स्पष्ट रूप से भारत-विरोधी और यहूदी-विरोधी इस्लामी प्रचार से प्रभावित था. इल्हान उमर के जिले में रहने वाले इस तरह के व्यक्ति को कैथोलिकों की हत्या करते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. यह रेड-ग्रीन गठबंधन का एक और उदाहरण है."

इलहान उमर, एक डेमोक्रेट, 2019 से मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल जिले की अमेरिकी प्रतिनिधि हैं.

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि बुधवार को मिनियापोलिस के एक चर्च में हुई घातक गोलीबारी में दो छात्रों की मौत हो गई. वहीं 17 और लोग जख्मी हो गए. पटेल ने कहाकि इसकी जांच आतंकवाद के साथ-साथ कैथोलिक विरोधी घृणा अपराध के रूप में की जा रही है.

पटेल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, "एफबीआई इस गोलीबारी की जांच घरेलू आतंकवाद और कैथोलिकों को निशाना बनाकर किए गए घृणा अपराध के रूप में कर रही है." उन्होंने आगे कहा कि हमलावर की पहचान "रॉबिन वेस्टमैन, एक पुरुष है, जो रॉबर्ट वेस्टमैन के रूप में पैदा हुआ था" के रूप में हुई है.

