'मेरे हस्ताक्षर नहीं': कुख्यात यौन अपराधी एपस्टीन को लिखे पत्र से ट्रंप का इनकार
द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा एपस्टीन के साथ उनके संबंधों पर रिपोर्ट करने के बाद ट्रंप ने उसके खिलाफ 10 अरब डॉलर का मुकदमा किया.
Published : September 10, 2025 at 10:53 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस बात से इनकार किया कि उन्होंने बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन को जन्मदिन पर एक अश्लील नोट लिखा था, जबकि कथित पत्र एक दिन पहले ही सार्वजनिक किया गया था. द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जुलाई में कथित 2003 के पत्र के अस्तित्व की सूचना दी थी. इसके बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अखबार और उसके मालिकों के खिलाफ 10 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
यह पत्र, एक टाइप किया हुआ संदेश, एक नग्न महिला की रेखाचित्रित रूपरेखा में डाला गया था. इसमें उसके घने बालों की जगह ट्रंप के कथित हस्ताक्षर थे. एपस्टीन के दोस्तों द्वारा भेजे गए कई नोटों में से एक था. इसे उनकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल ने उनके 50वें जन्मदिन पर एक किताब में संकलित किया था.
सोमवार को, हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एपस्टीन की संपत्ति से प्राप्त पुस्तक और अन्य निजी फाइलों की एक प्रति प्रकाशित की. मंगलवार शाम को अमेरिकी राजधानी में बाहर भोजन करने के लिए एक दुर्लभ यात्रा पर निकले ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "यह मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही मैं इस तरह बोलता हूं."
उन्होंने आगे कहा, "जो कोई भी लंबे समय से मेरे बारे में लिख रहा है, वह जानता है कि यह मेरी भाषा नहीं है. यह बकवास है. और सच कहूं तो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं." इस पत्र में "डोनाल्ड" और "जेफरी" के बीच एक छोटा सा संवाद है, जिसमें एक जगह डोनाल्ड ने टिप्पणी की है कि "रहस्य कभी पुराने नहीं होते." यह डोनाल्ड द्वारा जेफरी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ समाप्त होता है, तथा आगे कहता है, "हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो."
हस्तलेखन विशेषज्ञ? कथित पत्र पर हस्ताक्षर प्रामाणिक नहीं हैं, यह तर्क देते हुए ट्रंप के सहयोगियों ने 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों से भिन्नताओं की ओर इशारा किया है. हालांकि, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कई पत्र प्रकाशित किए. इनमें उनके हस्ताक्षर 2003 के पत्र से काफी मिलते-जुलते हैं.
यह पूछे जाने पर कि क्या व्हॉइट हाउस इन दस्तावेज़ों की समीक्षा किसी पेशेवर हस्तलेखन विशेषज्ञ द्वारा करने की मंज़ूरी देगा. इस पर प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को कहा, "जरूर, हम इसका समर्थन करेंगे." दुनिया भर में उच्च-स्तरीय संपर्क रखने वाले एक धनी वित्तपोषक, एपस्टीन को यौन अपराधों का दोषी ठहराया गया था और 2019 में न्यूयॉर्क की अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया था. जब वह कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी के मुकदमे का इंतजार कर रहा था. इन लड़कियों को यौन मालिश प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया था.
ट्रंप महीनों से दिवंगत यौन अपराधी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं, जब उनके प्रशासन ने एपस्टीन की मौत को आत्महत्या बताया और और केस फाइलों को जारी करने को अनावश्यक माना. वहीं जबकि इससे पहले भी लंबे समय से चल रही छुपे हुए गलत कामों की साजिशों को हवा दी जा चुकी है.
एपस्टीन के साथ ट्रंप के पिछले रिश्ते भी उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और उनके सहयोगी इस पूरे मामले को डेमोक्रेटिक पार्टी का "धोखा" बताकर कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं. सोमवार को पत्र के प्रकाशन के बाद, लेविट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तस्वीर नहीं बनाई है और न ही उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं."
उन्होंने कहा, "डेमोक्रेट एपस्टीन के झांसे को बनाए रखने के लिए यह एक झूठी खबर है!" मंगलवार को जब यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि कौन सा पहलू धोखा था. यह देखते हुए कि दस्तावेज़ एपस्टीन की संपत्ति द्वारा प्रदान किए गए थे, तो लेविट ने कहा: "मैंने यह नहीं कहा कि दस्तावेज धोखा हैं.
"मैंने कहा कि जेफरी एपस्टीन से जुड़ी पूरी कहानी, जो इस समय टेलीविजन पर कई उदार केबल चैनलों पर चल रही है, एक धोखा है जिसे अवसरवादी डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाया जा रहा है... जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ इस धोखे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं."
