स्पेशल बख्तरबंद ट्रेन से चीन जाएंगे किम जोंग उन, विजय दिवस परेड में होंगे शामिल.. शी और पुतिन से होगी मुलाकात - KIM JONG UN CHINA VISIT

सैन्य परेड के अलावा किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भी कर सकते हैं.

North Korea's Kim
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन (फाइल फोटो) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 2:24 PM IST

सियोल: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन तीन सितंबर को चीन के विजय दिवस समारोह में सैन्य परेड में शामिल होंगे. खबर के मुताबिक, सोमवार को किम जोंग उन अपनी विशेष बख्तरबंद ट्रेन से चीन के लिए रवाना होंगे.

चीन ने गुरुवार को घोषणा की थी कि तीन सितंबर को होने वाले देश के विजय दिवस समारोह में सैन्य परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेता शामिल होंगे.

त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के आसार
इस परेड में बहुपक्षीय राजनयिक मंच पर उनकी पहली उपस्थिति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित त्रिपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. चीन इस समारोह को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई बताता है. इस परेड में विदेशी नेताओं की मौजूदगी को लेकर जापान और चीन के बीच कूटनीतिक तनातनी हो गई है, क्योंकि तोक्यो ने विश्व नेताओं से इस आयोजन में शामिल न होने की अपील की थी. उसका कहना है कि इसमें जापान-विरोधी भावनाएं झलकती हैं.

North Korea's Kim poised to leave for China, stage set for meetings with Putin, Xi Jinping
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन (फाइल फोटो) (ANI)

चीन ने जापान के इस अनुरोध पर नाराजगी जताते हुए कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है. पर्यवेक्षकों और सरकारी सूत्रों के अनुसार, ट्रेन से चीन पहुंचने में लगभग 20 से 24 घंटे का समय लग सकता है. इसलिए किम को मंगलवार तक बीजिंग पहुंचने के लिए सोमवार को ही प्योंगयांग से चीन के लिए रवाना हो सकते हैं.

चीन बुधवार को 70 मिनट की सैन्य परेड आयोजित करने वाला है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने नवीनतम हथियारों और सैनिकों को प्रदर्शित करेगा, जिसे वह जापान पर विजय के रूप में मनाता है.

इस ट्रेन से चीन जाएंगे किम जोंग उन
चीन जाने के लिए किम जोंग उन चाम्मा-1 के स्थान पर अपनी फॉरेस्ट ग्रीन ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं. चाम्मा-1 वह प्राइवेट विमान है जिसका उपयोग किम ने अपने कार्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में लंबी दूरी की घरेलू यात्राओं के लिए किया था. यह विमान पुराना है. किम जोंग उन के सोमवार रात उत्तर कोरिया-चीन सीमा पार करने तथा बीजिंग के दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में ठहरने की संभावना है, जहां वे अपनी पिछली चार चीन यात्राओं में से तीन के दौरान ठहरे थे.

तियानमेन चौक पर सैन्य परेड में भाग लेने वाले 26 विदेशी मेहमानों में किम जोंग उन शामिल
सरकारी मीडिया के मुताबिक, अपने बहुप्रतीक्षित प्रस्थान से एक दिन पहले, रविवार को किम ने देश की मिसाइल उत्पादन क्षमता और उसकी संभावनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक प्रमुख ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नवनिर्मित मिसाइल उत्पादन लाइन का दौरा किया. किम और पुतिन बुधवार को तियानमेन चौक पर सैन्य परेड में भाग लेने वाले 26 विदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्षों में शामिल होंगे, जो बहुपक्षीय राजनयिक मंच पर एकांतप्रिय उत्तर कोरियाई नेता की पहली उपस्थिति को चिह्नित करेगा.

शी और पुतिन से होगी मुलाकात, जानें क्या होगी बात
2011 के अंत में सत्ता संभालने के बाद से यह किम का पहली बार किसी बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम में भाग लेना होगा, जो शी और पुतिन के साथ संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार कर रहा है. पिछली बार किसी उत्तर कोरियाई नेता ने चीनी सैन्य परेड में 1959 में भाग लिया था. उस समय वर्तमान नेता के दादा और राष्ट्रीय संस्थापक किम इल-सुंग ने भाग लिया था. एक रूसी रिपोर्ट ने क्रेमलिन के एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा है कि, आगामी परेड में, किम शी के बाईं ओर बैठेंगे, जबकि पुतिन शी के दाईं ओर बैठेंगे.

किम, शी और पुतिन एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन भी कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो युद्ध की समाप्ति के बाद से शीत युद्ध के समय से घनिष्ठ संबंध रखने वाले तीन देशों के नेताओं की पहली बैठक होगी.

चीन में तीन बड़े नेताओं की होगी मुलाकात
चीनी कार्यक्रम में किम की आगामी उपस्थिति दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह वाशिंगटन में अपने उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन में किम के साथ कूटनीति फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद हुई है. सैन्य परेड में किम की उपस्थिति और शी और पुतिन के साथ संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन इस बात का संकेत हो सकता है कि वह सियोल या वाशिंगटन के साथ कूटनीति में शामिल होने में रुचि नहीं रखते हैं.

चीन से मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है अमेरिका?
सैन्य परेड ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका दक्षिण कोरिया सहित अपने गठबंधनों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है ताकि चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके. पिछले साल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों और एक आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर के साथ, किम और पुतिन ने सैन्य संबंधों को गहरा किया है. जिसके कारण प्योंगयांग ने यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध का समर्थन करने के लिए सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है.

किम के सैन्य परेड में शामिल होने के फैसले से पता चलता है कि उनका लक्ष्य चीन के साथ पारंपरिक रूप से मजबूत संबंधों को बहाल करना है, जो प्योंगयांग के मास्को के साथ हाल के गठबंधन से तनावपूर्ण हो गए थे. योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का आकलन है कि उत्तर कोरिया ने रूस-यूक्रेन युद्ध के समापन की प्रत्याशा में किम की चीन यात्रा को चुना है, जो मास्को का ध्यान प्योंगयांग से हटाकर पश्चिम की ओर स्थानांतरित कर सकता है.

ये भी पढ़ें: SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

