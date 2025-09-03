ETV Bharat / international

जिस कुर्सी पर बैठे थे उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट किम, उनके जाने के बाद स्टाफ ने रगड़-रगड़ की सफाई, जानें वजह - NORTH KOREA

किम के जाने के बाद उनके स्टाफ ने हर उस जगह की सफाई की, जहां पर किम ने रखा था हाथ.

KIM
किम जोंग उन के स्टाफ ने मिटाए DNA के निशान (X@@runews)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 6:35 PM IST

3 Min Read

बीजिंग: चीन के भव्य सैन्य परेड के बाद कूटनीतिक प्रोटोकॉल से ज्यादा किसी क्राइम ड्रामा जैसा लगने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उत्तर कोरियाई कर्मचारी चीन में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान किम जोंग उन की छुई गई हर चीज को कड़ाई से साफ और सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह अनोखा नजारा बुधवार को उस समय हुआ, जब बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड के बाद उत्तर कोरियाई और रूसी नेताओं के बीच बातचीत हुई, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया.

टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए फुटेज में किम के दो सहयोगी बैठक खत्म होते ही तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक कर्मचारी ने उस कुर्सी के पिछले हिस्से को ध्यान से पॉलिश किया जिस पर किम बैठे थे, जबकि दूसरा कर्मचारी किसी फोरेंसिक जांचकर्ता की तरह सावधानी से उनके पीने के गिलास को ट्रे में रखकर ले गया.

निशानों को सावधानीपूर्वक मिटाया
उत्तर कोरियाई नेता के साथ आए कर्मचारियों ने किम की मौजूदगी के सभी निशानों को सावधानीपूर्वक मिटा दिया. उन्होंने कोई भी सतह अछूती नहीं छोड़ी गई - कुर्सी के लकड़ी के हैंडल, और यहां तक कि साइड टेबल को भी तब तक जोर-जोर से पोंछा, जब तक कि उत्तर कोरियाई नेता की मौजूदगी का कोई निशान न मिट गया.

बैठक सकारात्मक रूप से समाप्त हुई
रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर युनाशेव ने अपने चैनल युनाशेव लाइव पर बताया, "बातचीत के बाद, डीपीआरके प्रमुख के साथ आए कर्मचारियों ने किम की मौजूदगी के सभी निशानों को सावधानीपूर्वक मिटा दिया." युनाशेव के अनुसार आधिकारिक बैठक सकारात्मक रूप से समाप्त हुई, किम और पुतिन दोनों बहुत संतुष्ट होकर गए और फिर एक आरामदायक माहौल में साथ में चाय का आनंद लेने चले गए.

उत्तर कोरियाई नेता के फोरेंसिक स्तर के कीटाणुशोधन का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह रूस की शक्तिशाली सुरक्षा सर्विस के खिलाफ एहतियात के तौर पर किया गया होगा, जबकि अन्य चीन की निगरानी को लेकर बेचैनी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन किम अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं जो अपने जैविक निशानों के प्रति बेहद सतर्क हैं.

पुतिन भी डीएनए चोरी से बचने के लिए असाधारण कदम उठाते हैं
कहा जाता है कि पुतिन खुद डीएनए चोरी से बचने के लिए असाधारण कदम उठाते हैं. रिपोर्टों का दावा है कि जब भी वह विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनके अंगरक्षक उनके मूत्र और मल को सीलबंद थैलों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें फिर विशेष सूटकेसों में भरकर मास्को वापस भेज दिया जाता है. यह प्रथा, जो 2017 से लागू है, माना जाता है कि शत्रुतापूर्ण शक्तियों को रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से रोकने के लिए बनाई गई है.

यह भी पढ़ें- 'आप अमेरिका के खिलाफ...', जिनपिंग, पुतिन और किम साथ आए तो ट्रंप ने लगाया आरोप

बीजिंग: चीन के भव्य सैन्य परेड के बाद कूटनीतिक प्रोटोकॉल से ज्यादा किसी क्राइम ड्रामा जैसा लगने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उत्तर कोरियाई कर्मचारी चीन में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान किम जोंग उन की छुई गई हर चीज को कड़ाई से साफ और सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह अनोखा नजारा बुधवार को उस समय हुआ, जब बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड के बाद उत्तर कोरियाई और रूसी नेताओं के बीच बातचीत हुई, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया.

टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए फुटेज में किम के दो सहयोगी बैठक खत्म होते ही तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक कर्मचारी ने उस कुर्सी के पिछले हिस्से को ध्यान से पॉलिश किया जिस पर किम बैठे थे, जबकि दूसरा कर्मचारी किसी फोरेंसिक जांचकर्ता की तरह सावधानी से उनके पीने के गिलास को ट्रे में रखकर ले गया.

निशानों को सावधानीपूर्वक मिटाया
उत्तर कोरियाई नेता के साथ आए कर्मचारियों ने किम की मौजूदगी के सभी निशानों को सावधानीपूर्वक मिटा दिया. उन्होंने कोई भी सतह अछूती नहीं छोड़ी गई - कुर्सी के लकड़ी के हैंडल, और यहां तक कि साइड टेबल को भी तब तक जोर-जोर से पोंछा, जब तक कि उत्तर कोरियाई नेता की मौजूदगी का कोई निशान न मिट गया.

बैठक सकारात्मक रूप से समाप्त हुई
रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर युनाशेव ने अपने चैनल युनाशेव लाइव पर बताया, "बातचीत के बाद, डीपीआरके प्रमुख के साथ आए कर्मचारियों ने किम की मौजूदगी के सभी निशानों को सावधानीपूर्वक मिटा दिया." युनाशेव के अनुसार आधिकारिक बैठक सकारात्मक रूप से समाप्त हुई, किम और पुतिन दोनों बहुत संतुष्ट होकर गए और फिर एक आरामदायक माहौल में साथ में चाय का आनंद लेने चले गए.

उत्तर कोरियाई नेता के फोरेंसिक स्तर के कीटाणुशोधन का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है. कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह रूस की शक्तिशाली सुरक्षा सर्विस के खिलाफ एहतियात के तौर पर किया गया होगा, जबकि अन्य चीन की निगरानी को लेकर बेचैनी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन किम अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं जो अपने जैविक निशानों के प्रति बेहद सतर्क हैं.

पुतिन भी डीएनए चोरी से बचने के लिए असाधारण कदम उठाते हैं
कहा जाता है कि पुतिन खुद डीएनए चोरी से बचने के लिए असाधारण कदम उठाते हैं. रिपोर्टों का दावा है कि जब भी वह विदेश यात्रा पर जाते हैं, उनके अंगरक्षक उनके मूत्र और मल को सीलबंद थैलों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें फिर विशेष सूटकेसों में भरकर मास्को वापस भेज दिया जाता है. यह प्रथा, जो 2017 से लागू है, माना जाता है कि शत्रुतापूर्ण शक्तियों को रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से रोकने के लिए बनाई गई है.

यह भी पढ़ें- 'आप अमेरिका के खिलाफ...', जिनपिंग, पुतिन और किम साथ आए तो ट्रंप ने लगाया आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

KIM JONGCHINAVLADIMIR PUTINDNANORTH KOREA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.