हैदराबाद: आजकल नाटो (NATO) फिर सुर्खियों में है. नाटो का मुख्य विवाद पूर्वी यूरोपीय देशों के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation) में शामिल होने के मुद्दे पर है. खासकर रूस को नाटो से बहुत अधिक खतरा है. रूस मानता है कि नाटो का विस्तार उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है. वहीं नाटो खुलेआम कहता रहा है कि संप्रभु देश अपनी सुरक्षा के लिए आजाद हैं. ये देश इसके लिए वो स्वतंत्र हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गठबंधन को चुन सकते हैं. इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है.

NATO का हिस्सा कभी नहीं रहे USSR और रूस: इस तरह से देखें तो सोवियत संघ (USSR) कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना. सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश था. वहीं नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें लोकतांत्रिक देश शामिल हैं. इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया. उसके 15 टुकड़े हुए. उसके बाद रूस ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना. रूस ने नाटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी. मगर वो कभी भी सदस्य नहीं बना. ये बात NATO की वेबसाइट पर साफ-साफ दर्शाया गया है.

विघटित सोवियत संघ के कई देश नाटो में हुए शामिल: गौर करें तो विघटित सोवियत संघ के कई देशों के अलावा वारसा पैक्ट के कई देश नाटो में शामिल हैं. 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई पूर्व वारसा संधि और बिखरे हुए सोवियत संघ के देशों ने नाटो में शामिल होने की मांग की. साल 1999 में, पोलैंड के अलावा हंगरी और चेक गणराज्य नाटो की सदस्यता ले ली. इसके कुछ साल बाद ही 2004 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवेनिया भी नाटो के मेंबर बन गए. इसके बाद, 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया भी नाटो में शामिल हुए. आखिर में साल 2023 में फिनलैंड ने नाटो में एंट्री ली है. अब यूक्रेन को लेकर दुनिया इंतजार कर रही है.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) क्या है: उत्तरी अटलांटिक संधि (North Atlantic Treaty Organisation) संधि, जिसे नाटो कहते हैं. NATO एक सैन्य गठबंधन है. ये संगठन 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में बना था. इसका मुख्य मकसद अपने सदस्य देशों की आजादी और सुरक्षा की रक्षा करना है. इस संधि को "वॉशिंगटन संधि" भी कहा जाता है. यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर टिका है. इसका मतलब ये है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा. मौजूदा समय में नाटो में 32 सदस्य हैं. नाटो की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये देश यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से हैं.

अब बताते हैं कि नाटो को लेकर आखिर किन-किन मुद्दों को लेकर विवाद है.

पहला मुद्दा, पूर्वी यूरोप का विस्तार: नाटो संगठन में पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ा गया. खासकर पूर्व सोवियत संघ के देशों को शामिल करने पर रूस चिंतित हो गया. इस मुद्दे को लेकर रूस बार-बार ये दोहरा रहा है कि नाटो को यह विस्तार उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है. साथ ही मॉस्को ये भी चाहता है कि नाटो देशों को इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ानी चाहिए.

दूसरा मुद्दा, सामूहिक सुरक्षा: गौर करें तो नाटो का एक तगड़ा सिद्धांत है कि अगर संगठन के एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा. इस बात को नाटो के अनुच्छेद 5 में शामिल किया गया है. रूस, नाटो के अनुच्छेद 5 को बिल्कुल पसंद नहीं करता है. उसका कहना है कि यह सिद्धांत शीतयुद्ध के समय का है. इसका अब कोई मतलब नहीं है.

तीसरा मुद्दा, मिसाइल रक्षा प्रणाली: यूएसए, नाटो से पैक्ट की तहत इस संगठन के 32 सदस्यों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. अमेरिका, यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली भी तैनात किए है. यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका की इस तरह की तैनाती रूस को बहुत खटकती है. रूस मानता है कि यूएस की ये मिसाइल प्रणाली उसकी रणनीतिक सुरक्षा को कमजोर करती है.

चौथा मुद्दा, रूसी हस्तक्षेप का विरोध: नाटो ने साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं मॉस्को पर अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का तगड़ा आरोप जड़ा था.

पांचवां मुद्दा, रक्षा खर्च: नाटो के सदस्य देशों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जीडीपी का 2 फीसदी धन रक्षा को लेकर खर्च करेंगे. अब भी कई देश ऐसे हैं कि वो इस लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं.

छठा मुद्दा, कोसोवो हस्तक्षेप: साल 1999 में कोसोवो में नाटो ने हस्तक्षेप किया था. कोसोवो, यूगोस्लाविया का एक राज्य था. इस हस्तक्षेप को लेकर रूस और सर्बिया में विवाद हो गया था.

ये कुछ मुख्य विवाद हैं जो नाटो के साथ जुड़े हुए हैं. इन विवादों ने नाटो और रूस के बीच तनाव को बढ़ाया है. साथ ही यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है.

यूएस के अलास्का में आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में रूस-यूक्रेन वॉर को लेकर आज मुलाकात होगी. इसको लेकर दुनिया को इंतजार है.

ट्रंप-पुतिन मुलाकात को लेकर दुनिया को इंतजार: ताजा हालात में गौर फरमाएं तो अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में आज यानी 15 अगस्त को मुलाकात होनी है. दुनिया इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद आने वाले परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रही है. वहीं इस वार्ता के पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध भड़कने की आशंका भी जताई जा रही है.

जेलेंस्की और यूरोपीय नेता ट्रंप-पुतिन मुलाकात के खिलाफ: गौर करें तो यूएस के अलास्का में ट्रंप-पुतिन मुलाकात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेता गुस्से में हैं. उनका कहना है इस वार्ता से लड़ाई और लंबी खिचेगी.

ऐसे में यदि ट्रंप-पुतिन वार्ता यदि नाकामयाब होती है तो रूस-अमेरिका संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है. इसके साथ ही यूरोप पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा. वहीं जेलेंस्की की कठोर शर्तें भी इसमें आग में घी का काम कर सकती हैं. जेलेंस्की चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी हो. साथ ही यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले. यही बातें युद्ध को और लंबा खींच सकती हैं. वहीं यूरोप का जेलेंस्की के रुख का समर्थन करने पर रूस नाराज है. इस वार्ता के नकारात्मक परिणाम से स्थिति और भी जटिल हो सकती है. साथ ही परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है.

सोवियत संघ और नाटो के बीच संबंध जटिल: सोवियत संघ और नाटो के बीच संबंध जटिल रहे हैं. शीत युद्ध के दौरान दोनों के बीच सीधा टकराव था. सोवियत संघ के विघटन के बाद हालात में बदलाव हुए. दोनों के बीच सहयोग बढ़े. साथ ही साझेदारी की भी कोशिशें की गईं. हालांकि, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और नाटो के पूर्वी विस्तार के रुख के बाद तनाव बढ़ गया है.

शीत युद्ध: गौर करें तो नाटो और सोवियत रूस एक-दूसरे के विरोधी थे. इनके बीच काफी लंबे समय तक शीत युद्ध चला. इसकी वजह ये थी कि नाटो का गठन ही सोवियत संघ को रोकने के लिए ही किया गया था. वहीं सोवियत संघ ने वारसा संधि का गठन कर अपनी स्थिति मजबूत की थी और कई यूरोपीय देशों को वारसा खेमे में कर लिया था.

1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, नाटो और रूस के बीच सहयोग और मधुर संबंदों की उम्मीद जगी थी. इस दौरान रूस ने नाटो में शामिल होने की भी इच्छा जताई थी. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में ये परवान नहीं चढ़ पाया था.

नाटो में शामिल हुए पूर्व यूएसएसआर के कई देश: 1990 के दशक के बाद से, पूर्वी यूरोप में नाटो का विस्तार हुआ. इसमें पूर्व सोवियत गणराज्य के सदस्य देश भी शामिल हुए. इसके बाद से रूस की नाटो के साथ नाराजगी और बढ़ गई.

यूक्रेन संकट: यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर जोर लगाया हुआ है. वहीं रूस ये मानता है कि नाटो में यूक्रेन को दाखिला मिलने से उसकी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी. इन सब संकटों के बीच वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया. इसके साथ ही मॉस्को ने साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया. तब से यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सहित दुनिया भर के देश इस वॉर को खत्म करवाने की कोशिश में लगे हैं.

आज के हालात पर गौर करें तो मॉस्को और नाटो के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं. हालांकि दोनों के बीच बातचीत के लिए कुछ चैनल खुले हैं.

1955 में सोवियत संघ ने की वारसा संधि: नाटो के गठन के 6 साल बाद सोवियत यूनियन ने साल 1955 में वारसा संधि का गठन किया. इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन नाटो से मुकाबला करने के लिए किया गया था. इस संधि के तहत इस संगठन में पूर्वी यूरोप के कई देश शामिल हुए.

सोवियत संघ का विघटन: साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस और नाटो के बीच सहयोग की उम्मीद जगी थी. रूस ने नाटो में शामिल होने की भी इच्छा जताई थी. कहते हैं कि अमेरिका के दबाव करे चलते ये परवान नहीं चढ़ सका था. हालांकि साल 1997 में, नाटो और रूस ने एक संस्थापक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए. इसमें सहयोग और परामर्श के लिए एक मंच स्थापित किया गया था.

सोविय संघ और मिखाइल गोर्वाचोव: सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव (Mikhail Gorbachev) संघ के आखिरी प्रेसिडेंट थे. USSR के राष्ट्रपति रहे गोर्बाचेव ने बगैर खून बहाए ही शीत युद्ध को खत्म कर दिया था. और देश में खुलापन और आर्थिक मोर्चे पर कदम उठाए थे.

गौर करें तो अमेरिका और सोवियत संघ में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दशकों तक शीत युद्ध चलता रहा. इस शीत युद्ध को खत्म कराने का मिखाइल गोर्बाचेव को मौका मिला. वहीं उनके देश के लिए ये शॉकिंग रहा कि सोवियत संघ बिखर गया. मिखाइल गोर्बाचेव की कोशिश कामाबयाब रही, लेकिन उन्हें अपनी ही सत्ता गंवानी पड़ी. इस तरह से उनके सामने ही सोवियत संघ बिखर गया. उसके 15 टुकड़े हो गए. हालांकि इसके कई बाद तक सोवियत संघ से बना रूस, नाटो के समानांतर अपनी सत्ता को बरकरार रखने और वारसा पैक्ट के जरिए नाटो और यूएसए से शीतयुद्ध करता रहा.

सोवियत संघ से बने 15 देश: सोवियत संघ, जिसने कभी जर्मनी के हिटलर को हराया. सोवियत संघ ने यूएसए के साथ शीत युद्ध लंबे समय तक कोल्ड वॉर किया. दुनिया के परमाणु अस्त्रों की होड़ में हिस्सा लिया. वो सोवियत संघ आखिर बिखर गया. इसके बाद सोवियत रूस सहित 15 देश बन गए. सोवियत संघ के विघटन के बाद आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, बेलोरूस (अब बेलारूस), जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया (किर्गिस्तान), लातविया, रूस, लिथुआनिया, मोल्दाविया (मोल्दोव), ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान देश बने.

बता दें कि फिनलैंड भी NATO का नया सदस्य बना है. इतना ही नहीं फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगती है. इसके कारण रूस द्वरा इसका विरोध किया जा रहा है.

गौर करें तो रूस, यूरोपियन देश नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ सीमा साझा करता है. इसमें से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड NATO के सदस्य बन चुके हैं.

नाटो की दो टूक: नाटो, रूसी दुष्प्रचार का पुरजोर खंडन करता रहा है. यूक्रेन के विरुद्ध रूस के आक्रामक युद्ध ने यूरोप में शांति और स्थिरता को छिन्न-भिन्न कर दिया है. साथ ही वैश्विक सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है. इस पर नाटो का कहना है कि ...

सभी 32 नाटो सहयोगी इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन, गठबंधन का सदस्य बनेगा. नाटो, यूक्रेन सहित हरेक देश की अपनी सुरक्षा व्यवस्था चुनने के अधिकार का समर्थन करता है. नाटो कहता है कि उसके द्वार खुले हैं. नाटो का कहना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो के सदस्य इस पर सहमत हैं, तो वो इसमें शामिल हो सकता है. इस मुद्दे पर रूस के पास वीटो का अधिकार नहीं है.

नाटो कहते है कि इसके लिए नाटो टकराव नहीं चाहता. और न ही वो रूस के लिए कोई खतरा है. नाटो एक रक्षात्मक गठबंधन है.

नाटो, रूस के साथ युद्ध में नहीं है और न ही रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध छेड़े जा रहे युद्ध में भागीदार है. नाटो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है.

नाटो एक रक्षात्मक गठबंधन है. नाटो, वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के मुताबिक, अपने एक अरब लोगों की रक्षा और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बाध्य है.

नाटो कहता है कि यह झूठ है कि पश्चिमी नेताओं ने नए सदस्यों को संगठन में शामिल न करने का वादा किया था. उसका कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध की शुरुआत से ही रूस द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है.

गौर करें तो रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश है. यह चीन और अमेरिका से लगभग दोगुना बड़ा है. अप्रैल 2023 में जब नाटो गठबंधन में फिनलैंड शामिल हुआ, तो रूस के साथ उसकी जमीनी सीमा दोगुनी हो गई. इस तरह से देखें तो फिनलैंड के शामिल होने के बाद भी, रूस की जमीनी सीमा का केवल 11% हिस्सा ही नाटो देशों के साथ साझा होता है. इस तरह से रूस को घेरना मुश्किल है. फिर नाटो, रूस से डरता है. रूस सैन्य संगठन नाटो से भय खाता है. वहीं यूएसए दोनों के लिए है. वह नाटो देशों के साथ है. रूस की किसी भी नाटो विरोधी हरकत का वो विरोध करता है.