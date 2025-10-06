ETV Bharat / international

Nobel पुरस्कारों की बारिश आज से; भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन जीएलपी1 को मिल सकता है चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल

भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने एएफपी को बताया, "युद्ध के बाद के दौर में, अमेरिका ने दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक राष्ट्र के रूप में जर्मनी की भूमिका को पीछे छोड़ दिया है." "जब वे अब अनुसंधान निधि में कटौती शुरू करते हैं, तो इससे देश की स्थिति को खतरा होता है."

इस तरह की कटौती इस बढ़ते जोखिम पर बहस को हवा दे सकती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनी बढ़त खो सकता है.

ग्रांट वॉच नामक एक स्वतंत्र डेटाबेस के अनुसार, जनवरी से अब तक, अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) ने लगभग 9.5 अरब डॉलर के 2,100 अनुसंधान अनुदान और 2.6 अरब डॉलर के अनुबंध समाप्त कर दिए हैं.

लेकिन, अगर ऐसा होता भी है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा विज्ञान कार्यक्रमों के बजट में कटौती के आदेश के कारण, अमेरिकी राजनीति का उन पर साया पड़ना तय है.

इससे प्रमुख अमेरिकी संस्थानों के शोधकर्ताओं को विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों में एक बार फिर से दबदबा बनाने में मदद मिल सकती है. इसकी घोषणा इस हफ़्ते स्टॉकहोम में की जानी है.

सार्वजनिक प्रसारक स्वेरिग्स रेडियो के विज्ञान संपादक लार्स ब्रोस्ट्रॉम ने एएफपी को बताया, "कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह (चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार) GLP-1 के पीछे के लोगों को मिलेगा."

GLP-1 एगोनिस्ट का उपयोग करने वाली दवाओं की एक नई पीढ़ी - जिसमें ब्लॉकबस्टर ब्रांड ओजेम्पिक, वेगोवी और मौंजारो शामिल हैं, ने वैश्विक स्तर पर मोटापे और मधुमेह से लड़ने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान किया है.

GLP-1 पर शोध को आज मिल सकता है नोबेल : ऐसे समय में जब एक अरब से ज़्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए "ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड 1" (GLP-1) नामक हार्मोन पर शोध को मंजूरी मिल सकती है.

अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार - 13 अक्टूबर, सोमवार को 11:45 CEST (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे) दिया जाएगा. इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम द्वारा की जाएगी.

शांति - 10 अक्टूबर, शुक्रवार, 11:00 CEST (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे). इसकी घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट, ओस्लो द्वारा की जाएगी.

साहित्य - 9 अक्टूबर, गुरुवार, 13:00 CEST (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे). इसकी घोषणा स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम द्वारा की जाएगी.

भौतिकी - 7 अक्टूबर, मंगलवार, 11:45 CEST (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे). इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम द्वारा की जाएगी.

नोबेल पुरस्कार 2025 का कार्यक्रम: शरीर विज्ञान या चिकित्सा - 6 अक्टूबर, सोमवार, 11:30 CEST (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे). इसकी घोषणा वॉलेनबर्गसलेन स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा की जाएगी.

पुरस्कार में एक डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (1.2 मिलियन डॉलर या 13.31 करोड़ रुपये) का चेक शामिल है.

स्टॉकहोम: नोबेल पुरस्कारों की घोषणा आज 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर को संपन्न होगी. चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की दौड़ में भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन पर शोध को सबसे आगे माना जा रहा है. इस साल का यह पहला नोबेल पुरस्कार आज दोपहर 3 बजे (भारतीय मानक समय) प्रदान किया जाएगा.

कई दावेदार: जब बात GLP-1 की आती है, तो कई अन्य खोजों की तरह, यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में कौन इस सम्मान का हकदार है, जबकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

ब्रोस्ट्रॉम ने कहा कि कुछ नामों पर अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं, जैसे डेनिश चिकित्सक जेन्स जुल होल्स्ट, हार्वर्ड में चिकित्सा के प्रोफेसर जोएल हैबेनर, साथ ही कनाडाई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डैनियल ड्रकर और यूगोस्लाविया में जन्मी अमेरिकी रसायनज्ञ स्वेतलाना मोजसोव.

ओजेम्पिक जैसी चिकित्सा पद्धतियों के हाल ही में शुरू होने और कैरोलिंस्का संस्थान में नोबेल सभा द्वारा अक्सर दशकों पुरानी खोजों को सम्मानित किए जाने के बावजूद, ब्रोस्ट्रॉम ने कहा, "यह GLP-1 को मान्यता देने का भी सही समय हो सकता है" "क्योंकि यह खोज 80 के दशक में की गई थी."

इसी क्षेत्र में, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन घ्रेलिन पर शोध के लिए दो जापानी शोधकर्ताओं केंजी कांगवा और मासायासु कोजिमा को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है. यह जानकारी डेविड पेंडलेबरी ने दी है, जो क्लेरिवेट नामक फर्म में शोध विश्लेषण के प्रमुख हैं. यह फर्म अपने काम के उद्धरणों की संख्या के आधार पर संभावित नोबेल विजेताओं की भविष्यवाणी करती है.

पेंडलेबरी ने कहा कि यह आनुवंशिकीविद् जेफरी फ्रीडमैन की "1994 की खोज का एक अच्छा अंत" भी होगा. उन्होंने भूख को नियंत्रित करने वाले एक और हार्मोन, लेप्टिन की खोज की थी, और जिन्हें क्लैरिवेट ने पहले भी सुर्खियों में रखा है. उन्होंने एएफपी को बताया, "हमारे पास कई बेहतरीन खोजें हैं, एक भूख बढ़ाने वाला हार्मोन, एक भूख कम करने वाला हार्मोन, और यह जीएलपी-1 के लिए पुरस्कार की अटकलों को भी जन्म दे सकता है."

क्लैरिवेट ने यह भी कहा कि जर्मन चिकित्सा प्रोफेसर एंड्रिया एब्लासर, अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट ग्लेन एन. बार्बर और चीनी-अमेरिकी जैव रसायनज्ञ झिजियान "जेम्स" चेन के काम को "जन्मजात प्रतिरक्षा के एक मूलभूत तंत्र, सीजीएएस-स्टिंग मार्ग को स्पष्ट करने" के लिए सम्मानित किया जा सकता है.

इसमें यह भी कहा गया है कि कनाडाई जीवविज्ञानी जॉन ई. डिक भी "ल्यूकेमिया स्टेम कोशिकाओं की पहचान करने और चिकित्सा विफलता में उनकी प्रासंगिकता स्थापित करने" के लिए एक दावेदार हो सकते हैं.

अदृश्यता का आवरण: मंगलवार को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए, स्वीडन के सार्वजनिक रेडियो पर विशेषज्ञों ने मेटामैटेरियल्स पर शोध का हवाला दिया, जिसकी चर्चा कई वर्षों से हो रही थी. ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जॉन बी. पेंड्री का विशेष रूप से उनके "अदृश्यता आवरण" के लिए अक्सर उल्लेख किया जाता रहा है. यह किसी वस्तु के चारों ओर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों को पुनर्निर्देशित करने की एक सैद्धांतिक विधि है.

नोबेल पुरस्कार और इसके पीछे के व्यक्ति के बारे में: नोबेल पुरस्कार वेबसाइट के अनुसार, जब स्वीडिश आविष्कारक, उद्यमी और व्यवसायी अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ, तो उनकी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का उपयोग "उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया होगा."

इसके बारे में कुछ त्वरित तथ्य इस प्रकार हैं:

अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित

पहली बार 1901 में प्रदान किया गया

6 पुरस्कार श्रेणियां

प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में घोषित

10 दिसंबर को पुरस्कार समारोहों में प्रदान किया जाता है

नोबेल पुरस्कार उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करता है, जिनमें वह अपने जीवनकाल में सबसे अधिक सक्रिय रहे. भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति. उनकी मृत्यु के बाद, उनके दृष्टिकोण को साकार करने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई और 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए. 1969 में, एक नए पुरस्कार की स्थापना की गई - अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार। स्वीडन के केंद्रीय बैंक की त्रिशताब्दी के उपलक्ष्य में इसे एक अपवाद के रूप में जोड़ा गया था.

नोबेल नामांकन प्रक्रिया:

पुरस्कारों की संबंधित समितियों द्वारा किसी भी नामांकन की घोषणा नहीं की जाती है, और नोबेल कानून निर्णायकों को 50 वर्षों तक अपने विचार-विमर्श पर चर्चा करने से रोकते हैं. लेकिन नामांकन करने वाले अपनी सिफारिशों को सार्वजनिक कर सकते हैं. कोई व्यक्ति स्वयं नामांकन नहीं कर सकता, हालांकि उसे अन्य लोगों द्वारा कई बार नामांकित किया जा सकता है. इसमें प्रत्येक पुरस्कार के पैनल के सदस्य भी शामिल हैं.

प्रत्येक पुरस्कार समिति का कार्य थोड़ा अलग होता है, लेकिन वे सभी नोबेल की इस इच्छा का सम्मान करने का प्रयास करते हैं कि विजेताओं ने मानवता को लाभ पहुंचाया है. शांति पुरस्कार समिति एकमात्र ऐसी समिति है, जो पिछले वर्ष की उपलब्धियों को नियमित रूप से पुरस्कृत करती है.

यह पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है. स्टॉकहोम में प्रदान किए जाने वाले विज्ञान पुरस्कारों के लिए, विजेताओं को अक्सर नोबेल निर्णायकों द्वारा अपने काम को मान्यता मिलने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी सफलता समय की कसौटी पर खरी उतरे. (एजेंसी इनपुट)