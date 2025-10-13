ETV Bharat / international

अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार घोषित, जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला सम्मान

नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए तीन शोधकर्ताओं को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है.

Nobel Prize in Economics announced
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार घोषित, (@NobelPrize)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 3:52 PM IST

स्टॉकहोम : अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा सोमवार को कर दी गई है. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला है. मोकिर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, अघियन कॉलेज डी फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तथा हॉविट ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं.

इसी क्रम में नोबेल समिति ने बताया कि मोकिर ने "यह प्रदर्शित किया कि यदि इनोवेशन को एक स्व-उत्पादक प्रक्रिया में एक-दूसरे का उत्तराधिकारी बनाना है, तो हमें न केवल यह जानना होगा कि कोई चीज कैसे काम करती है, बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है."

अघियन और हॉविट ने सतत विकास के पीछे के तंत्र का भी अध्ययन किया. इसमें 1992 का एक लेख भी शामिल है, जिसमें उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक गणितीय मॉडल का निर्माण किया. इसमें बताया गया कि जब एक नया और बेहतर उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है, तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां नुकसान में आ जाती हैं.

आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैस्लर ने कहा, "पुरस्कार विजेताओं का काम दर्शाता है कि आर्थिक विकास को हल्के में नहीं लिया जा सकता. हमें रचनात्मक विनाश के मूल तंत्र को बनाए रखना होगा, ताकि हम फिर से गतिरोध में न फंस जाएं."

पिछले वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन अर्थशास्त्रियों डेरॉन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था, जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि कुछ देश अमीर और अन्य गरीब क्यों हैं. उन्होंने इस बात को दस्तावेज स्वरूप दिया था कि अधिक स्वतंत्र, खुले समाजों के समृद्ध होने की संभावना अधिक होती है.

बता दें कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार’ के रूप में जाना जाता है. इसकी शुरुआत सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी.

