अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार घोषित, जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला सम्मान

स्टॉकहोम : अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा सोमवार को कर दी गई है. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला है. मोकिर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, अघियन कॉलेज डी फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तथा हॉविट ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं. इसी क्रम में नोबेल समिति ने बताया कि मोकिर ने "यह प्रदर्शित किया कि यदि इनोवेशन को एक स्व-उत्पादक प्रक्रिया में एक-दूसरे का उत्तराधिकारी बनाना है, तो हमें न केवल यह जानना होगा कि कोई चीज कैसे काम करती है, बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है." अघियन और हॉविट ने सतत विकास के पीछे के तंत्र का भी अध्ययन किया. इसमें 1992 का एक लेख भी शामिल है, जिसमें उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक गणितीय मॉडल का निर्माण किया. इसमें बताया गया कि जब एक नया और बेहतर उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है, तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां नुकसान में आ जाती हैं.