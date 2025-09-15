ETV Bharat / international

नेपाल में खून-खराबे पर 'कोई अफसोस नहीं': घायल प्रदर्शनकारियों को बदलाव पर गर्व

नेपाल में 8 सितंबर से शुरू हुए हंगामे में 72 लोग मारे गए, जब युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया.

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (बीच में), 13 सितंबर, 2025 को काठमांडू, नेपाल के सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति से बात करती हुईं. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 11:11 AM IST

काठमांडू: विश्वविद्यालय के छात्र आदित्य रावल सैकड़ों अन्य भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ नेपाल की संसद के बाहर थे, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट हुई और 14 लोग उनके सामने गिर पड़े. उनमें से एक उनका विश्वविद्यालय का दोस्त था, और जैसे ही वह मदद के लिए आगे बढ़ा - अपने हाथ ऊपर करके - गोलियों ने उसे भी घायल कर दिया.

"मैंने कहीं सुना था कि अगर आप दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, तो वे आपको गोली नहीं मारेंगे," 22 वर्षीय डिजिटल मार्केटर रावल ने राजधानी काठमांडू के सिविल सर्विस अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए एएफपी को बताया.

"लेकिन मैं उनका निशाना था." 8 सितंबर से शुरू हुए अराजकता के दौरान कम से कम 72 लोग मारे गए, जब सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ "जेन-जेड" लेबल के तहत युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. रावल ने कहा, "नेपाल में बुज़ुर्गों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन हमारे 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शन में उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल किया."

एक दिन बाद, आर्थिक संकट और सरकारी भ्रष्टाचार के प्रति गुस्से के कारण विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए. अनुभवी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और संसद तथा प्रमुख सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, इससे पहले कि सेना ने फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया.

एक दशक लंबे गृहयुद्ध की समाप्ति और 2008 में राजशाही के उन्मूलन के बाद से यह देश का सबसे भीषण अशांति का दौर था. शुक्रवार को, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, 73, ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्हें 6 महीने के भीतर नेपाल में चुनाव कराने का काम सौंपा गया था.

36 वर्षीय नर्स उषा खनल ने कहा कि घायलों का इलाज करते समय उनके दस्ताने "खून से भीगे हुए" थे, जबकि पास में ही दागी गई आंसू गैस अस्पताल में भी घुस गई. सिविल सर्विस अस्पताल ने 458 घायल प्रदर्शनकारियों को भर्ती कराया; बाद में 6 की मौत हो गई, जिनमें से 4 की उम्र 30 साल से कम थी. यह आंदोलन के युवा-नेतृत्व वाले स्वरूप की एक स्पष्ट याद दिलाता है. रावल, जिनके पैर पर भारी पट्टी बंधी थी और हाथ व पेट में गोली के टुकड़े लगे थे, ने कहा कि वह फिर से ऐसा करेंगे.

"अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, तो हमारे पास अभी भी लड़ने का समय है... हम एक पारदर्शी सरकार चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं और तानाशाही नहीं." विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के 5 में से एक नेपाली बेरोजगार है, और तीन करोड़ की आबादी वाले इस हिमालयी देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सिर्फ़ 1,447 डॉलर है. रावल की चचेरी बहन, 20 वर्षीय पूजा कुंवर, उनके साथ हमेशा मौजूद रहती हैं. उन्होंने कहा, "उनके कार्य हमारे देश के लिए थे. इससे मुझे सचमुच हिम्मत मिलती है."

उसी वार्ड में, 19 वर्षीय प्रदर्शनकारी सुभाष ढकाल, जिनके घुटनों में गोली लगी है, अगले छह महीने तक ज़्यादातर बिस्तर पर ही रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए और घायल हुए, उनका बलिदान "व्यर्थ नहीं जाना चाहिए." उन्होंने कहा, "इसने सरकार गिरा दी और एक नई सरकार बना दी... हम नहीं चाहते कि देश अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए."

उनकी माँ, 45 वर्षीय सरकारी स्कूल शिक्षिका भवानी ढकाल ने उन्हें 30 किलोमीटर (19 मील) दूर अपने गृहनगर से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बस लेने के लिए पैसे दिए. ढकाल ने बताया कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर एक शिक्षा विधेयक का विरोध किया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला.

उन्होंने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने सिर्फ़ 24 घंटों में बदलाव ला दिया." "हमारे बेटों ने सभी भ्रष्ट नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया." सुभाष ढकाल ने कहा कि उन्हें अपनी भूमिका पर गर्व है. उन्होंने कहा, "मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है. मैंने यह सिर्फ़ अपने लिए नहीं किया है. यह मेरे परिवार से लेकर सभी भाइयों तक, सभी के लिए किया है. यह दर्द क्षणिक है, लेकिन इससे कुछ बदलाव जरूर आएंगे."

