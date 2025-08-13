ETV Bharat / international

बांग्लादेश में सुधार पूरे होने तक आम चुनाव नहीं होंगे: एनसीपी के मुख्य समन्वयक - NASIRUDDIN PATWARY

NCP के मुख्य कोर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने वादों को पूरा किए बिना सत्ता में नहीं आ पाएगा.

Bangladesh
बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करते लोग (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read

ढाका: बांग्लादेश के आम चुनाव को लेकर एक और बड़े विवाद में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के मुख्य कोर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि सुधार पूरे नहीं हो जाते. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी.

उन्होंने यह टिप्पणी ढाका के फार्मगेट स्थित कृषिबिड संस्थान में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए की. प्रमुख बांग्लादेशी दैनिक जुगंतोर ने एनसीपी नेता के हवाले से कहा, "अगर सुधारों को पूरा किए बिना चुनाव होते हैं, तो इस सरकार को कब्र में जाकर मेरे उन भाइयों के शव लौटाने होंगे जो सुधारों के लिए शहीद हुए और अपना खून दिया."

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के संयुक्त महासचिव शाहिद उद्दीन चौधरी एनी और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेता अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

चार्टर के साथ समझौता नहीं
इस कार्यक्रम में बोलते हुए एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने जोर देकर कहा कि हालांकि उनकी पार्टी ने जुलाई घोषणापत्र में रियायतें दी हैं, लेकिन जुलाई चार्टर के साथ कोई समझौता नहीं' होगा. नाहिद ने कहा, "समीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने इसे पहले ही समझ लिया है, वे गलत रास्ते पर हैं. हमने पिछले साल और जुलाई घोषणापत्र में रियायतें दी थीं, लेकिन जुलाई चार्टर में हम एक प्रतिशत भी रियायत नहीं देंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हम चुनाव में तभी हिस्सा लेंगे जब जुलाई चार्टर के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे. हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है. जुलाई चार्टर पर कोई समझौता नहीं होगा. कोई भी राजनीतिक दल अपने वादों को पूरा किए बिना सत्ता में नहीं आ पाएगा."

बीएनपी चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया
गौरतलब है कि बीएनपी ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है.दूसरी ओर जमात फरवरी में चुनाव कराने पर सहमत थी, लेकिन उसने संसद के ऊपरी और निचले सदनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की मांग की. पार्टी ने इस मांग को जोरदार बनाने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी.

DGFI की आलोचना
इसके अलावा नसीरुद्दीन ने देश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) की भी आलोचना की और धमकी दी कि अगर यह ठीक से काम नहीं करेगा, तो NCP इसके दफ्तरों में तोड़फोड़ करेगी. उन्होंने कहा, "यह खुफिया एजेंसी जनता के पैसे से चलती है, लेकिन जनता को पता नहीं चल पाता कि वे कितना खर्च करते हैं. इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है. इनका काम बस लोगों को डराना-धमकाना है."

उन्होंने चेतावनी दी, "अगर ऐसी कोशिशें जारी रहीं, तो हम न सिर्फ इंटरोगेशन रूम को तोड़ देंगे, बल्कि डीजीएफआई मुख्यालय को भी तोड़ देंगे। हमने बहुत कुछ सहा है. अगर डीजीएफआई को बांग्लादेश में बने रहना है, तो इसमें सुधार जरूरी है."

चुनावों को लेकर अनिश्चितता
पिछले साल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के गिर जाने के बाद से बांग्लादेश अगले आम चुनावों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है. हसीना को हटाने के लिए यूनुस के साथ सहयोग करने वाली पार्टियां अब सुधार प्रस्तावों और अगले चुनाव के समय को लेकर आपस में भिड़ रही हैं.

यह भी पढ़ें- 'मैं रूस जा रहा हूं', पुतिन से मुलाकात से पहले कंफ्यूज हुए ट्रंप? अलास्का में होगी मीटिंग

ढाका: बांग्लादेश के आम चुनाव को लेकर एक और बड़े विवाद में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के मुख्य कोर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने कहा कि अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि सुधार पूरे नहीं हो जाते. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी.

उन्होंने यह टिप्पणी ढाका के फार्मगेट स्थित कृषिबिड संस्थान में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए की. प्रमुख बांग्लादेशी दैनिक जुगंतोर ने एनसीपी नेता के हवाले से कहा, "अगर सुधारों को पूरा किए बिना चुनाव होते हैं, तो इस सरकार को कब्र में जाकर मेरे उन भाइयों के शव लौटाने होंगे जो सुधारों के लिए शहीद हुए और अपना खून दिया."

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के संयुक्त महासचिव शाहिद उद्दीन चौधरी एनी और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेता अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

चार्टर के साथ समझौता नहीं
इस कार्यक्रम में बोलते हुए एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने जोर देकर कहा कि हालांकि उनकी पार्टी ने जुलाई घोषणापत्र में रियायतें दी हैं, लेकिन जुलाई चार्टर के साथ कोई समझौता नहीं' होगा. नाहिद ने कहा, "समीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने इसे पहले ही समझ लिया है, वे गलत रास्ते पर हैं. हमने पिछले साल और जुलाई घोषणापत्र में रियायतें दी थीं, लेकिन जुलाई चार्टर में हम एक प्रतिशत भी रियायत नहीं देंगे."

उन्होंने आगे कहा, "हम चुनाव में तभी हिस्सा लेंगे जब जुलाई चार्टर के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे. हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है. जुलाई चार्टर पर कोई समझौता नहीं होगा. कोई भी राजनीतिक दल अपने वादों को पूरा किए बिना सत्ता में नहीं आ पाएगा."

बीएनपी चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया
गौरतलब है कि बीएनपी ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है.दूसरी ओर जमात फरवरी में चुनाव कराने पर सहमत थी, लेकिन उसने संसद के ऊपरी और निचले सदनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की मांग की. पार्टी ने इस मांग को जोरदार बनाने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी.

DGFI की आलोचना
इसके अलावा नसीरुद्दीन ने देश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) की भी आलोचना की और धमकी दी कि अगर यह ठीक से काम नहीं करेगा, तो NCP इसके दफ्तरों में तोड़फोड़ करेगी. उन्होंने कहा, "यह खुफिया एजेंसी जनता के पैसे से चलती है, लेकिन जनता को पता नहीं चल पाता कि वे कितना खर्च करते हैं. इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है. इनका काम बस लोगों को डराना-धमकाना है."

उन्होंने चेतावनी दी, "अगर ऐसी कोशिशें जारी रहीं, तो हम न सिर्फ इंटरोगेशन रूम को तोड़ देंगे, बल्कि डीजीएफआई मुख्यालय को भी तोड़ देंगे। हमने बहुत कुछ सहा है. अगर डीजीएफआई को बांग्लादेश में बने रहना है, तो इसमें सुधार जरूरी है."

चुनावों को लेकर अनिश्चितता
पिछले साल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के गिर जाने के बाद से बांग्लादेश अगले आम चुनावों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में है. हसीना को हटाने के लिए यूनुस के साथ सहयोग करने वाली पार्टियां अब सुधार प्रस्तावों और अगले चुनाव के समय को लेकर आपस में भिड़ रही हैं.

यह भी पढ़ें- 'मैं रूस जा रहा हूं', पुतिन से मुलाकात से पहले कंफ्यूज हुए ट्रंप? अलास्का में होगी मीटिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

NCP CHIEF COORDINATORBANGLADESHBANGLADESH ELECTIONBANGLADESH POLLS REFORMNASIRUDDIN PATWARY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.