वाशिंगटन: अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. यही नहीं इसके साथ ही सैकेंडरी सैक्शन लगाने की भी धमकी दी है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस कदम को न्यायसंगत करार दिया है. उसने भारत पर यूक्रेन में युद्ध का 'जानबूझकर फायदा उठाने' का भी आरोप लगाया.

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल के बढ़ते भारतीय आयात के सैकड़ों अरबों डॉलर और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच 'कोई तुलना नहीं' है. एक प्रश्न के उत्तर में अमेरिकी अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'रूस से तेल के बढ़ते भारतीय आयात के सैकड़ों अरबों डॉलर और रूसी वस्तुओं के मामूली अमेरिकी आयात के बीच कोई तुलना नहीं है. ये भारतीय आयात के मूल्य का 1फीसदी से भी कम है.

अधिकारी ने भारत पर यूक्रेन में युद्ध का 'जानबूझकर फायदा उठाने' का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'रूस से अमेरिका का आयात उन वस्तुओं तक सीमित है, जिनके लिए हमारे पास वर्तमान में अच्छे विकल्प नहीं हैं, लेकिन हम रूस पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक घरेलू विकल्प बनाने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं.'

अधिकारी ने कहा, 'इसके विपरीत भारत ने यूक्रेन में युद्ध का फायदा उठाकर जानबूझकर रूसी कच्चे तेल की खरीद में नाटकीय वृद्धि की है, जबकि लगभग 40 प्रमुख कच्चे तेल प्रदाता हैं जो भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं.' बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार ट्रंप ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया. यही नहीं ट्रप ने दावा किया कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के लिए खतरा है. उन्होंने ये साफ नहीं किया कि इससे अमेरिका को क्या खतरा हो सकता है. आदेश के बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा.

प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद प्रभावी होगा और अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर लगाया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही निकल चुका है या जिन्हें विशिष्ट छूट प्राप्त है. इस घोषणा के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका के कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया और घोषणा की कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा.

एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है. भारत ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है.'