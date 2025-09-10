ETV Bharat / international

नेपाल के पीएम ने जिस घटना को बताया था 'मामूली', उससे भड़के जेन-जी, उखाड़ फेंकी सरकार

बताया जा रहा था कि ओली सरकार के पतन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हालिया बैन के चलते शुरू हुई. हालांकि, इसकी वजह किसी नीतिगत फैसले से कहीं ज़्यादा गहरी है. दरअसल, इस अभूतपूर्व तख्तापलट के केंद्र में एक 11 साल की बच्ची से जुड़ी एक घटना है, जिसने पूरे नेपाल में आक्रोश पैदा कर दिया .

काठमांडू: नेपाल हाल के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जहां हिमालयी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को युवाओं के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद इस्तीफा देना पड़ा. इस विद्रोह ने देश को हिलाकर रख दिया है. फिलहाल यहां सेना ने सत्ता संभाल ली है, हालांकि नई सरकार कब बनेगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है.

यह संकट हाल ही में ललितपुर जिले के हरिसिद्धि में हुई एक घटना से जुड़ा है. द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक प्रांतीय मंत्री की सरकारी कार ने एक 11 साल की बच्ची को उस समय टक्कर मार दी थी, जब वह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर खड़ी थी. हादसे में बच्ची घायल हो गई थी, जबकि कार बिना रुके भागने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोक लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया.

प्रधानमंत्री ओली ने हादसे को बताया 'मामूली'

लड़की गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गई, लेकिन कहानी ने तब नया मोड़ ले लिया जब पुलिस ने मंत्री के ड्राइवर को सिर्फ 24 घंटे के भीतर रिहा कर दिया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ओली ने इस दुर्घटना को एक मामूली घटना बताकर खारिज कर दिया था. इससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच घायल बच्ची की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गईं और सोशल मीडिया पर #JusticeForTheGirl जैसे हैशटैग छा गए. इस आक्रोश ने भ्रष्टाचार, दंड से मुक्ति और जवाबदेही की कमी को लेकर युवाओं में गुस्सा पैदा कर दिया.

नेपाल की जेन-ज़ी, जो पहले से ही बेरोजगारी और शासन की विफलताओं से निराश थी, उसके लिए यह हिट एंड रन सरकार के खिलाफ खड़े होने का अंतिम कारण बन गया. इसके बाद ऑनलाइन लामबंदी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो तेजी से सड़कों पर फैल गया.

सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया बैन

शिकायतों का समाधान करने के बजाय ओली सरकार ने 4 सितंबर को एक भयावह कदम उठाया और फेसबुक और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी. असहमति को दबाने की यह कोशिश विनाशकारी साबित हुई.

8 और 9 सितंबर तक नेपाल के युवा, जो बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए लामबंद हुए थे. उन्होंने संसद परिसर, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी धावा बोल दिया. सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई और प्रशासन दबाव में ढह गया. ओली और उनके कई मंत्री भाग गए, जिनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है.

