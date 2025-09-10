ETV Bharat / international

नेपाल के पीएम ने जिस घटना को बताया था 'मामूली', उससे भड़के जेन-जी, उखाड़ फेंकी सरकार

द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक प्रांतीय मंत्री की सरकारी कार ने एक 11 साल की बच्ची को उस समय टक्कर मार दी थी.

Nepal
नेपाल में प्रदर्शन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू: नेपाल हाल के इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, जहां हिमालयी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को युवाओं के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद इस्तीफा देना पड़ा. इस विद्रोह ने देश को हिलाकर रख दिया है. फिलहाल यहां सेना ने सत्ता संभाल ली है, हालांकि नई सरकार कब बनेगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है.

बताया जा रहा था कि ओली सरकार के पतन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हालिया बैन के चलते शुरू हुई. हालांकि, इसकी वजह किसी नीतिगत फैसले से कहीं ज़्यादा गहरी है. दरअसल, इस अभूतपूर्व तख्तापलट के केंद्र में एक 11 साल की बच्ची से जुड़ी एक घटना है, जिसने पूरे नेपाल में आक्रोश पैदा कर दिया .

ललितपुर जिले की घटना से जुड़ा है संकट

Nepal
घटना से संबंधित पोस्ट (द काठमांडू पोस्ट)
यह संकट हाल ही में ललितपुर जिले के हरिसिद्धि में हुई एक घटना से जुड़ा है. द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक प्रांतीय मंत्री की सरकारी कार ने एक 11 साल की बच्ची को उस समय टक्कर मार दी थी, जब वह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर खड़ी थी. हादसे में बच्ची घायल हो गई थी, जबकि कार बिना रुके भागने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोक लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया.

प्रधानमंत्री ओली ने हादसे को बताया 'मामूली'
लड़की गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गई, लेकिन कहानी ने तब नया मोड़ ले लिया जब पुलिस ने मंत्री के ड्राइवर को सिर्फ 24 घंटे के भीतर रिहा कर दिया. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ओली ने इस दुर्घटना को एक मामूली घटना बताकर खारिज कर दिया था. इससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच घायल बच्ची की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गईं और सोशल मीडिया पर #JusticeForTheGirl जैसे हैशटैग छा गए. इस आक्रोश ने भ्रष्टाचार, दंड से मुक्ति और जवाबदेही की कमी को लेकर युवाओं में गुस्सा पैदा कर दिया.

नेपाल की जेन-ज़ी, जो पहले से ही बेरोजगारी और शासन की विफलताओं से निराश थी, उसके लिए यह हिट एंड रन सरकार के खिलाफ खड़े होने का अंतिम कारण बन गया. इसके बाद ऑनलाइन लामबंदी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो तेजी से सड़कों पर फैल गया.

सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया बैन
शिकायतों का समाधान करने के बजाय ओली सरकार ने 4 सितंबर को एक भयावह कदम उठाया और फेसबुक और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी. असहमति को दबाने की यह कोशिश विनाशकारी साबित हुई.

8 और 9 सितंबर तक नेपाल के युवा, जो बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए लामबंद हुए थे. उन्होंने संसद परिसर, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी धावा बोल दिया. सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई और प्रशासन दबाव में ढह गया. ओली और उनके कई मंत्री भाग गए, जिनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है.

यह भी पढ़ें- 'हमें नेपाल में पीटा गया, केंद्र और बिहार सरकार यहां से निकाले' Gen Z हिंसा में फंसे पीड़ितों की गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPALBAN ON SOCIAL MEDIAGEN Z PROTESTWHY GEN Z GOT ANGRYNEPAL CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.