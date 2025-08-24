न्यूयॉर्क: रिपब्लिकन नेता निक्की हेली का कहना है कि भारत को रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर समाधान निकालना चाहिए. यह जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है. हेली ने शनिवार (स्थानीय समय) को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "व्यापारिक मतभेदों और रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कठोर बातचीत की जरूरत है."
उन्होंने पिछले हफ्ते न्यूजवीक के लिए लिखे अपने एक आर्टिकल का एक अंश एक्स पर पोस्ट किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव के बीच आया था.
'ट्रंप का फैसला सही'
दोनों देशों के बीच टैरिफ तनाव के बीच भारत का पक्ष लेने के लिए हेली को अपनी पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अपने लेख में हेली ने कहा, " भारत द्वारा रूस से तेल की भारी खरीद को निशाना बनाना ट्रंप का सही फैसला है, जो यूक्रेन के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन के क्रूर युद्ध को वित्तपोषित करने में मदद कर रहा है."
India must take Trump's point over Russian oil seriously, and work with the White House to find a solution. The sooner the better.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 23, 2025
Decades of friendship and good will between the world's two largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence.…
लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार हो
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ एक प्राइज फ्री और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे विरोधी की तरह. हेली ने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, भारत और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी 'मित्रता और सद्भावना'पर भी प्रकाश डाला.
उन्होंने आगे कहा कि यह मौजूदा उथल-पुथल से आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार. प्रदान करता है. उन्होंने कहा, "अमेरिका और भारत को सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी हमारे साझा लक्ष्यों को नजरअंदाज. नहीं करना चाहिए." हेली ने आगे कहा, "चीन का सामना करने के लिए, अमेरिका का भारत के रूप में एक मित्र होना जरूरी है."
हेली ने अपने लेख में कहा, "भारत उन प्रोडक्ट के लिए चीन जैसे पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता के मामले में अकेला खड़ा है, जिनका उत्पादन यहां (अमेरिका में) तेजी से या कुशलता से नहीं किया जा सकता."
कैरोलिना की पूर्व गवर्नर हैं हेली
बता दें कि दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर हेली, ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थीं, और अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं. 2013 में, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और पिछले साल मार्च में इस दौड़ से हट गईं.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है, जो 27 अगस्त से लागू होगा.
रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है. पश्चिमी देशों द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मास्को पर प्रतिबंध लगाने और उसकी सप्लाई बंद करने के बाद, भारत ने छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल की खरीद शुरू कर दी थी.
