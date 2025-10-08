ETV Bharat / international

न्यूजीलैंड में तेजी से गर्म हो रहे समुद्र, जानें क्यों...

न्यूजीलैंड के महासागर गर्म हो रहे हैं. अम्लीय हो रहे हैं. समुद्र का स्तर बढ़ने से हजारों तटीय घरों को खतरा पैदा हो रहा है.

NEW ZEALAND SEAS
न्यूजीलैंड के महासागर गर्म हो रहे हैं. (AFP)
By AFP

Published : October 8, 2025 at 1:03 PM IST

न्यूजीलैंड: वैज्ञानिकों ने बुधवार को एक नए अध्ययन में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन द्वीपीय राष्ट्र न्यूजीलैंड को कैसे प्रभावित कर सकता है.

सरकारी अध्ययन में पाया गया है कि "हमारे समुद्री पर्यावरण" रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड के आसपास का पानी अब वैश्विक औसत से 34 प्रतिशत तेजी से गर्म हो रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है, "जलवायु परिवर्तन हमारे महासागरों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है."

"समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और समुद्री गर्म लहरें अधिक बार, तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली होती जा रही हैं. "कई स्थानों पर समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है."

शोधकर्ताओं ने ग्लोबल वॉर्मिंग को न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच घूमने वाली विशाल समुद्री धाराओं में व्यवधान से जोड़ा है.

न्यूजीलैंड की इन धाराओं से निकटता और साथ ही वायुमंडलीय परिसंचरण में अन्य परिवर्तनों ने यह समझने में मदद की कि ये समुद्र इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहे हैं.

संरक्षण विभाग के समुद्री सलाहकार शेन गींज ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे "जलवायु परिवर्तन हमारे महासागरों में मौजूदा समस्याओं को और भी बदतर बना रहा है."

"उदाहरण के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण न्यूजीलैंड के समुद्र का तापमान विश्वव्यापी औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है.

"इसका मतलब है कि हम अधिक लगातार और गंभीर समुद्री गर्म लहरें देख रहे हैं. समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, और हमारे महासागर अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं और ऑक्सीजन खो रहे हैं."

न्यूजीलैंड के आसपास चार स्थानों पर समुद्र की सतह का तापमान 1982 और 2023 के बीच औसतन प्रति दशक 0.16°C और 0.26°C के बीच बढ़ा.

अध्ययन में पाया गया कि कई स्थानीय प्रजातियां गर्म और अधिक अम्लीय महासागरों में जीवन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही थीं, और उन पर आक्रामक कीटों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था.

सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान को पहले भी न्यूजीलैंड के स्थानीय पीली आँखों वाले पेंगुइन की मौतों से जोड़ा गया है.

गेंज ने कहा, "इन निष्कर्षों के कारण, न्यूजीलैंड के समुद्री पर्यावरण के प्रबंधन के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है."

"अब हमारे पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और देरी करने से हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को और नुकसान पहुंचने का खतरा है."

रिपोर्ट में पाया गया कि न्यूजीलैंड के कई निचले तटीय बस्तियों में लगातार बढ़ते समुद्र के स्तर का असर पहले से ही महसूस किया जा रहा था.

200,000 से ज़्यादा घरों की कीमत तटीय जलप्लावन और अंतर्देशीय बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (न्यूजीलैंड डॉलर 180 बिलियन) का भंडार पाया गया.

