न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया
न्यूयॉर्क में जयशंकर ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की. वह यूएनजीए की बैठक को लेकर अमेरिका दौरे पर हैं.
Published : September 27, 2025 at 7:27 AM IST
न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की. इसमें बहुपक्षवाद और रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव को बढ़ावा देने में ब्लॉक की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया. यह बैठक इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसका आयोजन अमेरिका में किया गया.
सभा को संबोधित करते हुए जयशंकर ने ब्रिक्स देशों की चुनौतियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहुपक्षवाद तनाव में है और ब्रिक्स रचनात्मक परिवर्तन की एक मजबूत आवाज के रूप में दृढ़ता से खड़ा है. उन्होंने अशांत वैश्विक वातावरण में शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए ब्लॉक की आवश्यकता पर बल दिया.
Hosted a meeting of the BRICS Foreign Ministers in New York today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 26, 2025
Highlighted that
➡️ When multilateralism is under stress, BRICS has stood firm as a strong voice of reason and constructive change.
➡️ In a turbulent world, BRICS must reinforce the message of peacebuilding,… pic.twitter.com/hbtpOTZBfb
जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए.' संस्थागत सुधारों पर जयशंकर ने कहा, 'ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के लिए अपने सामूहिक आह्वान को बढ़ाना चाहिए. ये समूह की अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी वैश्विक शासन की दीर्घकालिक मांग को दर्शाता है.'
उन्होंने आर्थिक चुनौतियों पर भी बात की और कहा, 'बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ अस्थिरता और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण व्यापार प्रवाह प्रभावित हो रहा है. इसलिए ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए.' जयशंकर ने यह भी बताया कि प्रौद्योगिकी और नवाचार ब्रिक्स सहयोग के अगले चरण को परिभाषित करेंगे. ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा, 'भारत की अध्यक्षता खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप, नवाचार और मजबूत विकास साझेदारियों के माध्यम से सतत विकास पर केंद्रित होगी.'
जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) के विदेश मंत्रियों की एक शानदार बैठक भी की, जहाँ समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिवर्तनकारी सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'आज शाम न्यूयॉर्क में आईबीएसए मंत्रियों की एक शानदार बैठक हुई. आईबीएसए ने यूएनएससी में परिवर्तनकारी सुधार का पुरज़ोर आह्वान किया.' उन्होंने कहा, 'आईबीएसए अकादमिक फोरम, समुद्री अभ्यास, ट्रस्ट फंड और इंट्रा-आईबीएसए व्यापार पर भी चर्चा हुई. आईबीएसए अक्सर मिलते रहेंगे.'
उन्होंने कोलंबिया की विदेश मंत्री रोजा योलांडा विलाविसेन्सियो के साथ भारत-सीईएलएसी (लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय) विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की. पोस्ट में आगे कहा गया, 'हम कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल, एचएडीआर और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपने मौजूदा व्यापक सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए. साथ ही, एआई, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों का भी पता लगाने पर सहमति हुई. भारत और सीईएलएसी वैश्विक दक्षिण की आवाज का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी सहमत हैं.'