ETV Bharat / international

नहीं जानते हैं तो जान लें ट्रंप का पसंदीदा मुहावरा, वो अक्सर कहते हैं... 'ऐसा पहले कभी नहीं देखा'

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 5 सितंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के रोज गार्डन में एक रात्रिभोज में बोल रहे हैं. ( AP )

वॉशिंगटन: जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पहले कभी न देखी गई चीजें आश्चर्यजनक नियमितता के साथ हो रही हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने जा रहा है "उस जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी." वॉशिंगटन में सेना के उनके आक्रामक इस्तेमाल ने अपराध को "ऐसी संख्या में कम कर दिया है जो हमने यहां पहले कभी नहीं देखी."

और जब बात उनके नेतृत्व में आर्थिक विकास की आती है, तो "हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा." यह राष्ट्रपति का पसंदीदा अतिशयोक्तिपूर्ण रूप है, चाहे वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो उन्हें पसंद हो या नापसंद. कुछ भी कभी थोड़ा बेहतर या थोड़ा बदतर नहीं होता. यह हमेशा इतना अच्छा या इतना बुरा होता है कि मानव इतिहास के इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुआ.

Never Seen Anything Like It: यह मुहावरा, जिसका इस्तेमाल ट्रंप लगातार कर रहे हैं, सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है. यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि ट्रंप दुनिया को कैसे देखते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए कैसे तैयार होते हैं. लगभग सब कुछ काला और सफेद है, जिसमें वे खुद नायक हैं और उनके राजनीतिक विरोधी खलनायक. उनकी नजर में उनकी सफलताएं पौराणिक हैं. वहीं देश की समस्याएं ऐसे तात्कालिक संकट हैं, जिनके लिए उन्हें सत्ता को मजबूत करने और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है.

मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में संचार के प्रोफेसर ब्रायन ओट, जो राजनीतिक बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उन्होंने कहा, "उनके बोलने का तरीका उनके शासन करने के तरीके में बदल जाता है." "चरम प्रतिक्रियाओं के लिए, हर चीज एक चरम संदर्भ की मांग करती है."

व्हॉइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने कहा, "किसी भी अच्छे संदेश की कुंजी पुनरावृत्ति है और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी राजनीति के इतिहास में सबसे महान संचारक हैं."

ट्रंप की शक्ति के साथ-साथ उनकी भव्यता भी बढ़ रही है: यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि ट्रंप अपने विशिष्ट मुहावरे का इस्तेमाल ऐसे स्तरों पर कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखा गया. और वह ऐसा ऐसे समय में कर रहे हैं जब वह अपने पहले कार्यकाल की तुलना में कम संयमित हैं. कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, अपने प्रशासन के सदस्यों और अपनी ही हिचकिचाहट के कारण ऐसा हो रहा है.

राष्ट्रपति के बयानों के डेटाबेस, रोल कॉल फैक्टबा.से के मुताबिक, ट्रंप ने इस साल इस मुहावरे के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल 194 बार किया है. और इसमें गुरुवार को, जब ट्रंप ने कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान तकनीकी प्रगति "जैसी पहले कभी नहीं हुई", या शुक्रवार को, जब उन्होंने आर्थिक निवेश के बारे में शेखी बघारते हुए कहा था कि "किसी ने भी ऐसे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे" शामिल नहीं है.

यह संख्या ट्रंप द्वारा अपने पिछले दो अभियानों के दौरान इस मुहावरे के इस्तेमाल से कम है, जब उनकी राजनीतिक रैलियों में भव्य बयानबाजी आम बात थी, लेकिन यह उनके कार्यकाल के किसी भी पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा है. साल 2019 में केवल 90, 2018 में 77 और 2017 में 48 उदाहरण दर्ज किए गए.

Factba.se वेबसाइट ने ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग में इस वाक्यांश के विभिन्न रूपों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया. डेटाबेस की देखरेख करने वाले बिल फ्रिशलिंग ने कहा कि ट्रंप का यह वाक्यांश एक मौखिक टिक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत कम दिखाई देता है.

इस साल जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह वाक्यांश उनके तैयार भाषणों के पाठ में भी शामिल नहीं है. (व्हॉइट हाउस ने इस कार्यकाल में लगभग दो दर्जन ऐसे वाक्यांश जारी किए हैं.)