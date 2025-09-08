नहीं जानते हैं तो जान लें ट्रंप का पसंदीदा मुहावरा, वो अक्सर कहते हैं... 'ऐसा पहले कभी नहीं देखा'
यह मुहावरा 'Never Seen Anything Like It'. इसे ट्रंप लगातार इस्तेमाल करते हैं, इस बात का प्रतिबिंब है कि ट्रंप दुनिया को कैसे देखते हैं.
Published : September 8, 2025 at 1:21 PM IST
वॉशिंगटन: जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पहले कभी न देखी गई चीजें आश्चर्यजनक नियमितता के साथ हो रही हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने जा रहा है "उस जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी." वॉशिंगटन में सेना के उनके आक्रामक इस्तेमाल ने अपराध को "ऐसी संख्या में कम कर दिया है जो हमने यहां पहले कभी नहीं देखी."
और जब बात उनके नेतृत्व में आर्थिक विकास की आती है, तो "हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा." यह राष्ट्रपति का पसंदीदा अतिशयोक्तिपूर्ण रूप है, चाहे वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हों जो उन्हें पसंद हो या नापसंद. कुछ भी कभी थोड़ा बेहतर या थोड़ा बदतर नहीं होता. यह हमेशा इतना अच्छा या इतना बुरा होता है कि मानव इतिहास के इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुआ.
Never Seen Anything Like It: यह मुहावरा, जिसका इस्तेमाल ट्रंप लगातार कर रहे हैं, सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है. यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि ट्रंप दुनिया को कैसे देखते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए कैसे तैयार होते हैं. लगभग सब कुछ काला और सफेद है, जिसमें वे खुद नायक हैं और उनके राजनीतिक विरोधी खलनायक. उनकी नजर में उनकी सफलताएं पौराणिक हैं. वहीं देश की समस्याएं ऐसे तात्कालिक संकट हैं, जिनके लिए उन्हें सत्ता को मजबूत करने और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है.
मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में संचार के प्रोफेसर ब्रायन ओट, जो राजनीतिक बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उन्होंने कहा, "उनके बोलने का तरीका उनके शासन करने के तरीके में बदल जाता है." "चरम प्रतिक्रियाओं के लिए, हर चीज एक चरम संदर्भ की मांग करती है."
व्हॉइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने कहा, "किसी भी अच्छे संदेश की कुंजी पुनरावृत्ति है और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी राजनीति के इतिहास में सबसे महान संचारक हैं."
ट्रंप की शक्ति के साथ-साथ उनकी भव्यता भी बढ़ रही है: यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि ट्रंप अपने विशिष्ट मुहावरे का इस्तेमाल ऐसे स्तरों पर कर रहे हैं, जो उनके राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखा गया. और वह ऐसा ऐसे समय में कर रहे हैं जब वह अपने पहले कार्यकाल की तुलना में कम संयमित हैं. कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, अपने प्रशासन के सदस्यों और अपनी ही हिचकिचाहट के कारण ऐसा हो रहा है.
राष्ट्रपति के बयानों के डेटाबेस, रोल कॉल फैक्टबा.से के मुताबिक, ट्रंप ने इस साल इस मुहावरे के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल 194 बार किया है. और इसमें गुरुवार को, जब ट्रंप ने कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान तकनीकी प्रगति "जैसी पहले कभी नहीं हुई", या शुक्रवार को, जब उन्होंने आर्थिक निवेश के बारे में शेखी बघारते हुए कहा था कि "किसी ने भी ऐसे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे" शामिल नहीं है.
यह संख्या ट्रंप द्वारा अपने पिछले दो अभियानों के दौरान इस मुहावरे के इस्तेमाल से कम है, जब उनकी राजनीतिक रैलियों में भव्य बयानबाजी आम बात थी, लेकिन यह उनके कार्यकाल के किसी भी पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा है. साल 2019 में केवल 90, 2018 में 77 और 2017 में 48 उदाहरण दर्ज किए गए.
Factba.se वेबसाइट ने ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग में इस वाक्यांश के विभिन्न रूपों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया. डेटाबेस की देखरेख करने वाले बिल फ्रिशलिंग ने कहा कि ट्रंप का यह वाक्यांश एक मौखिक टिक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत कम दिखाई देता है.
इस साल जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से यह वाक्यांश उनके तैयार भाषणों के पाठ में भी शामिल नहीं है. (व्हॉइट हाउस ने इस कार्यकाल में लगभग दो दर्जन ऐसे वाक्यांश जारी किए हैं.)
ट्रंप की अतिशयोक्ति हमेशा तथ्यों से समर्थित नहीं होती: तथ्यों के साथ ट्रंप का ढीला-ढाला रिश्ता अच्छी तरह से प्रलेखित है, जो 1987 में उनकी बेस्टसेलिंग किताब "द आर्ट ऑफ़ द डील" में भी देखा जा सकता है. किताब में कहा गया है, "लोग यह मानना चाहते हैं कि कोई चीज सबसे बड़ी, सबसे शानदार और सबसे शानदार है." "मैं इसे सच्चा अतिशयोक्ति कहता हूं. यह अतिशयोक्ति का एक मासूम रूप है - और यह प्रचार का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है."
ट्रंप के गुप्त लेखक, टोनी श्वार्ट्ज ने कहा है कि उन्होंने "सच्चा अतिशयोक्ति" मुहावरा गढ़ा था, लेकिन भावी राष्ट्रपति को यह बहुत पसंद आया. पिछले साल जब ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भाषण दिया था, तब यह तरीका पूरी तरह से सामने आया था.
उन्होंने वादा किया था कि "अमेरिका को महानता की नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा." और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ऋण "ऐसे आंकड़ों से कम होगा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे होंगे." फिर उन्होंने डेमोक्रेट्स पर अपना गुस्सा उतारा.
बढ़ती मुद्रास्फीति? "उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा." अवैध आव्रजन? "ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा." (महंगाई पहले भी ज़्यादा रही है, खासकर 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में सीमा पार करने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.) अब यह मुहावरा ट्रंप के कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसमें नए पोलिश राष्ट्रपति के साथ उनकी हालिया मुलाकात भी शामिल है. कभी उनके दावे सटीक होते हैं, तो कभी नहीं.
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बारे में, ट्रंप ने कहा, "वे उस स्तर पर सैनिकों को खो रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी ने नहीं देखा." (वास्तव में, यह उस समयावधि में यूरोप का सबसे भीषण संघर्ष था.)
उन्होंने कहा, "बाल्टीमोर में अपराध का स्तर ऐसा है, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा." यह स्थानीय आपत्तियों के बावजूद नेशनल गार्ड की संभावित तैनाती का एक बहाना था. (यह शहर ऐतिहासिक रूप से अपराध से जूझता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंसा में कमी आई है.)
और ट्रंप ने कहा कि उनका कर कानून मध्यम वर्ग की मदद करेगा और यह "पहली बार है जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा है." (गैर-पक्षपाती कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुसार, धनी लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा.)
यह मुहावरा पूरे प्रशासन में फैल रहा है: ट्रंप के शीर्ष सलाहकार उनकी भाषा की नकल कर रहे हैं, जैसा कि पिछले हफ़्ते तीन घंटे चली कैबिनेट बैठक के दौरान कई लोगों ने किया. राजनयिक दूत स्टीव विटकॉफ ने राष्ट्रपति से कहा कि दुनिया भर के लोगों ने उनकी शांति वार्ताओं के कारण "दुनिया को इस तरह बदलते हुए कभी नहीं देखा."
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रवासन नियंत्रण पर ट्रंप के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें "ऐसे देशों से सहयोग मिल रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा." कभी-कभी ट्रंप दूसरों के मुंह से यह मुहावरा निकलवाना भी पसंद करते हैं.
15 अगस्त को फॉक्स न्यूज के सीन हैनिटी के साथ एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके नेतृत्व से प्रभावित हुए हैं. ट्रंप ने कहा, "व्लादिमीर ने कुछ देर पहले कहा था, 'मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से इतना कुछ करते नहीं देखा.'"
