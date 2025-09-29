गाजा में 66 हजार मौतों के बाद नेतन्याहू बोले - युद्ध विराम की योजना बना रहा इजराइल
PM नेतन्याहू ने UNGA में कहा कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ "काम पूरा करना होगा", जहां 48 बंधक अब भी बंदी हैं.
Published : September 29, 2025 at 9:42 AM IST
तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की पूर्व संध्या पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजराइल व्हॉइट हाउस के साथ एक नए युद्ध विराम योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अब भी इसके विवरण तय किए जा रहे हैं.
नेतन्याहू पर युद्ध समाप्त करने के लिए खासकर गाजा शहर में चल रहे हमले के दौरान भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इजराइल-हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी हो गई है. सोमवार को व्हॉइट हाउस में होने वाली बैठक में ट्रंप द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव साझा करने की उम्मीद है.
नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज संडे के "द संडे ब्रीफिंग" में कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसे अंजाम दे पाएंगे."
इस योजना की जानकारी रखने वाले अरब अधिकारियों का कहना है कि 21-सूत्रीय प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों को 48 घंटों के भीतर रिहा करने और गाजा से इजराइली सेना की क्रमिक वापसी का आह्वान किया गया है. अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि प्रस्ताव की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.
नेतन्याहू ने हमास, जिसके 7 अक्टूबर, 2023 के हमले ने युद्ध को जन्म दिया था, के नष्ट होने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने वाले समझौते के तहत हमास के गुर्गों को गाजा छोड़ने की अनुमति देने की पेशकश दोहराई. उन्होंने कहा, "अगर वे युद्ध समाप्त कर देते हैं, सभी बंधकों को रिहा कर देते हैं, तो हम उन्हें छोड़ देंगे."
इजराइल पर बढ़ता अंतरराष्ट्रीय दबाव: ट्रंप अब तक इजराइल के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नेता ने हाल ही में, खासकर इस महीने की शुरुआत में कतर के दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व के मुख्यालय पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद, अधीरता दिखाई है. बढ़ते अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विरोध के बावजूद तब से युद्ध विराम वार्ता रुकी हुई है.
इजराइल की आपत्तियों के बावजूद, प्रमुख पश्चिमी सहयोगी देश फfलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गए हैं. यूरोपीय संघ प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है और इजराइल के खिलाफ खेल और सांस्कृतिक बहिष्कार के प्रयास बढ़ रहे हैं.
एक विद्रोही नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में साथी विश्व नेताओं से कहा कि उनके देश को गाजा में हमास के खिलाफ "काम पूरा करना होगा.", जहां 48 बंधक अब भी बंदी हैं, जिनमें से लगभग 20 के बारे में इजराइल का मानना है कि वे जीवित हैं.
ट्रंप की 21-सूत्रीय युद्ध विराम योजना: इस योजना की जानकारी रखने वाले तीन अरब अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव में 48 घंटों के भीतर सभी बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइली सेना की क्रमिक वापसी शामिल होगी. अधिकारियों ने, जिन्होंने चल रही बातचीत पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहाकि यह प्रस्ताव अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव की पूरी संभावना है.
ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर न्यूयॉर्क में अरब नेताओं के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की. हमास के एक अधिकारी ने कहा कि समूह को इस योजना की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक मिस्र और कतर के मध्यस्थों से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है. हमास ने कहा है कि वह "किसी भी प्रस्ताव का सकारात्मक और जिम्मेदारी से अध्ययन" करने के लिए तैयार है.
अधिकारी ने कहा कि समूह ने पहले कहा था कि वह युद्ध की समाप्ति और इजराइली सेना की पट्टी से पूरी तरह वापसी के बदले में सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार है.
गाजा में लगातार विस्फोटों की सूचना: मध्य गाजा के स्थानीय अस्पतालों ने बताया कि नुसेरात शरणार्थी शिविर में घरों पर हुए कम से कम दो हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 66,005 हो गई है और 168,162 लोग घायल हुए हैं.
हमास द्वारा संचालित प्रशासन का हिस्सा, मंत्रालय मृतकों की संख्या में नागरिकों और आतंकवादियों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसने कहा है कि मृतकों में लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है. संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इसके आंकड़ों को एक विश्वसनीय अनुमान माना जाता है.
निवासियों ने बताया कि शहर भर में रात भर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जो संभवतः विस्फोटकों से लदे वाहनों और रोबोटों के विस्फोट से इमारतों के ध्वस्त होने से आ रही थीं. शिफा अस्पताल के पास शरण लिए हुए एक फिलिस्तीनी सईद बेकर ने विस्फोटों के बारे में कहा, "ये लगातार हो रहे थे."
इजरायली सेना ने हमलों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में हमास के 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिनमें आतंकवादी, निगरानी उपकरण और बुनियादी ढांचे शामिल हैं.
रविवार को, सेना ने कहा कि उसने निवासियों को खाली करने की चेतावनी देने के बाद गाजा शहर में एक ऊंची इमारत पर हमला किया. हमले में 16 मंजिला मक्का टावर ध्वस्त हो गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इजराइली सेना ने कहा कि इमारत में "हमास का सैन्य बुनियादी ढांचा" था. इजराइल द्वारा अपने आक्रमण का विस्तार करने के दौरान हाल के हफ़्तों में ध्वस्तीकरण की श्रृंखला में यह नवीनतम है.
इजराइल के आक्रमण ने गाजा के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है. इससे लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है और एक भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा शहर अकाल का सामना कर रहा है.
रविवार को, पश्चिमी तट में नब्लस के पास एक सड़क जंक्शन पर हुए हमले में घायल हुए एक 20 वर्षीय इजराइली सैनिक की मौत हो गई और सुरक्षा बलों ने कथित हमलावर को मार गिराया. हमास ने इस हमले की प्रशंसा की है. इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट पर हिंसा बढ़ गई है, जिस पर गाजा और पूर्वी येरुशलम के साथ 1967 के मध्य-पूर्व युद्ध में इजराइल ने कब्जा कर लिया था और फिलिस्तीनी भविष्य में एक राज्य चाहते हैं.
