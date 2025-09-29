ETV Bharat / international

गाजा में 66 हजार मौतों के बाद नेतन्याहू बोले - युद्ध विराम की योजना बना रहा इजराइल

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित किया. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 29, 2025 at 9:42 AM IST 7 Min Read

तेल अवीव: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की पूर्व संध्या पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि इजराइल व्हॉइट हाउस के साथ एक नए युद्ध विराम योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अब भी इसके विवरण तय किए जा रहे हैं. नेतन्याहू पर युद्ध समाप्त करने के लिए खासकर गाजा शहर में चल रहे हमले के दौरान भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इजराइल-हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या 66,000 से अधिक फिलिस्तीनी हो गई है. सोमवार को व्हॉइट हाउस में होने वाली बैठक में ट्रंप द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव साझा करने की उम्मीद है. नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज संडे के "द संडे ब्रीफिंग" में कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इसे अंजाम दे पाएंगे." इस योजना की जानकारी रखने वाले अरब अधिकारियों का कहना है कि 21-सूत्रीय प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम, हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों को 48 घंटों के भीतर रिहा करने और गाजा से इजराइली सेना की क्रमिक वापसी का आह्वान किया गया है. अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि प्रस्ताव की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. नेतन्याहू ने हमास, जिसके 7 अक्टूबर, 2023 के हमले ने युद्ध को जन्म दिया था, के नष्ट होने तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने वाले समझौते के तहत हमास के गुर्गों को गाजा छोड़ने की अनुमति देने की पेशकश दोहराई. उन्होंने कहा, "अगर वे युद्ध समाप्त कर देते हैं, सभी बंधकों को रिहा कर देते हैं, तो हम उन्हें छोड़ देंगे." इजराइल पर बढ़ता अंतरराष्ट्रीय दबाव: ट्रंप अब तक इजराइल के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अमेरिकी नेता ने हाल ही में, खासकर इस महीने की शुरुआत में कतर के दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व के मुख्यालय पर इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद, अधीरता दिखाई है. बढ़ते अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विरोध के बावजूद तब से युद्ध विराम वार्ता रुकी हुई है. इजराइल की आपत्तियों के बावजूद, प्रमुख पश्चिमी सहयोगी देश फfलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गए हैं. यूरोपीय संघ प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है और इजराइल के खिलाफ खेल और सांस्कृतिक बहिष्कार के प्रयास बढ़ रहे हैं. एक विद्रोही नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में साथी विश्व नेताओं से कहा कि उनके देश को गाजा में हमास के खिलाफ "काम पूरा करना होगा.", जहां 48 बंधक अब भी बंदी हैं, जिनमें से लगभग 20 के बारे में इजराइल का मानना ​​है कि वे जीवित हैं. ट्रंप की 21-सूत्रीय युद्ध विराम योजना: इस योजना की जानकारी रखने वाले तीन अरब अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव में 48 घंटों के भीतर सभी बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइली सेना की क्रमिक वापसी शामिल होगी. अधिकारियों ने, जिन्होंने चल रही बातचीत पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहाकि यह प्रस्ताव अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव की पूरी संभावना है.