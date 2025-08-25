ETV Bharat / international

लेबनान से हट जाएगा इजराइल! जानें क्या रखी है शर्त

इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि अगर हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र कर दिया जाए तो इजराइल, लेबनान से हट जाएगा.

Israel Withdraw From Lebanon
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 10 अगस्त, 2025 को यरुशलम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : August 25, 2025 at 3:43 PM IST

यरूशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी कैबिनेट द्वारा 2025 के अंत तक हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने के "महत्वपूर्ण निर्णय" का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे इजराइली सैनिक लेबनान से हट सकते हैं.

इजराइली पीएम ने कहा कि अगर लेबनान, हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है. तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा. इसमें दक्षिणी लेबनान में इजराइली सैन्य उपस्थिति को चरणबद्ध तरीके से कम करना शामिल है.

गौर करें तो युद्ध समाप्त होने के बाद से हिज़्बुल्लाह ने लिटानी नदी के दक्षिण में इजराइल सीमा से लगे क्षेत्र से अपने अधिकतर लड़ाके और हथियार वापस बुला लिए हैं.

नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के साथ इजराइल-हिज़्बुल्लाह युद्ध समाप्त होने के बाद से, हिज़्बुल्लाह के अधिकारियों ने कहा है कि समूह तब तक अपने निरस्त्रीकरण पर चर्चा नहीं करेगा, जब तक कि इजराइल, लेबनान के अंदर अपने नियंत्रण वाली 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हट जाता. साथ ही लगभग रोजाना होने वाले हवाई हमले बंद नहीं कर देता. बता दें कि इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हुए हैं. इनमें से ज़्यादातर हिज़्बुल्लाह के सदस्य हैं.

वहीं बेरूत पर अमेरिका का दबाव है कि वह उस समूह को निरस्त्र करे, जिसने हाल ही में इजराइल के साथ 14 महीने तक युद्ध लड़ा था और जिसके कई राजनीतिक और सैन्य नेता मारे गए थे, जिससे वह बेहद कमजोर हो गया था.

उधर हिज़्बुल्लाह के नेतृत्व ने निरस्त्रीकरण न करने की कसम खाई है. साथ ही ये कहा है कि राष्ट्रीय सरकार का साल के अंत तक ईरान समर्थित समूह के हथियारों को हटाने का फैसला इजराइल के हितों में है. इजराइल ने हिज़्बुल्लाह पर अपनी सैन्य क्षमताओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, और उसकी सेना ने कहा है कि लेबनान में 5 ठिकाने या तो सुविधाजनक स्थान प्रदान करते हैं या उत्तरी इजराइल के समुदायों के सामने स्थित हैं, जहां युद्ध के दौरान लगभग 60,000 इजराइली विस्थापित हुए थे.

युद्ध समाप्त होने के बाद से, हिज़्बुल्लाह ने लिटानी नदी के दक्षिण में इजराइल सीमा से लगे क्षेत्र से अपने अधिकतर लड़ाके और हथियार वापस बुला लिए हैं. युद्ध विराम समझौते में यह स्पष्ट नहीं है कि लिटानी नदी के उत्तर में हिज़्बुल्लाह के हथियारों और सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि लेबनानी अधिकारियों को नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र से शुरू करके अनधिकृत प्रतिष्ठानों को नष्ट करना चाहिए.

हिज़्बुल्लाह का कहना है कि यह समझौता केवल लिटानी के दक्षिण वाले क्षेत्र को ही कवर करता है. वहीं इजराइल और अमेरिका का कहना है कि यह पूरे लेबनान में समूह के निरस्त्रीकरण को अनिवार्य बनाता है. इजराइल-हिज़्बुल्लाह युद्ध 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा से इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के एक दिन बाद शुरू हुआ था. इसमें 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए. इसके अलावा 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ.

