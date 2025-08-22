देर अल-बला: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए अंतिम मंज़ूरी देंगे. इसके साथ ही हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू करेंगे. इस बातचीत का मकसद बाकी बचे इजराइली बंधकों को वापस लाना और इजराइल की शर्तों पर युद्ध समाप्त करना है.

गाजा शहर में व्यापक अभियान कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है. गुरुवार देर रात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान नेतन्याहू की मंज़ूरी की उम्मीद थी. हालांकि यरुशलम में आधी रात से पहले कोई निर्णय नहीं किया गया.

हमास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह अरब मध्यस्थों के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है. ऐसे में अगर इजराइल स्वीकार कर लेता है, तो हमले को रोका जा सकता है,

इजराइली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में चिकित्सा अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें विस्तारित अभियान से पहले दक्षिण की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. सेना की योजना 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 और सैनिकों की सेवा बढ़ाने की है.

इस बीच, स्थानीय अस्पतालों के मुताबिक, इजराइली हमलों में गुरुवार को गाजा पट्टी में कम से कम 36 फिलिस्तीनी मारे गए. नए सिरे से शुरू किए गए हमले से उस क्षेत्र में और भी ज़्यादा हताहत और विस्थापन हो सकता है, जहां युद्ध में पहले ही हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं. इसके साथ ही जहां विशेषज्ञों ने आसन्न अकाल की चेतावनी दी है. कई इजरायलियों को डर है कि यह अभियान 7 अक्टूबर, 2023 को हुए उस हमले में हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए शेष 20 या इतने ही जीवित लोगों को भी खतरे में डाल सकता है, जिसने युद्ध को भड़काया था.

गाजा सिटी अभियान कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है. दक्षिणी इजराइल में सेना के गाजा कमांड के दौरे के दौरान, नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा सिटी पर फिर से कब्जा करने की सेना की योजना को मंजूरी देंगे. उन्होंने अधिकारियों को सभी बंधकों की रिहाई और इजराइल को स्वीकार्य शर्तों पर युद्ध समाप्त करने के लिए "तुरंत बातचीत शुरू करने" का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, "ये दोनों बातें, हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को रिहा करना एक-दूसरे से जुड़ी हैं."

ऐसा प्रतीत होता है कि यह मिस्र और कतर द्वारा तैयार किए गए नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव पर इजराइल की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है. मिस्र और हमास के अधिकारियों का कहना है कि यह लगभग उस प्रस्ताव जैसा ही है जिसे इजराइल ने पिछले महीने वार्ता रुकने से पहले स्वीकार किया था.

इस प्रस्ताव में इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए फिलिस्तीनियों के बदले कुछ बंधकों की रिहाई, इजराइली सेना की वापसी और एक अधिक स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शामिल होगी.

इजराइली सैनिकों ने गाजा शहर के ज़ितून इलाके और जबालिया शरणार्थी शिविर में पहले से ही सीमित अभियान शुरू कर दिए हैं. ये वे इलाके हैं, जहां युद्ध के दौरान उन्होंने पहले भी कई बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं, लेकिन बाद में उग्रवादियों को फिर से संगठित होते देखा है.

सेना का कहना है कि उसकी योजना उन इलाकों में अभियान चलाने की है, जहां अभी तक जमीनी सेना नहीं पहुंची है और जहां हमास के पास अब भी सैन्य और शासन क्षमताएं हैं.

अभी तक, फिलिस्तीनियों के सामूहिक रूप से भागने के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जैसा कि युद्ध के शुरुआती हफ़्तों में इजराइल द्वारा गाजा शहर में किए गए हमले के समय हुआ था. सेना का कहना है कि गाजा के लगभग 75% हिस्से पर उसका नियंत्रण है. वहीं निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं होता.

युद्ध और फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में स्थानांतरण का समर्थन करने की इजराइल की योजनाओं के खिलाफ गाजा शहर में गुरुवार को सैकड़ों लोग एक दुर्लभ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए. महिलाओं और बच्चों ने "गाजा बचाओ" और "युद्ध रोको, बर्बर हमले रोको, हमें बचाओ" लिखी तख्तियां थाम रखी थीं, जबकि ध्वस्त इमारतों की पृष्ठभूमि में फिलिस्तीनी संगीत बज रहा था. पिछले विरोध प्रदर्शनों के विपरीत, हमास के विरोध में कोई अभिव्यक्ति नहीं थी.

गाजा शहर से विस्थापित एक महिला बिसन ग़जल ने कहा, "हम चाहते हैं कि गाजा पर युद्ध रुक जाए. हम पलायन नहीं करना चाहते. 22 महीने... बहुत हो गए. बहुत हो गई मौतें. बहुत हो गई तबाही." इजराइल में, प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार रात तेल अवीव में बैनर लेकर मार्च किया, जिन पर लिखा था, "लोग बंधकों को वापस लाएंगे" और "कितना खून बहाया जाएगा?"

प्रदर्शनकारियों में दुदु दोतन भी शामिल थे. दोतन ने कहाकि नेतन्याहू योजनाबद्ध गाजा शहर हमले को आगे बढ़ाकर शेष बंधकों को खतरे में डाल रहे हैं. , इजराइल का मानना ​​है कि गाजा में अब भी बंधक बनाए गए 50 लोगों में से लगभग 20 बंधक जीवित हैं.

दोतान ने कहा, "इस तरह से बंधकों को वापस नहीं लाया जा सकता. वह जिन भी बंधकों को वापस लाया, उन्हें सौदों के जरिए वापस लाया. और जब भी उसने सैन्य बल से उन्हें वापस लाने की कोशिश की, उसने बंधकों को मरवा दिया." हमले को व्यापक बनाने की योजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश पैदा किया है. इजराइल के कई करीबी पश्चिमी सहयोगियों ने युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया है.

स्थानीय अस्पतालों के मुताबिक, गुरुवार को गाजा पट्टी में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 36 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 14 वे थे, जो मानवीय सहायता की तलाश में थे.

सेना का कहना है कि वह केवल उग्रवादियों को निशाना बनाती है. इतना ही नहीं सेना नागरिकों की मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि वह घनी आबादी वाले इलाकों में सक्रिय हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि उसने मोराग कॉरिडोर में कई सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया. मोराग कॉरिडोर एक सैन्य क्षेत्र है, जहां सहायता मांगने वाले लोग हाल के हफ्तों में बार-बार गोलीबारी का शिकार हुए हैं.

दक्षिणी गाजा स्थित नासिर अस्पताल ने पहले बताया था कि गुरुवार को सहायता मांगते समय उस क्षेत्र में 6 लोग मारे गए थे. दोनों रिपोर्टों का मिलान करना संभव नहीं था.

मीडिया फ़्रीडम कोएलिशन, जो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, ने गुरुवार को इजराइल से स्वतंत्र विदेशी समाचार संगठनों को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया. दुर्लभ निर्देशित पर्यटन के अलावा, इजराइल ने युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसमें कम से कम 184 फिलिस्तीनी पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए हैं.

गठबंधन के 27 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में कहा गया है, "पत्रकार और मीडियाकर्मी युद्ध की विनाशकारी वास्तविकता को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं."

इजराइली हवाई हमलों ने देइर अल-बलाह में एक तंबू शिविर को भी नष्ट कर दिया. यह गाजा का एकमात्र ऐसा शहर है, जो युद्ध में अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा है और जहां कई लोगों ने शरण ली है.

निवासियों ने बताया कि इजराइली सेना ने हमलों से शिविर में आग लगने से कुछ समय पहले ही उन्हें भागने की चेतावनी दी थी, और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

परिवार, जिनमें से कई बच्चों के साथ थे. बाद में, राख में से उन सामानों को ढूंढ़ते देखे गए, जो वे पहले की निकासी के दौरान अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे थे.

उत्तरी गाजा से विस्थापित हुए मोहम्मद कहलौत ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते थे उसे इकट्ठा करने और खाली करने के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया गया था. "हम नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं. हमने और हमारे बच्चों ने ऐसा क्या किया कि हमें फिर से विस्थापित होना पड़ा?"

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि युद्ध में कम से कम 62,192 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुपोषण से संबंधित कारणों से दो और लोगों की मौत हो गई है. इस तरह से कुल मौतों की संख्या 271 हो गई है, जिनमें 112 बच्चे शामिल हैं.

यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है और इसमें चिकित्सा पेशेवर कार्यरत हैं. मंत्रालय यह नहीं बताता कि इजराइली गोलाबारी में मारे गए लोग नागरिक थे या लड़ाके. हालांकि उसका कहना है कि इसमें से लगभग आधे महिलाएं और बच्चे थे.

संयुक्त राष्ट्र और कई स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़ों को युद्धकालीन हताहतों का सबसे विश्वसनीय अनुमान मानते हैं. इजराइल अपनी संख्या पर विवाद करता है, लेकिन उसने अपनी संख्या नहीं बताई है.

गौर करें तो हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमला करके युद्ध शुरू किया था. इसमें 1,200 लोग मारे गए थे. इनमें से ज़्यादातर नागरिक थे. वहीं 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया था. वहीं ज़्यादातर बंधकों को युद्ध विराम या अन्य समझौतों के तहत रिहा कर दिया गया है. हमास का कहना है कि वह बाकी लोगों को केवल स्थायी युद्ध विराम और इजराइली वापसी के बदले में रिहा करेगा.

ये भी पढ़ें- गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया