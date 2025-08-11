गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

यरूशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को गाजा में एक नए सैन्य अभियान का बचाव किया. यह युद्ध अभियान पहले से घोषित अभियान की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है. उन्होंने देश और विदेश में बढ़ती निंदा के बीच घोषणा की कि इजराइल के पास "काम पूरा करने और हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है."

उनका यह बयान गाजा में बढ़ती भुखमरी के बीच आया है, जहां शनिवार को कुपोषण से संबंधित कारणों से दो फ़िलिस्तीनी बच्चों की मौत हो गई. इससे युद्ध शुरू होने के बाद से बच्चों की संख्या 100 हो गई है.

22 महीने से चल रहे युद्ध पर ज़्यादा इजराइली चिंता व्यक्त कर रहे हैं. वहीं नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा मंत्रिमंडल ने न केवल गाज़ा शहर में, बल्कि "केंद्रीय शिविरों" और मुवासी में भी हमास के गढ़ों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. इस अभियान से परिचित एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताते हुए पुष्टि की कि इजराइल दोनों क्षेत्रों में ऐसा करने की योजना बना रहा है.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, ये शिविर 5 लाख से ज़्यादा विस्थापित लोगों को आश्रय दे रहे हैं. शुक्रवार को इजराइल की घोषणा का हिस्सा नहीं थे. यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ. हालांकि नेतन्याहू को इस सप्ताहांत अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर इस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा कि गाज़ा शहर को निशाना बनाना पर्याप्त नहीं था. नेतन्याहू ने कहा कि "सुरक्षित क्षेत्र" होंगे. लेकिन ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों पर पहले भी बमबारी की जा चुकी है.

रविवार देर रात, गाज़ा शहर में भारी बमबारी की सूचना मिली. स्थानीय समयानुसार आधी रात से कुछ पहले, प्रसारक अल जज़ीरा ने बताया कि संवाददाता अनस अल-शरीफ़ एक हमले में मारे गए. पास के शिफा अस्पताल के प्रशासनिक निदेशक रामी मोहन्ना ने बताया कि अस्पताल की दीवार के बाहर अल-जज़ीरा के पत्रकारों के लिए लगे एक तंबू पर हमला हुआ. अल-शरीफ के अलावा, तीन अन्य पत्रकार और एक ड्राइवर भी मारे गए.

इजराइली सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए दावा किया कि अल-शरीफ़ ने "पत्रकार होने का नाटक" किया था और आरोप लगाया था कि वह हमास से जुड़ा हुआ है. अल-शरीफ़ ने किसी भी राजनीतिक जुड़ाव से इनकार किया था. पत्रकारों की सुरक्षा समिति ने पिछले महीने कहा था कि वह उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और कहा कि वह "इजराइली सैन्य बदनामी अभियान का निशाना" हैं.

नेतन्याहू ने योजना के बारे में ट्रंप से बात की: नेतन्याहू के कार्यालय ने रविवार देर रात कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस योजना के बारे में बात की है. इसके साथ ही उन्होंने उनके "दृढ़ समर्थन" के लिए उनका धन्यवाद किया है. गाजा में भुखमरी और "झूठ के वैश्विक अभियान" को खारिज करते हुए, नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से ठीक पहले विदेशी मीडिया से बात की. यह बैठक आक्रोश का मंच थी, लेकिन युद्ध पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा, "हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्ज़ा करना नहीं है, बल्कि गाजा को आज़ाद कराना है." उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों में क्षेत्र का विसैन्यीकरण, इजराइली सेना का "अतिरिक्त सुरक्षा नियंत्रण" और एक गैर-इजराइली नागरिक प्रशासन का प्रभार शामिल है.

उन्होंने कहाकि इजराइल गाजा में सहायता वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना चाहता है, लेकिन बाद में स्थानीय मीडिया को दिए गए एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने ज़ोर देकर कहा: "कोई भूख नहीं है. कोई भूख नहीं थी. कमी थी, और निश्चित रूप से भुखमरी की कोई नीति नहीं थी."

नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने इजराइली सेना को "और अधिक विदेशी पत्रकारों को लाने" का निर्देश दिया है. जो एक उल्लेखनीय कदम होगा. क्योंकि युद्ध के दौरान उन्हें सैन्य ठिकानों के अलावा गाजा में जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

उन्होंने गाजा की कई समस्याओं के लिए एक बार फिर हमास आतंकवादी समूह को ज़िम्मेदार ठहराया. इसमें नागरिकों की मौतें, विनाश और सहायता की कमी शामिल है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हमास में अब भी हज़ारों सशस्त्र आतंकवादी हैं." और कहा कि फ़िलिस्तीनी उनसे आज़ादी की "भीख" मांग रहे हैं. हमास ने एक लंबे बयान के साथ जवाब दिया, जिसमें नेतन्याहू की टिप्पणी को "सरासर झूठ" बताया गया.

सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने इजराइल का बचाव किया: संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल का बचाव करते हुए कहा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने का अधिकार है. उसने गाज़ा में नरसंहार के आरोपों को झूठा बताया. अमेरिका के पास परिषद में वीटो शक्ति है और वह वहाँ प्रस्तावित कार्रवाइयों को रोक सकता है.

अन्य परिषद सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की. चीन ने गाज़ा में लोगों को "सामूहिक दंड" देने को अस्वीकार्य बताया. रूस ने "शत्रुता के बेतहाशा तीव्र होने" के खिलाफ चेतावनी दी.

संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय के रमेश राजसिंघम ने कहा, "यह अब भुखमरी का संकट नहीं है; यह भुखमरी है." "मानवीय स्थितियां अत्यंत भयावह हैं. स्पष्ट रूप से कहें तो इसे वर्णित करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं."

इजराइल को अपने सबसे करीबी सहयोगियों द्वारा भी बढ़ती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. नेतन्याहू ने कहा कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना के आगे झुकते हुए इजराइल को उन सैन्य उपकरणों का निर्यात रोक दिया है, जिनका इस्तेमाल गाजा में किया जा सकता था. मेर्ज़ ने सार्वजनिक प्रसारक एआरडी को बताया कि जर्मनी और इजराइल “बहुत आलोचनात्मक” बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बर्लिन की समग्र मित्रता की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है.

सहायता मांगते हुए और फिलिस्तीनी मारे गए: अस्पतालों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाज़ा में सहायता मांगते हुए कम से कम 31 फ़िलिस्तीनी मारे गए. एसोसिएटेड प्रेस ने इज़राइली नियंत्रण वाले मोराग और नेत्ज़ारिम गलियारों और दक्षिण में तेना क्षेत्र में गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की. सभी ने इजराइली बलों पर भोजन वितरण तक पहुंचने या काफिले का इंतज़ार कर रही भीड़ पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया.

नासेर अस्पताल के अनुसार, दक्षिणी शहरों राफ़ा और खान यूनिस को अलग करने वाले मोराग गलियारे के पास ट्रकों का इंतज़ार करते हुए 15 लोग मारे गए.

जमाल अल-लावेह ने कहा कि स्थिति एक "मौत का जाल" है, जिन्होंने कहा कि इजराइली बलों ने वहां गोलीबारी की. "लेकिन मेरे पास बच्चों को खाना खिलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है." गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय और शिफ़ा अस्पताल के अनुसार, ज़िकिम क्रॉसिंग के पास उत्तरी गाज़ा में सहायता का इंतज़ार करते हुए छह लोग मारे गए.

मध्य गाजा में, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने इज़राइल समर्थित और अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक वितरण स्थल तक पहुँचने की कोशिश कर रही भीड़ पर गोलीबारी से पहले चेतावनी की गोलियां सुनीं.

एपी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका कि गोली किसने चलाई. अवदा अस्पताल ने कहा कि इजराइली गोलीबारी में 4 लोग मारे गए. नासिर अस्पताल ने बताया कि खान यूनिस और राफा में जीएचएफ स्थलों तक पहुंचने की कोशिश करते समय 6 अन्य सहायता चाहने वाले मारे गए.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित सहायता प्रणाली के विकल्प के रूप में मई में जीएचएफ स्थल खोले गए थे, लेकिन संचालन मौतों और अराजकता से प्रभावित रहा है. एपी के सवालों का जवाब देते हुए, जीएचएफ मीडिया कार्यालय ने कहा: "आज हमारे स्थलों पर या उसके आस-पास कोई घटना नहीं हुई." इजराइली सेना ने कहा कि मध्य गाजा सहायता स्थलों के पास सैनिकों से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई.

भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 पहुंची: इजराइल के हवाई और ज़मीनी हमले ने ज़्यादातर फ़िलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया है और इस क्षेत्र को अकाल की ओर धकेल दिया है. शनिवार को कुपोषण से संबंधित कारणों से दो फ़िलिस्तीनी बच्चों की मौत हो गई, जिससे युद्ध शुरू होने के बाद से बच्चों की संख्या 100 हो गई है.

जून में जब से मंत्रालय ने इनकी गिनती शुरू की है, तब से कम से कम 117 वयस्क कुपोषण से संबंधित कारणों से मर चुके हैं. भूख से मरने वालों की संख्या मंत्रालय द्वारा युद्ध में मारे गए 61,400 फ़िलिस्तीनियों की संख्या के अतिरिक्त है. हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा संचालित यह मंत्रालय लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसका कहना है कि मृतकों में लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र और स्वतंत्र विशेषज्ञ इसे युद्ध में हताहतों का सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते हैं.

