यरूशलम: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी छोड़ने की "अनुमति" देने की मांग को पुनर्जीवित किया, क्योंकि सेना इस क्षेत्र में व्यापक हमले की तैयारी कर रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अन्य लोगों द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर गाजावासियों को बसाने की पूर्व की गई मांगों ने फ़िलिस्तीनियों में चिंता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निंदा को जन्म दिया है.

नेतन्याहू ने इजराइली मीडिया के साथ एक दुर्लभ साक्षात्कार में अपनी युद्ध नीतियों का बचाव किया। यह साक्षात्कार मिस्र द्वारा यह कहे जाने के कुछ ही समय बाद प्रसारित हुआ कि गाजा के मध्यस्थ 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने इजराइली प्रसारक i24NEWS से कहा कि "हम उन्हें बाहर नहीं धकेल रहे हैं, बल्कि उन्हें जाने की अनुमति दे रहे हैं."

उन्होंने सीरिया, यूक्रेन और अफ़ग़ानिस्तान में युद्धों के दौरान शरणार्थियों के पलायन का हवाला देते हुए कहा, "सबसे पहले, उन्हें युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकलने का अवसर दें, और सामान्य तौर पर, यदि वे चाहें तो उस क्षेत्र से भी बाहर निकलने का."

गाजा पट्टी में, इजराइल ने वर्षों से सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा है और कई लोगों को बाहर जाने से रोक रखा है.

नेतन्याहू ने कहा, "हम सबसे पहले, लड़ाई के दौरान गाजा के भीतर इसकी अनुमति देंगे, और निश्चित रूप से उन्हें गाजा छोड़ने की भी अनुमति देंगे."

फिलिस्तीनियों के लिए, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने का कोई भी प्रयास "नकबा" या तबाही की याद दिलाएगा. इसमें साल 1948 में इजराइल के निर्माण के दौरान फिलिस्तीनियों का सामूहिक विस्थापन शामिल है.

नेतन्याहू ने इस साल गाजा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मिस्र और जॉर्डन भेजने के ट्रंप के सुझाव का समर्थन किया है, जबकि अति-दक्षिणपंथी इजराइली मंत्रियों ने उनके "स्वैच्छिक" प्रस्थान का आह्वान किया है.

इजराइल द्वारा गाजा शहर में अपने आक्रमण का विस्तार करने की योजना ऐसे समय में सामने आई है, जब 22 महीने से चल रहे युद्ध में एक मायावी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए कूटनीतिक प्रयास कई हफ़्तों से ठप पड़े हैं, क्योंकि जुलाई में वार्ता का नवीनतम दौर विफल हो गया था.

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने घोषणा की कि काहिरा "कतर और अमेरिकियों के साथ पूर्ण सहयोग में अब कड़ी मेहनत कर रहा है." इसका लक्ष्य "60 दिनों के लिए युद्ध विराम, कुछ बंधकों और कुछ फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई, और बिना किसी प्रतिबंध और शर्त के गाजा में मानवीय और चिकित्सा सहायता का प्रवाह" है.

हमास ने बुधवार तड़के एक बयान में कहा कि उसके नेतृत्व का एक प्रतिनिधि मंडल मिस्र के अधिकारियों के साथ "प्रारंभिक वार्ता" के लिए काहिरा पहुंच गया है.

एक फिलिस्तीनी सूत्र ने पहले एएफपी को बताया था कि मध्यस्थ "एक नए व्यापक युद्धविराम समझौते के प्रस्ताव को तैयार करने" पर काम कर रहे हैं जिसमें गाजा में शेष सभी बंधकों की "एक साथ" रिहाई शामिल होगी.

नेतन्याहू ने अपने साक्षात्कार में कहा कि वह बंधकों की क्रमिक रिहाई का विरोध करेंगे. इसके बजाय "युद्ध की समाप्ति के एक हिस्से के रूप में उन सभी को वापस करना चाहेंगे, लेकिन हमारी शर्तों के तहत."

इस साल की शुरुआत में हुए अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद से कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए मध्यस्थता प्रयास कोई सफलता हासिल करने में विफल रहे हैं.

संभावित युद्ध विराम वार्ता की खबर ऐसे समय में आई है, जब गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि सुरक्षा कैबिनेट द्वारा वहां युद्ध का विस्तार करने के फैसले के बाद, इजराइल ने हाल के दिनों में गाजा शहर पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं.

नेतन्याहू सरकार ने इस बारे में कोई सटीक समय-सारिणी नहीं दी है कि सेनाएं कब क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं. लेकिन नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बस्सल ने मंगलवार को कहा कि पिछले तीन दिनों से हवाई हमले बढ़ने शुरू हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि इज़राइल "बमों, ड्रोनों और अत्यधिक विस्फोटक हथियारों का उपयोग करके अपनी बमबारी तेज कर रहा है, जो भारी तबाही मचाते हैं."

बस्सल ने कहा कि गाजा शहर सहित पूरे क्षेत्र में इजराइली हमलों में मंगलवार को कम से कम 33 लोग मारे गए.

गाजा शहर के जितुन इलाके के निवासी माजिद अल-होसरी ने कहा, "पिछले दो दिनों से बमबारी बेहद तीव्र रही है. हर हमले के साथ जमीन हिलती है."

रविवार को गाजा शहर के एक अस्पताल के बाहर इजराइली हवाई हमले में अल जज़ीरा के चार कर्मचारी और दो स्वतंत्र पत्रकार मारे गए। इज़राइल ने मारे गए पत्रकारों में से एक पर हमास का आतंकवादी होने का आरोप लगाया है.

इस युद्ध को लेकर इज़राइल को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के अक्टूबर 2023 के हमले से हुई थी.

संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में व्यापक अकाल की चेतावनी दी है, जहाँ इज़राइल ने मानवीय सहायता की मात्रा में भारी कटौती की है.

नेतन्याहू पर शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते घरेलू दबाव का सामना करना पड़ रहा है. इजराइली सेना के अनुसार इनमें से 27 मारे गए हैं. इनमें से 49 लोग हैं - और साथ ही युद्ध का विस्तार करने की उनकी योजनाओं को लेकर भी दबाव है.

आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित एएफपी की गणना के मुताबिक, हमास के 2023 के हमले में 1,219 लोग मारे गए थे.

हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के हमले में कम से कम 61,599 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनकी संख्या संयुक्त राष्ट्र विश्वसनीय मानता है.