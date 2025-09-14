ETV Bharat / international

विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को 'शहीद' कहा जाएगा, नेपाल की पीएम कार्की ने की घोषणा

काठमांडू: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को कार्यभार संभाल लिया और वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. कार्की ने रविवार को सिंह दरबार में अपना कार्यभार संभाला, जो युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है.

कार्यभार संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशीला कार्की ने घोषणा की कि नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को 'शहीद' का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को दस लाख नेपाली रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को मारे गए सभी लोगों को 'शहीद' कहा जाएगा और प्रत्येक 'शहीद' के परिवार को दस लाख नेपाली रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने घोषणा की कि हिंसा में घायल हुए लोगों का खर्च सरकार उठाएगी और उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा.

अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने आगे बताया कि सरकार पुनर्निर्माण पर काम करेगी. उन्होंने कहा कि निजी संपत्तियां भी जला दी गईं. सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देने के उपायों पर काम करेगी. यह रियायती ऋण या किसी अन्य उपाय के जरिये हो सकता है. विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि यह नेपाल में अपनी तरह का पहला आंदोलन है. युवा आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांग कर रहे हैं. उन्होंने का कि तोड़फोड़ की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी.

कार्की ने ये भी कहा कि उनका प्रशासन "सत्ता का स्वाद चखने" के लिए नहीं, बल्कि देश को स्थिर करने, न्याय की मांगों को पूरा करने और छह महीने के भीतर नए चुनाव की तैयारी के लिए सत्ता में है. उन्होंने कहा, "मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं हैं. हम छह महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे. हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे. आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी."