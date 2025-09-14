ETV Bharat / international

विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों को 'शहीद' कहा जाएगा, नेपाल की पीएम कार्की ने की घोषणा

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनकी सरकार छह महीने के भीतर चुनाव कराने की कोशिश करेगी.

Nepal PM Sushila Karki announced compensation for Martyrs families who killed during Gen-z protests
नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभाला (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को कार्यभार संभाल लिया और वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. कार्की ने रविवार को सिंह दरबार में अपना कार्यभार संभाला, जो युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है.

कार्यभार संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशीला कार्की ने घोषणा की कि नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को 'शहीद' का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवारों को दस लाख नेपाली रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को मारे गए सभी लोगों को 'शहीद' कहा जाएगा और प्रत्येक 'शहीद' के परिवार को दस लाख नेपाली रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने घोषणा की कि हिंसा में घायल हुए लोगों का खर्च सरकार उठाएगी और उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा.

अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने आगे बताया कि सरकार पुनर्निर्माण पर काम करेगी. उन्होंने कहा कि निजी संपत्तियां भी जला दी गईं. सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देने के उपायों पर काम करेगी. यह रियायती ऋण या किसी अन्य उपाय के जरिये हो सकता है. विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि यह नेपाल में अपनी तरह का पहला आंदोलन है. युवा आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांग कर रहे हैं. उन्होंने का कि तोड़फोड़ की घटना में शामिल लोगों की जांच की जाएगी.

कार्की ने ये भी कहा कि उनका प्रशासन "सत्ता का स्वाद चखने" के लिए नहीं, बल्कि देश को स्थिर करने, न्याय की मांगों को पूरा करने और छह महीने के भीतर नए चुनाव की तैयारी के लिए सत्ता में है. उन्होंने कहा, "मैं और मेरी टीम यहां सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं हैं. हम छह महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे. हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे. आपके समर्थन के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी."

द हिमालयन टाइम्स के अनुसार, नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 72 हो गई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 जेल के कैदी और तीन पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

अंतरिम प्रधानमंत्री ने परिवारों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार मृतकों के शवों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने में मदद करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान भी हुआ है. सरकार सहायता के लिए आगे आएगी.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता उनकी अंतरिम सरकार की प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा, "हम आर्थिक संकट में हैं. हमें पुनर्निर्माण पर चर्चा और काम करना चाहिए."

नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद, प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया था.

यह भी पढ़ें- राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी, चीन से बढ़ाई थी नजदीकियां, तीनों हुए सत्ता से बाहर

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL PM SUSHILA KARKIMARTYRS STATUSSUSHILA KARKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: एशिया का सबसे बड़ा दंगल, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भारत से आखिरी बार कब जीता था?

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.