प्रदर्शनकारियों के आगे झुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पद से दिया इस्तीफा
नेपाल के काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा दे दिया.
Published : September 9, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 2:27 PM IST
काठमांडू: नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ जेन-जी प्रदर्शन के उग्र होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाली पीएम ओली ने काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया. इससे पहले नेपाल के तीन मंत्रियों ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था.
विरोध प्रदर्शनों में भारी हिंसा के बाद पीएम ओली ने मंगलवार शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से एक अपील में कहा था, "मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं. इसके लिए, मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में शांत रहें."
Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli resigns amid violent protests in Kathmandu over alleged corruption. pic.twitter.com/6VbW7AGidY— ANI (@ANI) September 9, 2025
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को तेज हो गया और प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों के आवासों को निशाना बनाया. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आग लगा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर में आग लगा दी. उग्र प्रदर्शनाकरियों ने उप-प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर बिस्वो पौडेल के आवास पर भी पथराव किया और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर हमला किया.
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी बुधनीलकांठा में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के आवास तक भी पहुंचे, लेकिन उन्हें हमला करने से रोक दिया गया. उन्होंने मुख्य विपक्षी नेता और सीपीएन-एमसी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल के आवास पर भी पथराव किया.
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्रियों, प्रांतीय मंत्रियों और अन्य नेताओं के आवासों को निशाना बनाया. काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे.
