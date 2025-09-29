ETV Bharat / international

नेपाल: अंतरिम सरकार ने जेन-जेड विरोध हिंसा की जांच के बाद पूर्व पीएम ओली पर देश से बाहर जाने पर लगाया बैन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ( ANI )

By ANI Published : September 29, 2025 at 11:38 AM IST 4 Min Read

काठमांडू: नेपाल की अंतरिम सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और चार अन्य पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है क्योंकि जेन-जेड आंदोलन के दमन की जांच शुरू हो गई है. यात्रा प्रतिबंध में विदेश यात्रा और प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना काठमांडू घाटी छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है. आयोग के निर्णय में कहा गया, 'चूंकि नीचे सूचीबद्ध व्यक्ति 23 और 24 सितंबर (8 और 9 सितंबर) की घटनाओं की जांच और पूछताछ के दौरान जांच के दायरे में हैं, इसलिए उनकी विदेश यात्रा को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए. चूंकि उन्हें जांच के लिए किसी भी समय आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए संबंधित निकाय को एक पत्र लिखा जाएगा ताकि आयोग की मंजूरी के बिना उन्हें काठमांडू घाटी छोड़ने से रोकने की व्यवस्था की जा सके.' विदेश यात्रा और काठमांडू छोड़ने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई सूची में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व सीडीओ छवि राज रिजाल शामिल हैं. पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में पिछले हफ्ते गठित जाँच समिति ने सिफारिश की थी कि कैबिनेट इन नामों को सूचीबद्ध करके प्रतिबंध लगाए. बाद में आज शाम सिंह दरबार में हुई कैबिनेट की बैठक में सिफारिश किए गए लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया. यह सिफारिश 8 और 9 सितंबर की घटनाओं की जांच कर रहे आयोग की ओर से आई है, जिनकी जाँच अभी भी जारी है. सरकार को सलाह दी गई है कि उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाए और जब भी बुलाया जाए, आयोग के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य की जाए. इन लोगों पर जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक दमन का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 74 लोगों की मौत हो गई थी.