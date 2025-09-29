नेपाल: अंतरिम सरकार ने जेन-जेड विरोध हिंसा की जांच के बाद पूर्व पीएम ओली पर देश से बाहर जाने पर लगाया बैन
नेपाल के पूर्व पीएम ओली और चार अन्य के खिलाफ अंतरिम सरकार ने शिकंजा कसा है. इनके खिलाफ जेन-जेड आंदोलन के दमन का आरोप है.
काठमांडू: नेपाल की अंतरिम सरकार की कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और चार अन्य पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है क्योंकि जेन-जेड आंदोलन के दमन की जांच शुरू हो गई है.
यात्रा प्रतिबंध में विदेश यात्रा और प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना काठमांडू घाटी छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है. आयोग के निर्णय में कहा गया, 'चूंकि नीचे सूचीबद्ध व्यक्ति 23 और 24 सितंबर (8 और 9 सितंबर) की घटनाओं की जांच और पूछताछ के दौरान जांच के दायरे में हैं, इसलिए उनकी विदेश यात्रा को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए. चूंकि उन्हें जांच के लिए किसी भी समय आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए संबंधित निकाय को एक पत्र लिखा जाएगा ताकि आयोग की मंजूरी के बिना उन्हें काठमांडू घाटी छोड़ने से रोकने की व्यवस्था की जा सके.'
विदेश यात्रा और काठमांडू छोड़ने पर रोक लगाने की सिफारिश की गई सूची में पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व सीडीओ छवि राज रिजाल शामिल हैं. पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में पिछले हफ्ते गठित जाँच समिति ने सिफारिश की थी कि कैबिनेट इन नामों को सूचीबद्ध करके प्रतिबंध लगाए. बाद में आज शाम सिंह दरबार में हुई कैबिनेट की बैठक में सिफारिश किए गए लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया.
यह सिफारिश 8 और 9 सितंबर की घटनाओं की जांच कर रहे आयोग की ओर से आई है, जिनकी जाँच अभी भी जारी है. सरकार को सलाह दी गई है कि उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाई जाए और जब भी बुलाया जाए, आयोग के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य की जाए. इन लोगों पर जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक दमन का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 74 लोगों की मौत हो गई थी.
अभी तक पूर्व मुख्य जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों का ठिकाना अज्ञात है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 27 सितंबर को भक्तपुर में एक पार्टी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए. लगभग 10 दिनों के बाद बाहर आने पर ओली ने आंदोलन के बारे में अपना उदासीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया. उन्होंने हिंसा के पीछे घुसपैठियों को दोषी ठहराया, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी.
ओली ने शनिवार को कहा, 'मैं सरकार की तरफ से चल रही तरह-तरह की गपशप के बारे में सुन रहा हूं. पासपोर्ट ब्लॉक करके उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा है? 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली को सेना ने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया, जबकि गृह मंत्री रमेश लेखक ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था. सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों मुख्यतः पुलिस को प्रदर्शनकारियों को संसद के पास के प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था. मंत्रालय के निर्देशों के बाद, मुख्य जिला अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश भी जारी कर दिया था.
घातक बल के इस्तेमाल की जानकारी सिर्फ गृह मंत्रालय और मुख्य जिला अधिकारी को ही नहीं थी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एएनआई को बताया, 'प्रधानमंत्री को भी स्थिति की जानकारी थी और वे भी स्थिति से अवगत थे.' ओली के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद, 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके लिए नेपाल सेना ने बातचीत की. शपथ लेने के तुरंत बाद कार्की ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने और नए चुनाव कराने की सिफारिश की.