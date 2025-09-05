काठमांडू: नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर बड़ा फैसला लिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक केपी शर्मा ओली सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सख्ती दिखाई है, जिन्होंने मिनिस्ट्री में खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है. इस फैसले के बाद से नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 प्लेटफॉर्म को बैन करने के लिए नेपाल टेलीकॉम को एक लेटर लिखा है.

सरकार के इस फैसले के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. यह फैसला गुरुवार को टेलीकॉम मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता मे हुई एक बैठक में लिया गया. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया को रजिस्टर कराने के लिए सात दिनों की मोहलत दी थी, जो खत्म हो गई है. यह भी पता चला है कि नेपाल में सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है. सिर्फ यही सोशल मीडिया कानूनी रूप से काम कर पाएंगे.

वहीं, जब कई लोगों ने इन सोशल मीडिया को लॉगइन किया तो एक मैसेज आता है, कि हम्म, कुछ गलत हो गया है. इस साइट तक पहुंचा नहीं जा सकता. इसके बाद से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. यूनिवर्सिटी से स्नातक मोनिका मल्ला ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि जब मैंने मैंने सफारी और गूगल क्रोम के जरिए फेसबुक में लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन अब यह काम नहीं कर रहा है. फिलहाल, मोबाइल पर ऐप काम कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह भी बंद हो जाएगा; यह बस समय की बात है.

हालांकि, मेटा (फेसबुक, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन) जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक इस प्रक्रिया के बारे में मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है. अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म्स की नेपाल में सेवाओं को धीरे-धीरे निलंबित कर दिया जाएगा. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू होगा और नेपाल में संचालित होने वाले किसी भी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म पर भी यही प्रतिबंध लगाया जाएगा. सरकार ने जोर देकर कहा है कि पंजीकरण पूरा होने के बाद प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए फिर से काम शुरू कर सकते हैं.

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाइसेंस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी ऐप्स और इंटरनेट ब्राउज़रों के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों और सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिकाओं के लगभग पांच साल बाद एक आदेश जारी किया. न्यायमूर्ति टेक प्रसाद ढुंगाना और न्यायमूर्ति शांति सिंह थापा की संयुक्त पीठ ने बुधवार को तीन संबंधित रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया. दिसंबर 2020 में अधिवक्ता बीपी गौतम और अनीता बजगैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी विज्ञापनों सहित अप्रतिबंधित प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए रिट दायर की थी.

इसी प्रकार, नेपाल केबल टेलीविजन फेडरेशन के महासचिव मनोज गुरुंग ने भी इसी प्रकार की एक रिट दायर की थी. न्यायालय ने आदेश जारी करने से पहले सभी मामलों को समेकित कर दिया, तथा प्रभावी रूप से निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस वाले प्लेटफार्मों को कानूनी अनुमति के बिना विज्ञापन और सामग्री का प्रसारण बंद करना होगा. पिछले गुरुवार को सरकार ने एक नोटिस जारी कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों - जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल और जीमेल शामिल हैं - को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, जिन्होंने अभी तक नेपाल में पंजीकरण नहीं कराया है.

