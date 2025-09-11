नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर बातचीत, कुलमान घीसिंग PM पद की दौड़ में शामिल
नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर बातचीत शुरू हो गई है.
Published : September 11, 2025 at 1:45 PM IST
काठमांडू: नेपाल में Gen-Z आंदोलन के कारण राजनीतिक अशांति के बीच अंतरिम सरकार की गठन की तैयारी शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाली सेना, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और Gen-Z युवाओं के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए कुलमान घीसिंग के नाम का समर्थन किया है.
नेपाली मीडिया समूह कांतिपुर टीवी के अनुसार, नेपाल के 'Gen-Z' समूहों ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के पूर्व प्रबंध निदेशक कुलमान घीसिंग को देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया है.
जेन जीको नाममा अर्को विज्ञप्ति : सुशीला होइन, कुलमानलाई पठाउने— Kantipur TV HD (@KantipurTVHD) September 11, 2025
जेन जीकै नाममा सार्वजनिक अर्को एउटा विज्ञप्तिले भने सुशीला कार्की नभएर कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको अध्यक्षका रुपमा पठाउने निर्णय भएको जनाएको छ । यसले फरक-फरक समूहले फरक नामहरु अघि बढाइरहेको देखिएको छ।
'संविधान… pic.twitter.com/DwScLuFX0F
इससे पहले, द हिमालयन पोस्ट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि Gen-Z के नेताओं ने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार चुना है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आज की चर्चा में इस निर्णय का औपचारिक रूप से समर्थन किए जाने की संभावना है. सुशीला कार्की की टीम और नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल सहित सैन्य नेतृत्व के बीच बातचीत शुरू होगी. इसके बाद की स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय को सूचना दी जा सकती है.
सुशीला कार्की को मिला बालेन शाह का समर्थन
काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह 'बालेन' ने भी कार्की को समर्थन देने का ऐलान किया है. जिससे उनकी उम्मीदवारी और मजबूत हो गई है. बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में, शाह ने युवा पीढ़ी और नेपाली जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपने इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण में प्रवेश कर रहा है. साथ ही उन्होंने नागरिकों से परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आग्रह किया.
शाह ने लिखा, "मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की द्वारा इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं. मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का ईमानदारी से सम्मान करना चाहता हूं. यह दर्शाता है कि आप कितने परिपक्व हैं."
उन्होंने जोर देकर कहा कि देश एक अंतरिम सरकार के गठन की ओर बढ़ रहा है जो नए चुनाव आयोजित करने और राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए जिम्मेदार होगी. शाह ने लोगों से घबराने के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करने का आग्रह किया.
सुशीला कार्की जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं. 7 जून, 1952 को विराटनगर में जन्मी सुशीला कार्की ने विराटनगर में अपनी कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 1979 में वकालत शुरू की. वह 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं. कार्की को जनवरी 2009 में नेपाली सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में वह स्थायी न्यायाधीश बनीं.
हिंसा में 31 लोग मारे गए
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया. ओली सरकार के पतन के बाद युवाओं का उग्र प्रदर्शन धीरे-धीरे कम हो रहा है और देश के हालात सामान्य होने लगे हैं. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में 31 लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं.
भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद काठमांडू, पोखरा, बुटवल और बीरगंज सहित अन्य प्रमुख शहरों में 8 सितंबर को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और हिंसा पर उतारू हो गए. युवाओं का यह कथित प्रदर्शन Gen-Z नाम से जाना गया. हालात बिगड़ने के बाद काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था. नेपाली सेना ने एक बयान में कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
यह भी पढ़ें- नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, काठमांडू में कर्फ्यू, तस्वीरों में देखें हालात