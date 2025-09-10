ETV Bharat / international

जेन जी का प्रस्ताव, सुशीला कार्की को सौंपें नेपाल की कमान

सुशीला कार्की के पास आ सकती है नेपाल की कमान. जेन जी ने रखा प्रस्ताव.

Sushila Karki
सुशीला कार्की (X-Account)
Published : September 10, 2025 at 6:27 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 7:02 PM IST

काठमांडू : नेपाल में विद्रोह के बाद वहां की कमान किसके पास होगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेन-जी (जेन जेड) ने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है. वह नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति हैं.

जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार सुशीला कार्की और सागर ढकाल के नाम का प्रस्ताव दिया गया था. सुशीला कार्की जेन जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गईं, जिसके बाद उनके नाम पर सहमति बन गई है. हालांकि, इसकी औपचारिक पुष्टि बाकी है. बैठक सेना के साथ वर्चुअल तरीके से हुई थी. बैठक में जेन जी के प्रतिनिधि शामिल थे. बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया.

नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत को लेकर आगे आने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने पूरे देश में शांति बरतने की भी अपील की है. नेपाली सेना ने मीडिया को बताया कि वह प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत में मदद कर रही है, लेकिन वह बातचीत का हिस्सा नहीं है.

सुशीला ने बीएचयू से डिग्री ली है. उन्होंने यहां से 1974 में पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया है. उनका जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में हुआ है.

आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं. इसके बाद नेपाल की कमान किसके पास होगी, अभी तक स्थिति साफ नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था. वहां पर आगजनी की गई. कई मंत्रियों की पिटाई कर दी गई. एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भीड़ ने जला दिया.

दो दिन पहले पुलिस की गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे. उसके बाद हिंसा और अधिक बढ़ गई. अभी भी नेपाल में शांति नहीं है. भारत पूरे मामले पर अहतियात बरत रहा है. भारत ने अपने नागरिकों को वहां पर नहीं जाने की सलाह दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिक अपने घरों में ही रहें और जरूरत पड़ने पर दूतावास से मदद मांगी जा सकती है.

विद्रोह की क्या थी वजह- इसको लेकर प्रमुख रूप से दो कारण बताए जा रहे हैं. पहला कारण- भ्रष्टाचार और दूसरा कारण सोशल मीडिया पर बैन बताया गया है. इसके अलावा नेपाल की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी युवाओं ने नाराजगी जताई है.

