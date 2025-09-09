ETV Bharat / international

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन: भीड़ ने वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाया, पूर्व पीएम और विदेश मंत्री को पीटा

नेपाल में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू और उसके आसपास प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी.

Nepal
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 4:18 PM IST

काठमांडू: नेपाल में चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को देश के वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल की पिटाई करते हुए दिखाया गया है. पौडेल देश के उप-प्रधानमंत्री भी हैं. प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी ओली सहित देश के कई मंत्रियों ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया.

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच एक व्यक्ति सड़क पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक उसे लात मार रहा है और जब वह भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो दूसरे उसे पकड़ लेते हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिष्णु पौडेल है.

हालांकि, ईटीवी भारत स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रामाणिकता या वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पुष्टि नहीं कर सका. नेपाल में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू और उसके आसपास प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट
इसके अलावा पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ भी मारपीट की गई है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में शेर बहादुर देउबा को लहूलुहान हालत में देखा जा सकता है. देउबा को प्रदर्शनकारियों के बीच से जान बचाकर भागते हुए देखा जा सकता है.

नेताओं के घरों में आगजनी
एपी की रिपोर्ट के अनुसार जिन नेपाली नेताओं के घरों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है, उनमें नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडे, गृह मंत्री रमेश लेखक और विपक्ष के पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता शामिल हैं.

प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत
नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में चल रहे हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को कर्फ्यू का उल्लंघन किया और सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादास्पद प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रतिबंध के तहत फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया था.

