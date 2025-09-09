ETV Bharat / international

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन: भीड़ ने वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाया, पूर्व पीएम और विदेश मंत्री को पीटा

काठमांडू: नेपाल में चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को देश के वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल की पिटाई करते हुए दिखाया गया है. पौडेल देश के उप-प्रधानमंत्री भी हैं. प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री केपी ओली सहित देश के कई मंत्रियों ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच एक व्यक्ति सड़क पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक उसे लात मार रहा है और जब वह भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो दूसरे उसे पकड़ लेते हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बिष्णु पौडेल है. हालांकि, ईटीवी भारत स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रामाणिकता या वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पुष्टि नहीं कर सका. नेपाल में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू और उसके आसपास प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ नेताओं के घरों में भी आग लगा दी, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.