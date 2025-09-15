ETV Bharat / international

पटरी पर लौट रहा नेपाल: कार्की कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने ली शपथ, आर्यल को मिली होम मिनिस्ट्री

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (बाएं से दूसरे स्थान पर), नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (बाएं से तीसरे स्थान पर) के साथ, मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए (दाएं), हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रपति भवन के सामने, काठमांडू, नेपाल, सोमवार, 15 सितंबर, 2025. ( AP )

September 15, 2025

काठमांडू: नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तीन मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई. 73 वर्षीय कार्की, हिमालयी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ने रविवार को पदभार ग्रहण किया. उन्होंने बाद में कुलमन घीसिंग, रामेश्वर खनल और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री के रूप में शामिल किया. तीनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह यहां महाराजगंज स्थित राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास में हुआ. पूर्व वित्त सचिव खनल ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है. जबकि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक घीसिंग ने तीन विभागों का कार्यभार संभाला है. घीसिंग के पास ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई; भौतिक अवसंरचना और परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय है. अधिवक्ता आर्यल ने गृह मंत्री और विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में शपथ ली है. शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, उन्होंने अपने-अपने पदभार ग्रहण कर लिए. पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने के लिए आंदोलनकारी 'जनरेशन जेड' समूह की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था. इसके लिए 5 मार्च, 2026 को नए चुनाव कराने का आदेश दिया गया है.