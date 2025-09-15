ETV Bharat / international

पटरी पर लौट रहा नेपाल: कार्की कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने ली शपथ, आर्यल को मिली होम मिनिस्ट्री

आंदोलनकारी 'जेन जेड' समूह की कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने की सिफारिश पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.

Nepal Cabinet Expansion
नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (बाएं से दूसरे स्थान पर), नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (बाएं से तीसरे स्थान पर) के साथ, मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए (दाएं), हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रपति भवन के सामने, काठमांडू, नेपाल, सोमवार, 15 सितंबर, 2025. (AP)
काठमांडू: नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तीन मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई.

73 वर्षीय कार्की, हिमालयी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ने रविवार को पदभार ग्रहण किया. उन्होंने बाद में कुलमन घीसिंग, रामेश्वर खनल और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री के रूप में शामिल किया. तीनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह यहां महाराजगंज स्थित राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास में हुआ.

पूर्व वित्त सचिव खनल ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है. जबकि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक घीसिंग ने तीन विभागों का कार्यभार संभाला है. घीसिंग के पास ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई; भौतिक अवसंरचना और परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय है. अधिवक्ता आर्यल ने गृह मंत्री और विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में शपथ ली है.

शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, उन्होंने अपने-अपने पदभार ग्रहण कर लिए. पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने के लिए आंदोलनकारी 'जनरेशन जेड' समूह की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था. इसके लिए 5 मार्च, 2026 को नए चुनाव कराने का आदेश दिया गया है.

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जनरेशन जेड' समूह द्वारा किए गए व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के अचानक इस्तीफे के बाद कई दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता का अंत करते हुए उन्होंने 12 सितंबर को शपथ ली.

ओली ने पिछले मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही देर बाद इस्तीफा दे दिया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 72 लोग मारे गए थे.

बता दें कि बीते सप्ताह नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की बागडोर सौंपी थी. कार्की ने रविवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.

प्रधानमंत्री कार्की अब भी मंत्रालयों के लिए अन्य नामों पर विचार कर रही हैं और विभिन्न अधिकारियों के साथ रोडमैप पर चर्चा कर रही हैं.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश और नेपाल की पीएम सुशीला कार्की के पास 5 मार्च 2026 तक चुनाव करवाने और नए प्रधानमंत्री के लिए पद खाली करने का समय है.

वहीं राजधानी काठमांडू के निवासी सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं. गौर करें तो हिंसक प्रदर्शन और विरोधों के कारण वहां के व्यवसाय काफी प्रभावित हुए हैं. राजधानी के हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं. लोगों की आवाजें कम हुई है. हालांकि वे अभी भी शोक में हैं. सामानों की बिक्री बहुत प्रभावित हुई है.

