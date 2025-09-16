ETV Bharat / international

US में नागमल्लैया का सिर कलम की घटना रोकी जा सकती थी, बाइडेन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा था

इस अज्ञात तस्वीर में, भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्र मौली नागमल्लैया को देखा जा सकता है. जिनकी टेक्सास में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया था. ( PTI )

डीएचएस ने आगे कहा कि यही कारण है कि एजेंसी आपराधिक अवैध विदेशियों को तीसरे देशों में भेज रही है. राष्ट्रपति ट्रंप और डीएचएस सचिव क्रिस्टी नोएम "अब बर्बर अपराधियों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. अगर आप अवैध रूप से हमारे देश में आते हैं, तो आप एस्वातिनी, युगांडा, दक्षिण सूडान या सीईसीओटी में पहुंच सकते हैं." एजेंसी ने अल सल्वाडोर के टेकोलुका में स्थित उच्च सुरक्षा वाले आतंकवाद निरोध केंद्र का हवाला देते हुए कहा.

इसमें कहा गया है, "योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज द्वारा एक मोटल में एक पीड़ित की यह भीषण, बर्बर हत्या पूरी तरह से रोकी जा सकती थी, अगर इस आपराधिक अवैध विदेशी को बाइडेन प्रशासन द्वारा हमारे देश में नहीं छोड़ा गया होता, क्योंकि क्यूबा उसे वापस नहीं लेगा."

कोबोस-मार्टिनेज को एक "घृणित राक्षस" बताते हुए, होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने कहा कि उसने नागमल्लैया का उसकी पत्नी और बच्चे के सामने सिर कलम कर दिया और फिर उसके सिर को जमीन पर पटक दिया.

50 वर्षीय चंद्र नागमल्लैया की डाउनटाउन सूट्स मोटल में उनके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज ने हत्या कर दी, जो एक 37 वर्षीय क्यूबाई नागरिक था और जिनका हिंसक आपराधिक इतिहास रहा है. संघीय एजेंसी ने कहा कि इस अपराधी अवैध विदेशी को अमेरिका में होना ही नहीं चाहिए था.

अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा, "एक होटल प्रबंधक का उसके परिवार के सामने एक दोषी शिकारी, क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने सिर कलम कर दिया. क्यूबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया, इसलिए बाइडेन प्रशासन ने राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से एक हफ़्ते पहले उसे अमेरिकी सड़कों पर छोड़ दिया."

वॉशिंगटन: अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहाकि अगर पूर्व बाइडेन प्रशासन द्वारा आरोपी को देश में नहीं छोड़ा जाता, तो डलास में भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की "जंगली" और जघन्य हत्या कभी नहीं होती.

अमेरिकी सीनेट में टेक्सास राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि नागमल्लैया की एक जघन्य आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध विदेशी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसे बाइडेन ने देश में वापस छोड़ दिया था.

क्रूज ने कहा, "नागमल्लैया आज भी हमारे साथ होते, डलास में अपने परिवार के साथ शांति से रहते. हत्यारे को कानून की पूरी सजा दी जाए." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागमल्लैया को एक "सम्मानित व्यक्ति" बताया था और कहा था कि इस मामले के आरोपी पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा.

"मैं डलास, टेक्सास के एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या से जुड़ी भयावह खबरों से अवगत हूं. उनकी पत्नी और बेटे के सामने, क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने, जिसे हमारे देश में कभी होना ही नहीं चाहिए था, बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया." ट्रंप ने ट्रुथ सोशल संडे पर एक पोस्ट में 50 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की जघन्य हत्या पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा.

ट्रंप ने कहा कि हिरासत में लिए गए अपराधी पर "कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा."

ट्रंप ने आगे कहा कि इस मामले के आरोपी को पहले भी बाल यौन शोषण, बड़ी कार चोरी और झूठे कारावास जैसे "भयानक अपराधों" के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन "अक्षम" पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में उसे स्वदेश वापस भेज दिया गया क्योंकि क्यूबा "ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं चाहता था."

"निश्चिंत रहें, मेरे कार्यकाल में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय समाप्त हो गया है!" होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर जार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं.”

कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह नागमल्लैया की नृशंस हत्या से स्तब्ध हैं, और इस बात पर जोर दिया कि वह एक मेहनती भारतीय-अमेरिकी अप्रवासी थे, जिनकी उनकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई. "मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. अपराधी पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाना चाहिए."

कोबोस-मार्टिनेज को इस साल की शुरुआत में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की हिरासत से रिहा कर दिया गया था, जब क्यूबा ने उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उनके निर्वासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.