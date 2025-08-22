ETV Bharat / international

अमेरिकी 'धमकी' के बीच एक मंच पर मोदी, पुतिन और शी - MODI PUTIN AND XI JINPING

मोदी, पुतिन समेत दुनिया के 20 नेता एक मंच पर हिस्सा ले रहे हैं. एक सप्ताह बाद इन नेताओं की होगी मुलाकात.

PM Modi, Xi Jinping
चीन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी (फाइल फोटो) (PM Modi X-Account)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर 31 अगस्त को दिखेंगे. वे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं. बैठक चीन में हो रही है. इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के 20 नेता भाग ले रहे हैं. चीन ने शुक्रवार को कहा कि इस संगठन का यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा. बैठक दो दिनों तक चलेगी.

बैठक ऐसे समय में हो रही है, जबकि अमेरिका चीन, भारत और रूस पर एक साथ निशाना साध रहा है. टैरिफ के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है. हालांकि, इन तीनों ही देशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. हां, व्यापार के स्तर पर कुछ प्रभाव जरूर पड़े हैं. बैठक का सबसे अधिक महत्व राजनीतिक संदेश में छिपा है.

इस बैठक में जो अन्य नेता शामिल हो रहे हैं, उनमें तुर्किए के राष्ट्रपति आर तैयब एर्दोआन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह भी भाग ले रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेट्ररी एंटोनियो गुटेरेस भी बैठक में भाग लेंगे. करीब 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. सम्मेलन में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और पाक के पीएम भी हिस्सा लेंगे. एससीओ में भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस शामिल हैं.

चीनी अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कई नेताओं ने तीन सितंबर को चीनी सैन्य परेड देखने की भी इच्छा जताई है. परेड का आयोजन जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में आयोजित किया जाता है. इस बार इसकी 80वीं वर्षगांठ है. चीन इस परेड में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है. इस बार के परेड में वह चौथी पीढ़ी के कई हथियारों, विमानों, मिसाइलों और टैंक का प्रदर्शन करेगा.

यहां पर कई नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सभी नेताओं के साथ स्वागत भोज में भी हिस्सा लेंगे. चीनी अधिकारी लियू ने कहा कि एससीओ में सभी देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़े, इसके लिए गहन बातचीत होगी. उनके अनुसार संगठन दुनिया में उभर रही नई चुनौतियों पर विचार करेगा, ताकि एससीओ इसका मिलकर सामना कर सके.

बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा. इस पर सभी नेताओं के हस्ताक्षर होंगे. एससीओ अगले 10 वर्षों तक किस रास्ते का अनुसरण करेगा, बैठक में इस पर सहमित बनाने के प्रयास किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से पहले सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए: असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर 31 अगस्त को दिखेंगे. वे शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं. बैठक चीन में हो रही है. इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों के 20 नेता भाग ले रहे हैं. चीन ने शुक्रवार को कहा कि इस संगठन का यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सम्मेलन होगा. बैठक दो दिनों तक चलेगी.

बैठक ऐसे समय में हो रही है, जबकि अमेरिका चीन, भारत और रूस पर एक साथ निशाना साध रहा है. टैरिफ के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है. हालांकि, इन तीनों ही देशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. हां, व्यापार के स्तर पर कुछ प्रभाव जरूर पड़े हैं. बैठक का सबसे अधिक महत्व राजनीतिक संदेश में छिपा है.

इस बैठक में जो अन्य नेता शामिल हो रहे हैं, उनमें तुर्किए के राष्ट्रपति आर तैयब एर्दोआन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन्ह भी भाग ले रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेट्ररी एंटोनियो गुटेरेस भी बैठक में भाग लेंगे. करीब 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. सम्मेलन में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और पाक के पीएम भी हिस्सा लेंगे. एससीओ में भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस शामिल हैं.

चीनी अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कई नेताओं ने तीन सितंबर को चीनी सैन्य परेड देखने की भी इच्छा जताई है. परेड का आयोजन जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में आयोजित किया जाता है. इस बार इसकी 80वीं वर्षगांठ है. चीन इस परेड में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है. इस बार के परेड में वह चौथी पीढ़ी के कई हथियारों, विमानों, मिसाइलों और टैंक का प्रदर्शन करेगा.

यहां पर कई नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सभी नेताओं के साथ स्वागत भोज में भी हिस्सा लेंगे. चीनी अधिकारी लियू ने कहा कि एससीओ में सभी देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़े, इसके लिए गहन बातचीत होगी. उनके अनुसार संगठन दुनिया में उभर रही नई चुनौतियों पर विचार करेगा, ताकि एससीओ इसका मिलकर सामना कर सके.

बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा. इस पर सभी नेताओं के हस्ताक्षर होंगे. एससीओ अगले 10 वर्षों तक किस रास्ते का अनुसरण करेगा, बैठक में इस पर सहमित बनाने के प्रयास किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से पहले सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए: असदुद्दीन ओवैसी

For All Latest Updates

TAGGED:

मोदी पुतिन शी जिनपिंगSCO MEETINGMODI PUTIN AND XI JINPING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.