यमन में मालवाहक जहाज पर मिसाइलों से हमला, दो जख्मी, जहाज छोड़कर भागा चालक दल

यमन में कार्यरत यूरोपीय नौसैनिक बल ऑपरेशन एस्पाइड्स ने कहाकि चालक दल के बचाव के बाद मिनर्वाग्राच्ट "आग की चपेट में है और बह रहा."

Missile Attack On Cargo Ship
22 जनवरी, 2024 को सना के बाहर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन और यमन पर अमेरिकी हमलों के विरोध में एक रैली के दौरान हूती लड़ाके मार्च करते हुए. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2025 at 11:35 AM IST

दुबई: अधिकारियों ने बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले में सोमवार को अदन की खाड़ी में एक डच ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लग गई, जिससे दो नाविक घायल हो गए और उसके चालक दल को क्षतिग्रस्त जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. यह अदन की खाड़ी में सबसे गंभीर हमला था, जो लाल सागर से कुछ दूरी पर है, जहां जुलाई में ईरान समर्थित हूतियों ने दो जहाजों को डुबो दिया था.

हालांकि विद्रोहियों ने मिनर्वाग्राच पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उन्होंने गाजा पट्टी में इजराइल-हमास युद्ध के खिलाफ अपने अभियान के तहत जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी, खासकर जब इजराइल एक नए जमीनी हमले में गाजा शहर पर कब्जा कर रहा है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मध्य पूर्व भी चिंतित है.

23 सितंबर को अदन की खाड़ी में एक असफल हमले में मिनर्वाग्राच को निशाना बनाया गया था, जो पूर्वी अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाले बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के जरिए लाल सागर से जुड़ती है. सोमवार को, यमन में कुछ लोगों द्वारा देखा गया एक मिसाइल प्रक्षेपण मिनर्वाग्राच पर गिरा.

जहाज के मालिक स्प्लिएथॉफ ने इस हमले को "जहाज को भारी नुकसान पहुंचाने वाला" बताया. उन्होंने आगे कहा कि एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के 19 चालक दल के सदस्यों को निकाला, जिनमें से दो घायल हो गए.

इस क्षेत्र में कार्यरत एक यूरोपीय नौसैनिक बल, जिसे ऑपरेशन एस्पाइड्स के नाम से जाना जाता है, ने मंगलवार तड़के कहा कि चालक दल के बचाव के बाद मिनर्वाग्राच्ट "आग की चपेट में है और बह रहा है." इसने जहाज के चालक दल की पहचान फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और यूक्रेन से आने वाले के रूप में की. इनमें से एक घायल है और उसकी हालत स्थिर है. वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है और उसे चिकित्सा देखभाल के लिए जिबूती ले जाया गया है.

फ्रांसीसी सेना के समुद्री सूचना, सहयोग और जागरूकता केंद्र ने हमले को अंजाम देने वाले हूतियों की पहचान की है. हूती अपने हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए घंटों, यहां तक कि कई दिन भी इंतजार करते हैं और अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.

विद्रोहियों ने गाजा में युद्ध के जवाब में 100 से ज़्यादा जहाजों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और कहा है कि वे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में काम कर रहे हैं.

हालांकि, समूह के पिछले लक्ष्यों का इजराइल से बहुत कम या कोई संबंध नहीं रहा है. अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने पहले कहा था कि मिनर्वाग्राच्ट का "इजराइल से कोई संबंध नहीं है."

हूती हमले ने विद्रोहियों के हालिया हमलों के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया है, क्योंकि मिनर्वाग्राच से पहले अदन की खाड़ी में किसी वाणिज्यिक जहाज पर आखिरी दर्ज हमला अगस्त 2024 में हुआ था. पिछले दो वर्षों में उनके हमलों ने लाल सागर में नौवहन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जहां से युद्ध से पहले हर साल लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का माल गुजरता था.

युद्ध में एक संक्षिप्त युद्धविराम के दौरान हूतियों ने अपने हमले रोक दिए थे. बाद में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम की घोषणा से पहले, उनके आदेश पर, हूतियों पर हवाई हमलों का एक सप्ताह तक गहन अभियान चलाया गया. हूतियों ने जुलाई में दो जहाजों को डुबो दिया, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए, और माना जाता है कि अन्य जहाज विद्रोहियों के कब्जे में हैं. उन्होंने अभियान के दौरान पहले भी दो अन्य जहाजों को डुबोया था.

