ETV Bharat / international

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

मिस्र में युद्ध और शांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की तारीफ करते हुए कहा कि आप खूबसूरत हैं.

TRUMP PRAISES GIORGIA MELONI
मेलोनी की खूबसूरती के कायल ट्रंप ने कही मन की बात. (AFP (File))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शर्म अल शेख: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अचानक ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शान में कसीदे पढ़ने लगे.

ट्रंप ने दर्शकों से कहा, "हमारे पास एक महिला है, एक युवा महिला जो... मुझे यह कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत होता है. फिर भी मैं कहूंगा कि वह एक खूबसूरत युवा महिला हैं!"

ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी से कहा, "अमेरिका में, अगर आप किसी महिला को खूबसूरत कहते हैं, तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है. लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगां अगर मैं कहूं कि आप खूबसूरत हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, है ना?"

तीन बार शादी कर चुके 79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि कट्टर दक्षिणपंथी नेता मेलोनी, जो उस वक्त मंच पर उनके पीछे खड़ी थीं, के बारे में की गई इन टिप्पणियों से उन पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने का खतरा था.

इतना ही नहीं अपने भाषण के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी को "एक बहुत ही सफल राजनेता" भी कहा. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र में गाजा शिखर सम्मेलन में मंच पर मौजूद एकमात्र महिला नेता, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए कुछ चुनिंदा शब्द कहे: "वह खूबसूरत हैं."

TRUMP PRAISES GIORGIA MELONI
डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की तारीफ. (PTI)

गौर करें तो तीन बार शादी कर चुके 79 वर्षीय ट्रंप ने स्वीकार किया कि मंच पर उनके पीछे खड़ी कट्टर दक्षिणपंथी नेता मेलोनी के बारे में की गई टिप्पणियों से उन पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने का खतरा मंडरा रहा था.

मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर अपने भाषण के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है क्योंकि आमतौर पर ऐसा कहने पर आपके राजनीतिक करियर का अंत हो जाता है - वह एक खूबसूरत युवती हैं."

"अगर आप अमेरिका में किसी महिला के बारे में 'खूबसूरत' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत है, लेकिन मैं अपनी संभावनाओं पर गौर करुंगा."

ट्रंप की टिप्पणी पर मेलोनी की तत्काल प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो सकी, क्योंकि ट्रंप की पीठ उनके और कैमरों के बीच थी. इस दौरान आव्रजन और सांस्कृतिक मुद्दों पर वैचारिक सहयोगी रहीं मेलोनी को ट्रंप ने "अविश्वसनीय" बताया.

उन्होंने आगे कहा, "और इटली में लोग मेलोनी का सचमुच सम्मान करते हैं. वह एक बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ हैं."

गौर करें तो मेलोनी शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप के पीछे मंच पर एकत्रित लगभग 30 नेताओं में एकमात्र महिला थीं, जहां उन्होंने गाजा में शांति स्थापित करने में मदद करने के संकल्प के साथ एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए.

ट्रंप की पहले भी लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के लिए आलोचना की जा चुकी है. सितंबर में, एक अमेरिकी अपील अदालत ने लेखिका ई. जीन कैरोल की मानहानि के लिए ट्रंप पर जूरी द्वारा लगाए गए 83.3 मिलियन डॉलर के जुर्माने को बरकरार रखा था. कैरोल पर लेखिका का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था.

ये भी पढ़ें- इटली में बुर्का पर लगेगा बैन! प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ने पेश किया नया विधेयक

TAGGED:

DONALD TRUMP
GIORGIA MELONI
TRUMP PRAISES MELONY
MELONI A VERY SUCCESSFUL POLITICIAN
TRUMP PRAISES GIORGIA MELONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA में सीट शेयरिंग, जन सुराज और JJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, महागठबंधन की कोई खबर नहीं

IND vs WI दूसरे टेस्ट का चौथा दिन खत्म, भारत सीरीज क्लीन स्वीप करने से 58 रन दूर

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.