ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

मेलोनी की खूबसूरती के कायल ट्रंप ने कही मन की बात. ( AFP (File) )

शर्म अल शेख: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अचानक ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शान में कसीदे पढ़ने लगे. ट्रंप ने दर्शकों से कहा, "हमारे पास एक महिला है, एक युवा महिला जो... मुझे यह कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत होता है. फिर भी मैं कहूंगा कि वह एक खूबसूरत युवा महिला हैं!" ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी से कहा, "अमेरिका में, अगर आप किसी महिला को खूबसूरत कहते हैं, तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है. लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगां अगर मैं कहूं कि आप खूबसूरत हैं, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, है ना?" तीन बार शादी कर चुके 79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि कट्टर दक्षिणपंथी नेता मेलोनी, जो उस वक्त मंच पर उनके पीछे खड़ी थीं, के बारे में की गई इन टिप्पणियों से उन पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने का खतरा था. इतना ही नहीं अपने भाषण के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी को "एक बहुत ही सफल राजनेता" भी कहा. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र में गाजा शिखर सम्मेलन में मंच पर मौजूद एकमात्र महिला नेता, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लिए कुछ चुनिंदा शब्द कहे: "वह खूबसूरत हैं."