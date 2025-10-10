ETV Bharat / international

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो बोलीं, 'अवॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करती हूं '

नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले मारिया कोरिना मचाडो ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित कर दिया.

Maria Corina Machado and Donald Trump
मरिया कोरिना मचाडो व डोनाल्ड ट्रंप (ANI/AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 10:17 PM IST

कराकास : वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मरिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है. इस बारे में मचाडो ने एक्स पर अपनी पोस्ट में वेनेजुएला के लिए लड़ाई में समर्थन के लिए ट्रंप के प्रति आभार जताया.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की तानाशाही से लड़ते हुए हमारे साथी अमेरिका की मदद को हमेशा महत्व देते थे. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात करते रहे हैं. इतना ही नहीं ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सात से ज्यादा युद्ध रुकवाए हैं. इस वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए.

मचाडो ने एक्स पर लिखा कि वेनेजुएलावासियों के संघर्ष की यह पहचान, हमारे काम को पूर्ण करने के प्रेरणा है. मचाडो ने पोस्ट में कहा कि हम जीत के मुहाने पर हैं और आज पहले से कहीं ज्यादा हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र हासिल करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों के साथ ही दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर मुख्य सहयोगी के रूप में भरोसा करते हैं.

बता दें कि वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई. मारिया को एक ऐसी महिला के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिन्होंने अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा. नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्ने फ्रिडनेस ने कहा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार रहीं मारिया को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ कभी गहराई तक विभाजित विपक्ष को एकजुट करने वाली अहम भूमिका के रूप में सराहना मिली.

फ्रिडनेस ने कहा कि मचडो पिछले एक साल से छिपकर रहने के लिए विवश हैं. वह जान के गंभीर खतरे के बाद भी देश में ही हैं और इस निर्णय ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. मारिया के करीबी सहयोगी एडमंडो गोंजालेज (जो स्पेन में निर्वासन में रह रहे हैं) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह फोन पर उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में मारिया को गोंजालेज से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आश्चर्यचकित हूं. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है.

