मिनियापोलिस : मिनियापोलिस के एक कैथलिक स्कूल में कक्षाएं शुरू होने के पहले सप्ताह में ही बुधवार को गोलीबारी की एक घटना घटी जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और 14 बच्चे समेत 17 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने और एक अस्पताल के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी.

पुलिस प्रमुख और मेयर ने बताया कि स्कूल में प्रार्थना के दौरान हुई गोलीबारी में दो बच्चों की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें 14 बच्चे थे. हमलावर की भी मौत हो गई.

मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा ने कहा कि पिस्तौल समेत हथियारों से लैस हमलावर चर्च की ओर बढ़ा और उसने खिड़कियों से एनुंसिएशन कैथलिक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान बेंच पर बैठे बच्चों पर गोली चला दी.

ओ'हारा ने कहा कि गोलीबारी का संदिग्ध व्यक्ति मर चुका है, उसकी उम्र 20 साल के आसपास है और उसका कोई व्यापक आपराधिक इतिहास नहीं है.

गवर्नर टिम वॉल्ट्ज ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके स्कूल का पहला सप्ताह इस भयावह हिंसा की घटना से प्रभावित हुआ.’’

बाल चिकित्सा आघात अस्पताल, चिल्ड्रन्स मिनेसोटा ने एक बयान में कहा कि पांच बच्चों को देखभाल के लिए भर्ती कराया गया है. मिनेसोटा के सबसे बड़े आपातकालीन विभाग वाले हेनेपिन हेल्थकेयर संस्थान ने कहा कि वहां भी गोलीबारी में घायल हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

पुलिस, एफबीआई और अन्य संघीय एजेंट और एम्बुलेंस स्कूल में पहुंचे, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘भयावह गोलीबारी’ के बारे में जानकारी दी गई है और व्हाइट हाउस इस पर निगरानी रखना जारी रखेगा. स्कूल को खाली करा लिया गया है.

वर्ष 1923 से संचालित प्री-किंडरगार्टन से आठवीं कक्षा तक के इस स्कूल की वेबसाइट के अनुसार, बुधवार सुबह 8:15 बजे सामूहिक प्रार्थना सभा होनी थी.

सोमवार स्कूल का पहला दिन था, और सोशल मीडिया पर उस दिन की तस्वीरों में हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने छात्र साइकिल स्टैंड पर एक-दूसरे का अभिवादन करते, कैमरे के सामने मुस्कुराते और साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं.

मिनियापोलिस में ही एक स्थान पर डेमोक्रेटिक पदाधिकारियों की बैठक में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष केन मार्टिन ने गोलीबारी की घटना का संज्ञान लिया.

यह गोलीबारी शहर में 24 घंटे से भी कम समय में हुई घातक गोलीबारी की नवीनतम घटना थी. मिनियापोलिस के एक हाई स्कूल के बाहर मंगलवार दोपहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. कुछ घंटे बाद, शहर में हुई दो अन्य गोलीबारी की घटनाओं में भी दो लोगों की मौत हो गई.

बुधवार को गोलीबारी से पहले अमेरिका के कम से कम एक दर्जन कॉलेज परिसरों में गोलीबारी के झूठे फोन कॉल आए.

ये भी पढ़ें- डेनमार्क ने अमेरिकी दूतावास प्रभारी को बुलाया, ग्रीनलैंड में जासूसी से जुड़ा है मामला