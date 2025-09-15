ETV Bharat / international

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 'तूफान' बन गया है मलेशिया का सारावाक राज्य

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तूफान बन गया है मलेशिया का सारावाक क्षेत्र. ( AFP )

कुचिंग: मलेशिया का हरा-भरा, नदियों से घिरा राज्य सारावाक एक क्षेत्रीय "हरित ऊर्जा" बनने की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है. हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसके नवीकरणीय ऊर्जा के सपने गंभीर पर्यावरणीय कीमत पर पूरे हो सकते हैं.

प्रायद्वीपीय मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के बीच स्थित, सारावाक के नेतृत्व का मानना ​​है कि यह क्षेत्रीय ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

इसकी कई नदियां और जलधाराएं संभावित रूप से प्रचुर मात्रा में जलविद्युत प्रदान करती हैं और एक दिन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को शक्ति प्रदान कर सकती हैं.

यह अपनी नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा रहा है और बॉयोमास का प्रचार कर रहा है. प्रधानमंत्री अबांग जोहारी तुन ओपेंग ने पिछले हफ़्ते यूरोप में निवेशकों से कहा था कि राज्य "कम कार्बन और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है."

लेकिन पर्यावरण समूह चेतावनी देते हैं कि इस हरित ऊर्जा अवसंरचना का एक बड़ा हिस्सा वनों की कटाई और मूल निवासियों के विस्थापन में योगदान देता है. और फिलहाल, सारावाक का मुख्य निर्यात एक जीवाश्म ईंधन है. यह एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस है.

सारावाक ने कई दशक पहले जल विद्युत उत्पादन शुरू किया था और वर्तमान में चौथा जल विद्युत संयंत्र बना रहा है.

वर्तमान में, यह लगभग 3,500 मेगावाट बिजली पैदा करता है. यह लगभग 20 से 30 लाख दक्षिण पूर्व एशियाई घरों को प्रतिदिन रोशन करने के लिए पर्याप्त है.

सरवाक एनर्जी कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेन शिउन ने एएफपी को बताया कि इसका पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा क्षेत्र पहले ही लगभग 50 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और एक दर्जन से अधिक अन्य परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि 30 लाख से भी कम आबादी के साथ, विशाल संभावित ऊर्जा अधिशेष स्पष्ट है.

वर्ष 2030 तक, सरवाक का लक्ष्य लगभग 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करना है. इसमें से अधिकतर जल विद्युत से होगी और इसमें सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस का योगदान होगा.

यह पड़ोसी सबा राज्य और ब्रुनेई, और संभवतः मुख्य भूमि मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस को भी बिजली की आपूर्ति करना चाहता है. ऊर्जा थिंक-टैंक एम्बर की एशिया विश्लेषक शबरीना नाधिला ने एएफपी को बताया कि राज्य की महत्वाकांक्षाएं "साहसिक और आशाजनक" हैं और "क्षेत्र के ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने का एक मज़बूत संकेत" देती हैं.

पिछले दशक में दक्षिण-पूर्व एशिया की बिजली की मांग दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है. साथ ही जैसे-जैसे मध्यम वर्ग एयर कंडीशनिंग लगवाएगा और ऊर्जा की ज़रूरत वाले डेटा सेंटर उभरेंगे, यह मांग और बढ़ेगी.

कुआलालंपुर को उम्मीद है कि बढ़ती मांग से 10 देशों के दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के सदस्यों को जोड़ने वाले लंबे समय से विचाराधीन बिजली ग्रिड को फिर से ऊर्जा मिलेगी.