यमन बंदरगाह पर पाकिस्तानी LPG टैंकर पर इजराइल का हमला, ड्रोन से बनाया निशाना, मोहसिन नकवी ने किया कंफर्म

ईरान समर्थित विद्रोही फिलिस्तीनी हितों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए इजराइल और लाल सागर के जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं.

Pakistan
यमन बंदरगाह पर पाकिस्तानी LPG टैंकर पर इजराइल का हमला (सांकेतिक फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 7:36 PM IST

इस्लामाबाद: लाल सागर से गुजर रहे पाकिस्तान के एक जहाज पर इजराइल ने हमला कर दिया. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले पुष्टि की है. जहाज में सवार चालक दल में पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा श्रीलंकाई और एक नेपाली भी शामिल थे.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि यमन की एक बंदरगाह पर खड़े एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर पर, जिसमें 24 पाकिस्तानी समेत 27 चालक दल के सदस्य थे, एक इजराइली ड्रोन ने हमला किया था.

विदेश कार्यालय द्वारा शनिवार को कहा गया कि एलपीजी टैंकर पर सवार पाकिस्तानी सुरक्षित हैं और यमनी जल से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जहाज पर 17 सितंबर को उस समय हमला किया गया था, जब वह रास इस्सा बंदरगाह पर खड़ा था, जो हौथी विद्रोहियों के नियंत्रण में था.

हौथी ठिकानों पर इजराइली हमले
बता दें कि गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल ने हौथी ठिकानों पर बार-बार हमले किए हैं, क्योंकि ईरान समर्थित विद्रोही फिलिस्तीनी हितों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए इजराइल और लाल सागर के जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं.

नकवी के अनुसार, पाकिस्तानियों के अलावा एलपीजी टैंकर के चालक दल में दो श्रीलंकाई और एक नेपाली भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि जहाज का कप्तान भी पाकिस्तानी था. नकवी ने आगे बताया कि हमले के बाद एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हो गया था, लेकिन चालक दल आग बुझाने में कामयाब रहा.

हौथी नौकाओं ने जहाज को रोका
उन्होंने कहा, "बाद में हौथी नौकाओं ने जहाज को रोक लिया और चालक दल के सदस्यों को जहाज पर ही बंधक बना लिया गया." उन्होंने आगे कहा कि टैंकर और उसके चालक दल को अब हूतियों ने छोड़ दिया है और वे यमनी जलक्षेत्र से बाहर हैं."

नकवी ने कहा कि वह "सचिव आंतरिक खुर्रम आगा और अन्य एमओआई (आंतरिक मंत्रालय) अधिकारियों, ओमान में राजदूत नवीद बुखारी और उनकी टीम, सऊदी अरब में हमारे सहयोगियों और विशेष रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में दिन-रात काम किया, जब उम्मीद खत्म हो रही थी."

बता दें कि इस हमले की खबर ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है. इसके तहत अगर को मुल्क दोनों में से किसी पर हमला करता है तो यह दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा.

