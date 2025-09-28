ETV Bharat / international

यमन बंदरगाह पर पाकिस्तानी LPG टैंकर पर इजराइल का हमला, ड्रोन से बनाया निशाना, मोहसिन नकवी ने किया कंफर्म

इस्लामाबाद: लाल सागर से गुजर रहे पाकिस्तान के एक जहाज पर इजराइल ने हमला कर दिया. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले पुष्टि की है. जहाज में सवार चालक दल में पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा श्रीलंकाई और एक नेपाली भी शामिल थे.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि यमन की एक बंदरगाह पर खड़े एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) टैंकर पर, जिसमें 24 पाकिस्तानी समेत 27 चालक दल के सदस्य थे, एक इजराइली ड्रोन ने हमला किया था.

विदेश कार्यालय द्वारा शनिवार को कहा गया कि एलपीजी टैंकर पर सवार पाकिस्तानी सुरक्षित हैं और यमनी जल से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया कि जहाज पर 17 सितंबर को उस समय हमला किया गया था, जब वह रास इस्सा बंदरगाह पर खड़ा था, जो हौथी विद्रोहियों के नियंत्रण में था.

हौथी ठिकानों पर इजराइली हमले

बता दें कि गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल ने हौथी ठिकानों पर बार-बार हमले किए हैं, क्योंकि ईरान समर्थित विद्रोही फिलिस्तीनी हितों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए इजराइल और लाल सागर के जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं.

नकवी के अनुसार, पाकिस्तानियों के अलावा एलपीजी टैंकर के चालक दल में दो श्रीलंकाई और एक नेपाली भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि जहाज का कप्तान भी पाकिस्तानी था. नकवी ने आगे बताया कि हमले के बाद एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हो गया था, लेकिन चालक दल आग बुझाने में कामयाब रहा.