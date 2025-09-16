भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम में विनय क्वात्रा ने दशकों पुरानी अंतरिक्ष साझेदारी पर प्रकाश डाला
भारत-अमेरिका अंतरिक्ष यात्रा 1970 के दशक में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE) जैसी पहलों के साथ शुरू हुई थी.
Published : September 16, 2025 at 11:03 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास की ओर से भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग, बुच विल्मोर और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया.
कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान विनय मोहन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के बीच दीर्घकालिक और फलदायी अंतरिक्ष साझेदारी को रेखांकित किया. इसे भारत-अमेरिका सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया.
विनय मोहन ने आगे कहा कि इस आयोजन ने पृथ्वी के अंतरिक्ष-केंद्रित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को एक साथ लाया है. इसमें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग, बुच विल्मोर और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया.
क्वात्रा ने कहा, 'अंतरिक्ष के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमेशा से पृथ्वी-केंद्रित रहा है. यह पहली बार है जब अंतरिक्ष के बारे में हमारा दृष्टिकोण अंतरिक्ष-केंद्रित होगा. हमरा इसरो और नासा के साथ लंबे समय से बेहतर तालमेल रहा है. क्वात्रा ने याद दिलाया कि भारत-अमेरिका अंतरिक्ष यात्रा 1970 के दशक में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE) जैसी पहलों के साथ शुरू हुई थी.
इसका उद्देश्य शैक्षिक पहुंच बढ़ाना था. तब से यह साझेदारी कई उच्च-स्तरीय मिशनों तक विस्तारित हुई है. इनमें चंद्रयान श्रृंखला, भारत द्वारा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर और इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया संयुक्त नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन शामिल है.
क्वात्रा ने कहा, 'भविष्य की बात करें तो भारत 2028 और 2035 के बीच एक मानवयुक्त चंद्र मिशन और एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना बना रहा है और नासा इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा.'
इस बीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अभियान 72 की कमांडर के रूप में अपने अनुभव पर प्रकाश डाला और इसे एक अत्यंत कठिन चुनौती बताया. इसने टीम वर्क, लचीलेपन और संचार के महत्व को रेखांकित किया.
विलियम्स ने कार्यक्रम के दौरान कहा, 'यह एक बहुत कठिन चुनौती है, लेकिन हम अपने समय में बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमें अलग-अलग चीजें देखने को मिलीं. हमने केवल आपके अलग-अलग अनुभवों को लिया है और उन्हें उस अंतरिक्ष यान में जोड़ दिया है जिसके लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि मिशन अपेक्षा से अधिक समय तक चला, जिससे टीम सहयोग के बारे में सबक मिले तथा प्रभावी संचार के महत्व पर बल मिला. हमने सोचा था कि हम वहां अधिक समय तक नहीं रहेंगे, लेकिन मिशन उम्मीद से अधिक समय तक चला. सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी, वह थी टीम के सहयोग का महत्व और एक-दूसरे की बात सुनने का महत्व. टीम वर्क वास्तव में अस्तित्व और सफलता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है.
सितंबर 2024 में शुरू हुआ और इस साल मार्च में क्रू-9 के स्प्लैशडाउन के साथ समाप्त हुआ यह मिशन मानव स्वास्थ्य, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और अग्नि सुरक्षा पर 1000 घंटे से अधिक शोध करने में सफल रहा. इसने कक्षा में 3डी मेटल प्रिंटिंग क्षमताओं को भी बढ़ाया और तैनाती के लिए पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया.
भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए चुने गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए. उनकी उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के अगले चरण के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया गया. भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नासा के प्रतिनिधियों, दूतावास के सहयोगियों और प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया.