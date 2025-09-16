ETV Bharat / international

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम में विनय क्वात्रा ने दशकों पुरानी अंतरिक्ष साझेदारी पर प्रकाश डाला

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा (फाइल फोटो) ( ANI )

September 16, 2025

वाशिंगटन: अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास की ओर से भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग, बुच विल्मोर और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया. कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान विनय मोहन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के बीच दीर्घकालिक और फलदायी अंतरिक्ष साझेदारी को रेखांकित किया. इसे भारत-अमेरिका सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया. विनय मोहन ने आगे कहा कि इस आयोजन ने पृथ्वी के अंतरिक्ष-केंद्रित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को एक साथ लाया है. इसमें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग, बुच विल्मोर और आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया. क्वात्रा ने कहा, 'अंतरिक्ष के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमेशा से पृथ्वी-केंद्रित रहा है. यह पहली बार है जब अंतरिक्ष के बारे में हमारा दृष्टिकोण अंतरिक्ष-केंद्रित होगा. हमरा इसरो और नासा के साथ लंबे समय से बेहतर तालमेल रहा है. क्वात्रा ने याद दिलाया कि भारत-अमेरिका अंतरिक्ष यात्रा 1970 के दशक में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE) जैसी पहलों के साथ शुरू हुई थी. इसका उद्देश्य शैक्षिक पहुंच बढ़ाना था. तब से यह साझेदारी कई उच्च-स्तरीय मिशनों तक विस्तारित हुई है. इनमें चंद्रयान श्रृंखला, भारत द्वारा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर और इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया संयुक्त नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन शामिल है. क्वात्रा ने कहा, 'भविष्य की बात करें तो भारत 2028 और 2035 के बीच एक मानवयुक्त चंद्र मिशन और एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना बना रहा है और नासा इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहेगा.'