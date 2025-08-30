ETV Bharat / international

जापान: पीएम मोदी ने भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया - PM MODI JAPAN VISIT

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (बाएं) टोक्यो में एक बैठक के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से हाथ मिलाते हुए. ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : August 30, 2025 at 10:03 AM IST | Updated : August 30, 2025 at 10:10 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED पीएम मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों ने 'मोदी सैन स्वागत' के नारे लगाए. इस दौरान लोगों में उत्साह देखा गया. लोगों हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया.

LIVE FEED पीएम मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों ने 'मोदी सैन स्वागत' के नारे लगाए. इस दौरान लोगों में उत्साह देखा गया. लोगों हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया.

Last Updated : August 30, 2025 at 10:10 AM IST