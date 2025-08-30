प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों ने 'मोदी सैन स्वागत' के नारे लगाए. इस दौरान लोगों में उत्साह देखा गया. लोगों हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया.
जापान: पीएम मोदी ने भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया - PM MODI JAPAN VISIT
Published : August 30, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : August 30, 2025 at 10:10 AM IST
टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को टोक्यो में 16 जापानी प्रान्तों के राज्यपालों से मुलाकात की और भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत राज्य-प्रान्त सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भारत-जापान के मजबूत संबंधों में और प्रगति हुई. प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रान्तों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला. इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य-प्रान्त साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया. आगे कहा गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं.
LIVE FEED
पीएम मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों में उत्साह
टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को टोक्यो में 16 जापानी प्रान्तों के राज्यपालों से मुलाकात की और भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत राज्य-प्रान्त सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भारत-जापान के मजबूत संबंधों में और प्रगति हुई. प्रधानमंत्री ने राज्यों और प्रान्तों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला. इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य-प्रान्त साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया. आगे कहा गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, उद्यमिता आदि क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. स्टार्टअप, तकनीक और एआई जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्र भी लाभकारी हो सकते हैं.
LIVE FEED
पीएम मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों में उत्साह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के सेंडाइ पहुंचने पर लोगों ने 'मोदी सैन स्वागत' के नारे लगाए. इस दौरान लोगों में उत्साह देखा गया. लोगों हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया.