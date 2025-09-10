ETV Bharat / international

भारतीय विदेश मंत्रालय की भारतीयों से नेपाल की यात्रा ना करने का आग्रह, एडवाइजरी जारी

NEPAL GEN Z PROTEST UPDATES
नेपाल में विरोध प्रदर्शन (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 8:30 AM IST

काठमांडू: भारत के पड़ोसी देश नेपाल के हालात बेहद खराब हैं. पिछले दो दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शन काफी उग्र हो गए हैं. राजधानी काठमांडू की सड़कों पर छात्र नेपाल की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में हथियार बंद लोग भी देखे गए हैं. यहां प्रदर्शन अब हिंसक भी होने लगे हैं. इससे पहले मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं, सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा देने में अपनी भलाई समझी. इसके साथ-साथ सभी मंत्री और नेता देश छोड़कर बाहर जाने की फिराक में हैं. वहीं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने केपी शर्मा ओली सरकार के कई मंत्रियों को जमकर पीटा. छात्रों ने नेपाली संसद और पूर्व प्रधानमंत्री के घर को भी आग लगा दिया.

9:06 AM, 10 Sep 2025 (IST)

अगले आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू

आज बुधवार को भी काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा. काठमांडू में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया था.

9:02 AM, 10 Sep 2025 (IST)

भारत के पर्यटकों को भेजा जा रहा वापस

नेपाल में हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोनौली में भारत-नेपाल सीमा पर फंसे भारतीय नागरिकों को एसएसबी की मदद से भारत वापस लाया जा रहा है. नेपाली नागरिकों को मेडिकल इमरजेंसी या अन्य किसी भी आपात स्थिति में पूरी जांच के बाद भारत में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

8:33 AM, 10 Sep 2025 (IST)

देश में चाहते हैं नया नियम और कानून: प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग

नेपाल में एक प्रदर्शनकारी सुभाष ने कहा कि जेन-जेड नियमन चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है. हम बदलाव चाहते हैं. इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उन्हें (पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को) पीटना चाहते थे, लेकिन वह कहीं चले गए हैं. वह देश छोड़कर भाग गए हैं. हमने सभी राजनेताओं को पकड़ लिया. हमने शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरज़ू देउबा का घर जला दिया. हमारे देश के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली भाग गए. हम एक अच्छे नेता की मांग करते हैं. हम राष्ट्रपति भवन से बातचीत चाहते हैं. हमें आज पता चल जाएगा कि क्या ऐसा होगा. पिछले दो दिनों से हमने जो हिंसक विरोध प्रदर्शन देखे हैं, वे अब नहीं होंगे, लेकिन हम देश में एक नया नियम और कानून चाहते हैं.

8:21 AM, 10 Sep 2025 (IST)

नेपाल सेना ने की सहयोग की अपील

हालात को देखते हुए नेपाली सेना ने सैन्य कर्मियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है. जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर, कुछ समूह नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूटपाट और आगजनी कर रहे हैं. नेपाल सेना एक बार फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने का आग्रह करती है. यदि ऐसी गतिविधियां नहीं रुकीं, तो हम आपको सूचित करते हैं कि नेपाल सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां, अपनी मुख्य जिम्मेदारी के रूप में, नेपाल और नेपालियों की सुरक्षा हेतु स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भाद्रपद 24, 2082 की रात 10 बजे से डटी रहेंगी. हम पूरे देश से सहयोग की भी अपील करते हैं. इसके बाद, सुरक्षा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और आगे की जानकारी जारी की जाएगी.

8:15 AM, 10 Sep 2025 (IST)

नेपाल के हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी

नेपाल के हालात को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया. अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें. जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी शेयर किए हैं. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इन संपर्क नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +977-980 860 2881 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध) और +977-981 032 6134 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध). विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें. इस बीच, सरकार ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक की. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद हुई.

