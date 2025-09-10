भारतीय विदेश मंत्रालय की भारतीयों से नेपाल की यात्रा ना करने का आग्रह, एडवाइजरी जारी

नेपाल के हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी

नेपाल के हालात को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया. अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें. जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. मंत्रालय ने सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी शेयर किए हैं. काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से इन संपर्क नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: +977-980 860 2881 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध) और +977-981 032 6134 (व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध). विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें. इस बीच, सरकार ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक की. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद हुई.