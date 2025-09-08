नेपाल की राजधानी में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद तनाव फैल गया है और लोगों में भारी आक्रोश है. अभिव्यक्ति की आजादी की मांग वाले पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई. प्रमुख इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
नेपाल में बिगड़े हालात, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कई घायल
Published : September 8, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 4:45 PM IST
नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पूरे देश में फैली हिंसा. इसकी शुरुआत अचानक हुई. इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है. पढ़ें पूरा अपडेट.
प्रमुख इलाकों में सुरक्षा बल तैनात, प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प
नेपाली सेना ने चलाई गोली, कई छात्र घायल
सोशल मीडिया पर बैन को लेकर पूरे नेपाल में विरोध जारी है. इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. कहा जा रहा है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त है. नेपाली सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए चलाई गोलियां. कई छात्र हुए घायल.