नेपाल में बिगड़े हालात, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, कई घायल

नेपाली सेना ने चलाई गोली, कई छात्र घायल

सोशल मीडिया पर बैन को लेकर पूरे नेपाल में विरोध जारी है. इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. कहा जा रहा है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त है. नेपाली सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए चलाई गोलियां. कई छात्र हुए घायल.