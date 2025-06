ETV Bharat / international

ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान-इजराइल युद्ध विराम पर हुई सहमति - ISRAEL IRAN WAR

ईरान-इजराइल युद्ध विराम पर हुई सहमति (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

Published : June 24, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:16 AM IST

LIVE FEED युद्ध विराम की शुरुआत ईरान करेगा: ट्रंप ईरान-इजराइल युद्ध के 12 वें दिन अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की पहल की गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि 24 घंटे के बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त मान लिया जाएगा. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगले 6 घंटे बाद मौजूदा सैन्य अभियान समाप्त होंगे और अगले 12 घंटे के लिए पूर्ण युद्ध विराम होगा. युद्ध विराम की शुरुआत ईरान करेगा और उसके 12 घंटे बाद इजराइल भी ऐसा करेगा. उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम के दौरान शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बने रहने का आग्रह किया. दोनों देशों के बीच युद्ध 13 जून को शुरू हुआ था. पहले इजरायल ने ईरानी सैन्य और परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किये थे. इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन दिया था. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. उसने अपने ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3' रखा.

Last Updated : June 24, 2025 at 7:16 AM IST