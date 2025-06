ETV Bharat / international

ईरान ने इजराइल के शहरों पर दागी 150 से अधिक मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में मची खलबली - IRAN ISRAEL WAR

इजराइल के तेल अवीव में ईरान से दागी गई मिसाइल से नष्ट हुई इमारत से आग और धुआं उठता हुआ ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 14, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 10:28 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED अमेरिका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कर रहा है इजराइल की मदद इजराइली रक्षा बलों ने शनिवार को कहा कि अब तक ईरान ने इजराइल पर दो बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. इन हमलों में नौ इलाके प्रभावित होने की रिपोर्ट है. इसमें लगभग 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश की हालत ठीक है. इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान ने इजराइल में नागरिक आबादी के ठिकानों पर मिसाइलें दागने की हिम्मत करके रेड लाइन पार किया है. उन्होंने कहा कि देश के लोगों की रक्षा करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अयातुल्ला शासन को अपने जघन्य कार्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दागी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद कर रहा है. एक अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिकी सहायता की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल में कई लाख अमेरिकी रहते हैं और उनकी सरकार उनकी रक्षा करने के लिए काम कर रही है. अमेरिका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कर रहा है इजराइल की मदद (AP) ईरान पर इजराइल के आबादी वाले शहरों को निशाना बनाने का आरोप इजराइल का कहना है कि ईरान उसके आबादी वाले शहरों को निशाना बना रहा है. आईडीएफ के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशनी ने कहा कि ईरान ने नागरिक आबादी पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी. उन्होंने कहा कि एक पक्ष बहादुरी से आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखता है. दूसरा पक्ष कायरों की तरह छिपता है और नागरिकों को निशाना बनाता है. बस इतना ही आपको जानना चाहिए. इजराइल के तेल अवीव में ईरान से दागी गई मिसाइल से क्षतिग्रस्त हुई इमारत के बाद की स्थिति (AP) ईरान ने इजराइल पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली रक्षा बलो (IDF) ने दावा किया है कि ईरान ने पिछले कुछ घंटों के दौरान इजरायल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. आईडीएफ ने कहा कि ईरान को हमारे नागरिकों पर हमला करने की अनुमति नहीं दे सकते और न ही देंगे.

LIVE FEED अमेरिका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कर रहा है इजराइल की मदद इजराइली रक्षा बलों ने शनिवार को कहा कि अब तक ईरान ने इजराइल पर दो बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. इन हमलों में नौ इलाके प्रभावित होने की रिपोर्ट है. इसमें लगभग 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश की हालत ठीक है. इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान ने इजराइल में नागरिक आबादी के ठिकानों पर मिसाइलें दागने की हिम्मत करके रेड लाइन पार किया है. उन्होंने कहा कि देश के लोगों की रक्षा करना जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अयातुल्ला शासन को अपने जघन्य कार्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दागी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद कर रहा है. एक अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिकी सहायता की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल में कई लाख अमेरिकी रहते हैं और उनकी सरकार उनकी रक्षा करने के लिए काम कर रही है. अमेरिका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कर रहा है इजराइल की मदद (AP) ईरान पर इजराइल के आबादी वाले शहरों को निशाना बनाने का आरोप इजराइल का कहना है कि ईरान उसके आबादी वाले शहरों को निशाना बना रहा है. आईडीएफ के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशनी ने कहा कि ईरान ने नागरिक आबादी पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी. उन्होंने कहा कि एक पक्ष बहादुरी से आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखता है. दूसरा पक्ष कायरों की तरह छिपता है और नागरिकों को निशाना बनाता है. बस इतना ही आपको जानना चाहिए. इजराइल के तेल अवीव में ईरान से दागी गई मिसाइल से क्षतिग्रस्त हुई इमारत के बाद की स्थिति (AP) ईरान ने इजराइल पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली रक्षा बलो (IDF) ने दावा किया है कि ईरान ने पिछले कुछ घंटों के दौरान इजरायल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. आईडीएफ ने कहा कि ईरान को हमारे नागरिकों पर हमला करने की अनुमति नहीं दे सकते और न ही देंगे.

Last Updated : June 14, 2025 at 10:28 AM IST