ईरान ने दी समुद्री मार्ग होर्मुज को रोकने की धमकी, दुनिया में मची खलबली - IRAN ISRAEL WAR

ईरान के मिसाइल हमले में तबाह हुए इजराइली शहर का हाल ( AP )

Published : June 23, 2025 at 9:02 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 9:19 AM IST

LIVE FEED गुटेरेस ने ईरान में संकट को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई का आग्रह किया संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार (स्थानीय समय) को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति के लिए एक भावुक अपील की. इसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हालिया सैन्य हमलों के बाद वहां जारी संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया. गुटेरेस ने कहा कि हम शांति को नहीं छोड़ सकते और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई और गहरे संघर्ष के खतरों को रोकने के लिए तत्काल प्रयासों का आह्वान किया. गुटेरेस ने चेतावनी दी कि ईरान पर अमेरिका का हमला क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति के लिए एक खतरनाक मोड़ था. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने शांति की अपील की थी लेकिन उस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया. अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट ईरान-इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. वाणिज्य दूतावास मामलों के विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी. जारी अलर्ट में कहा गया है कि इजरायल-ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट पूर्व में यात्रा में बाधा पहुंची है. हवाई क्षेत्र को समय-समय पर बंद किया गया. विदेशों में अमेरिकी नागरिकों और हितों के खिलाफ प्रदर्शनों की संभावना है. विदेश विभाग ने दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Last Updated : June 23, 2025 at 9:19 AM IST