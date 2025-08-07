बेरूत: हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वह लेबनान सरकार द्वारा इस आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने के फैसले को वो "ऐसे मानेगा जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो." साथ ही हिज़्बुल्लाह ने लेबनानी कैबिनेट पर "घोर पाप" करने का आरोप लगाया.

अमेरिका के भारी दबाव और इस आशंका के बीच कि इजराइल, लेबनान पर अपने हमले बढ़ा सकता है. लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने सेना को साल के अंत तक सरकारी बलों तक हथियारों को सीमित करने की योजना बनाने का काम सौंपा है.

यह योजना अगस्त के अंत तक सरकार के समक्ष चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी. साथ ही निरस्त्रीकरण के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समय-सारिणी सहित वार्ता जारी रखने के लिए आज गुरुवार को एक और कैबिनेट बैठक करेगी.

हिज़्बुल्लाह ने कहा कि सरकार ने "इजराइली दुश्मन का विरोध करने के लिए लेबनान के हथियारों को निरस्त्र करने का फैसला लेकर एक घोर पाप किया है."

गौर करें तो यह फैसला लेबनान के गृह युद्ध में शामिल गुटों द्वारा साढ़े तीन दशक पहले अपने हथियार छोड़ने के बाद से अभूतपूर्व है.

ईरान समर्थित समूह ने एक बयान में कहा, "यह निर्णय लेबनान की संप्रभुता को कमजोर करता है और इजराइल को इसकी सुरक्षा, भूगोल, राजनीति और भविष्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने की खुली छूट देता है... इसलिए, हम इस निर्णय को ऐसे लेंगे जैसे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है."

वहीं सरकार ने कहा कि उसका यह फैसला नवंबर में हुए युद्ध विराम के कार्यान्वयन के तहत आया है. इसका उद्देश्य इजराइल और हिज़्बुल्लाह के बीच एक साल से ज़्यादा समय से चल रही शत्रुता को समाप्त करना था. इसका अंत दो महीने के पूर्ण युद्ध में हुआ था.

हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वह सरकार के इस कदम को "अमेरिकी दूत" टॉम बैरक के आदेशों का परिणाम मानता है. समूह ने कहा कि यह "पूरी तरह से इजराइल के हितों को पूरा कर रहा है. साथ ही लेबनान को बिना किसी प्रतिरोध के इजराइली दुश्मन के सामने खुला छोड़ देता है."

बता दें कि लेबनान के 1975-1990 के गृहयुद्ध के बाद हिज़्बुल्लाह एकमात्र ऐसा गुट था, जिसने अपने हथियार सुरक्षित रखे थे.

इजराइल के साथ अपने हालिया संघर्ष के बाद हिज़्बुल्लाह राजनीतिक और सैन्य रूप से कमजोर होकर उभरा है. इसके शस्त्रागार पर भारी हमला हुआ. इस हमले ले उसके सीनियर लीडरशिप का सफाया हो गया.

नवंबर में हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने हिज़्बुल्लाह और उसके अन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं. इसके साथ ही धमकी दी है कि जब तक समूह को निरस्त्र नहीं कर दिया जाता, तब तक वह ऐसा करता रहेगा.

लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को दक्षिणी शहर तुलिन पर हुए इजराइली हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया. वहीं इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें कम से कम दो लोग घायल हो गए.

इजराइली सेना ने कहा कि उसने "हथियार भंडारण सुविधाओं, एक मिसाइल लांचर और हिज़्बुल्लाह के आतंकवादी ढांचे पर हमला किया. ये हमले वहां हुए, जहां इंजीनियरिंग उपकरण रखे हुए थे. इससे उस क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे को फिर से कमजोर करने में मदद मिली."

वहीं हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इजराइल को अपने हथियारों और नई रक्षा रणनीति पर किसी भी घरेलू बहस शुरू होने से पहले हमले रोकने चाहिए.

समूह ने कहा, "हम बातचीत के लिए तैयार हैं. यह बातचीत लेबनान के खिलाफ इजराइली आक्रमण को समाप्त करने और उसकी भूमि को मुक्त कराने के लिए होगी. साथ ही कैदियों को रिहा करने, राज्य के निर्माण के लिए काम करने और क्रूर आक्रमण से नष्ट हुई चीज़ों के पुनर्निर्माण के लिए होगी."

हिज़्बुल्लाह ने आगे कहा कि वह "राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर चर्चा के लिए तैयार है.", लेकिन इजराइली हमले के अधीन नहीं. हिज़्बुल्लाह और उसके सहयोगी आंदोलन से जुड़े दो मंत्री मंगलवार की बैठक से बाहर चले गए.

हिज़्बुल्लाह ने इस बहिर्गमन को सरकार के "लेबनान को अमेरिकी संरक्षण और इज़राइली कब्जे के अधीन करने के फैसले" की "अस्वीकृति की अभिव्यक्ति" बताया.

वहीं संसद अध्यक्ष नबीह बेरी के नेतृत्व वाले अमल आंदोलन ने सरकार पर इजराइल को "और अधिक अनावश्यक रियायतें देने की जल्दबाजी" करने का आरोप लगाया है. वहीं उसे चल रहे हमलों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए था. उन्होंने गुरुवार की कैबिनेट बैठक को "सुधार का अवसर" बताया.

देश की दो प्रमुख ईसाई पार्टियों में से एक हिज़्बुल्लाह की विरोधी लेबनानी सेना ने कहा कि कैबिनेट द्वारा इस उग्रवादी समूह को निरस्त्र करने का निर्णय "लेबनान के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है. पूर्ण राज्य सत्ता और संप्रभुता बहाल करने की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है."

हिज़्बुल्लाह की एक अन्य प्रमुख ईसाई पार्टी और पूर्व सहयोगी, फ्री पैट्रियटिक मूवमेंट ने कहा कि वह "लेबनान की रक्षात्मक शक्ति को मजबूत करने" के लिए सेना को समूह के हथियार दिए जाने के पक्ष में है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा कि निरस्त्रीकरण पर कोई भी निर्णय "अंततः हिज़्बुल्लाह पर ही निर्भर करेगा.".

उन्होंने आगे कहा, "हम दूर से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम इसके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल के साथ युद्ध के दौरान आई असफलताओं के बाद समूह ने "खुद को फिर से खड़ा किया है."