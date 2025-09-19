ETV Bharat / international

सेना की बैरक से वापस लौटे केपी शर्मा ओली, नए ठिकाने पर अब भी 'सस्पेंस'

नेपाल में GEN Z का विरोध प्रदर्शन हिंसक होने के बाद केपी शर्मा ओली 9 सितंबर को सेना की बैरक में चले गए थे.

नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली. (File) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 2:36 PM IST

काठमांडू: नेपाल में GEN Z के हिंसक प्रदर्शन के बाद स्थिति समान्य हो रही है. शुक्रवार 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप पद संभाल लिया. 15 सितंबर को तीन अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलायी गयी. हिंसक प्रदर्शन के दौरान अज्ञात जगह पर चले गये अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी ओली लौट आये हैं. नेपाली सेना की सुरक्षा में नौ दिन बिताने के बाद केपी शर्मा ओली सेना की बैरक से एक निजी स्थान पर चले गए हैं.

नेपाल सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष नौ दिन नेपाली सेना की सुरक्षा में रहने के बाद एक निजी स्थान पर चले गए हैं. हालांकि, अब से वह कहां रहेंगे, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. (File) (AP)

9 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन GEN Z के प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट में उनके घर को जलाकर राख कर दिया था. ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर थे. प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को बालकोट में प्रधानमंत्री कार्यालय को आंशिक रूप से जला दिया था. इस हिंसक प्रदर्शन के बीच नेपाल की सेना ने ओली को सुरक्षित निकालकर हेलीकॉप्टर किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेजा था.

ओली के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और माधव कुमार समेत कुछ अन्य वरिष्ठ राजनेता भी कुछ दिनों तक सैन्य सुरक्षा में रहे थे. नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष देउबा और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री अराजू राणा देउबा को छोड़कर अन्य सभी नेता, जो सैन्य सुरक्षा में रह रहे थे, ने सुरक्षा छोड़ दी है. प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हुए शेर बहादुर और आरजू का फिलहाल सेना की सुरक्षा में इलाज चल रहा है.

नेपाल सरकार 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, नेपाल सेना प्रमुख, मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल (बाएं से दूसरे स्थान पर), नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (बाएं से तीसरे स्थान पर) के साथ, मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए (दाएं), हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रपति भवन के सामने. यह तस्वीर सोमवार, 15 सितंबर, 2025 की है. (AP)

ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल भी 19 सितंबर को संविधान दिवस पर ललितपुर जिले के च्यासल स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यक्रम करने की घोषणा की है. हालांकि, यह निश्चित नहीं हो पाया है कि ओली शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं.

