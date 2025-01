ETV Bharat / international

जानिए कौन है न्यू ओर्लियंस आतंकी हमले का हमलावर शम्सुद्दीन जब्बार - KNOW WHO IS SHAMSUD DIN BAHR

अमेरिका के न्यू ओर्लियंस में आतंकी हमले के बाद का दृश्य ( AP )

न्यू ओर्लियंस: अमेरिका में नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले न्यू ओर्लियंस में दहला देने वाला हमला ने सबको हिलाकर रख दिया है. इस हमले में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में एक ट्रक को घुसा कर लोगों को बेरहमी से रौंद दिया गया था. पहले तो इसे हादसा लेकिन अब जांच एजेंसी इसे हमला मानकर जांच कर रही है. इस हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. हमलावर शम्सुद्दीन जब्बार के बारे में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. हमलावर अमेरिकी सेना में कर चुका था सेवा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब्बार स्टाफ सार्जेट के तौर पर अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका है. वह वर्ष 2007 से 2015 के बीच अफगानिस्तान में तैनाता था. सेना में साहसिक कार्यों के लिए उसे मेडल भी मिले थे. अमेरिका के न्यू ओर्लियंस में आतंकी हमले के बाद कड़ी सुरक्षा (AP)

जब्बार का आतंकी संगठनों से संबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना पर शोक जताया और इसे आतंकी हमला करार दिया. हमले के जिम्मेदार ट्रक चालक को लेकर लोगों में उत्सुकता है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसने इस बर्रबर वारदात को अंजाम क्यों दिया. हलांकि हमलावर मारा गया है. हमले के बाद पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया. उसकी पहचान 42 वर्षीय अमेरिकी नागरिक शम्सुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है. वह टेक्सास का रहने वाला था. हमले के वक्त वह बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखा था. जब्बार के आतंकी संगठनों से संबंधों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है. वाहन में मिले हथियार और इस्लामिक स्टेट का झंडा

अमेरिका की सबसे पावरफुल जांच एजेंसी एफबीआई इस हमले को एक आतंकी हमला मानकर जांच शुरू कर दी है. हमले में प्रयुक्त वाहन से इस्लामिक स्टेट का झंडा बरामद किया गया है. साथ ही हथियार और विस्फोटक डिवाइस भी मिले हैं. इससे आरोपी ट्रक ड्राइवर का आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक और गहरा गया है. वीडियो में कबूलनामा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हमले को अंजाम देने से पहले हमलावर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कहा कि वह आंतकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित है. वीडियो में उसने खुद को आईएसआईएस से जुड़े होने की बात कही है. आतंकी संगठन में शामिल होने के पीछे अपने कई सपनों का जिक्र किया है. वीडियो में उसने तलाक की बात भी की है. ये वीडियों अंधेर में बनाया गया जिससे वह दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि जांच एजेंसी का मानना है कि इस वीडियो को टेक्सास में ही बनाया गया. फिलहाल इस कथित वीडियो की जांच की जा रही है. कहा ये भी जा रहा है कि हमले से कुछ समय पहले वह सनकी की तरह बर्ताव करने लगा था. ये भी पढ़ें-न्यू ओर्लियंस में नए साल का जश्न मना रही भीड़ में घुसाया वाहन, 10 लोगों की मौत, 30 घायल